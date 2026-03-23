Γαλλία – Δημοτικές εκλογές: Κέρδη της Αριστεράς στις μεγάλες πόλεις – Δεν βοήθησαν οι συμμαχίες

Newsbomb

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η επικράτηση αριστερών υποψηφίων στις μεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας, αρχής γενομένης από το Παρίσι, την Μασσαλία και την Λυών, είναι το πρώτο βασικό πολιτικό συμπέρασμα που συνάγεται από τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου των δημοτικών εκλογών στην Γαλλία, ενώ το δεύτερο βασικό πολιτικό συμπέρασμα είναι ότι το αξίωμα «η ισχύς εν τη ενώσει» εν προκειμένω δεν λειτούργησε για την Αριστερά, αφού σε δήμους και κοινότητες όπου όλα τα αριστερά κόμματα κατέβηκαν ενωμένα, (δηλαδή το Σοσιαλιστικό κόμμα, η Ανυπότακτη Γαλλία, οι Οικολόγοι και το Κομμουνιστικό κόμμα) τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που ανέμεναν.

Στο Παρίσι και στην Μασσαλία επικράτησαν οι υποψήφιοι των Σοσιαλιστών που δεν συνεργάστηκαν προεκλογικά με την «Ανυπότακτη Γαλλία», ενώ στην Λυών επικράτησε ο υποψήφιος που στηρίχθηκε μόνο από τους Οικολόγους και την Ανυπότακτη Γαλλία.

Στο Στρασβούργο επικράτησε ο συνδυασμός των Σοσιαλιστών με αντίπαλο τον συνδυασμό της Ανυπότακτης Γαλλίας, ενώ Σοσιαλιστές δήμαρχοι εξελέγησαν στην Γκρενόμπλ, στο Μονπελιέ, στο Νανσί και στην Ντιζόν.

H Αριστερά ηττήθηκε σε πόλεις που κατέβηκε ενωμένη στον δεύτερο γύρο, όπως για παράδειγμα η Τουλούζη, η Λιμόζ, η Μπρεστ, το Κλερμόν-Φεράντ, το Πουατιέ και τη Μπεζανσόν.

Σε ό,τι αφορά τα άλλα κόμματα, το Ρεπουμπλικανικό δηλώνει ικανοποιημένο διότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του κέρδισε πολύ μεγάλο αριθμό δήμων και κοινοτήτων με σημαντικότερες την Λιμόζ και την Μπεζανσον, ενώ ο Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν δεν κατάφερε να επικρατήσει στην Τουλόν και στη Νιμ όπου οι δημοσκοπήσεις το ήθελαν να επικρατεί, ούτε κατάφερε να κερδίσει κάποια γαλλική πόλη άνω των 100.000 κατοίκων, με εξαίρεση την Νίκαια και το Περπινιάν.

Σε ό,τι αφορά τους προσκείμενους στον πρόεδρο Μακρόν συνδυασμούς ικανοποίηση υπάρχει για την επανεκλογή του πρώην πρωθυπουργού Εντουάρ Φιλίπ στην Χάβρη και νίκες στην Μπορντό, στη Ρεμς και στο Ανεσί. Από την άλλη ο πρώην πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού δεν κατάφερε να επανεκλεγεί στην πόλη Πο.

Σχετικά με την «Ανυπότακτη Γαλλία» ικανοποίηση υπάρχει για την νίκη στο Ρουμπέ και στο Tαμπόν, αλλά και για το γεγονός ότι για πρώτη φορά θα υπάρχει σημαντική εκπροσώπηση του κόμματος σε πολλά δημοτικά συμβούλια, αρχής γενομένης από το Παρίσι.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
