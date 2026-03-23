ΕΛΑΣ: Από Τρίτη τα αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας για την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου

ΕΛΑΣ: Από Τρίτη τα αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας για την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Την λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας έχει προγραμματίσει η Ελληνική Αστυνομία την Τρίτη 24 Μαρτίου και την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 ενόψει του εορτασμού της 25ης Μαρτίου, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη και αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων.

Τα μέτρα εντάσσονται στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και περιλαμβάνουν πλήρη και συνεχή δραστηριοποίηση όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας.

Ειδικότερα προβλέπεται:

  • αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής,
  • αυξημένη αστυνομική παρουσία και ενισχυμένη αστυνόμευση των σημείων του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,
  • αυξημένα μέτρα τροχαίας στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται μεγάλη κίνηση οχημάτων,
  • ρύθμιση της κυκλοφορίας με πεζούς τροχονόμους, σε βασικές διασταυρώσεις, για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης,
  • αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική διακίνηση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.),
  • κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τόπους που θα πραγματοποιηθούν παρελάσεις και εορταστικές εκδηλώσεις,
  • παρουσία τροχονόμων στους Σταθμούς Διοδίων της Χώρας για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, την ενημέρωση και την παροχή συμβουλών στους οδηγούς και τους συνεπιβάτες και
  • ενημέρωση των πολιτών μέσω των Γραφείων Τύπου, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Παράλληλα, όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

Προς τον σκοπό αυτό συνεργεία ειδικών τροχονομικών ελέγχων θα δραστηριοποιηθούν σε εναλλασσόμενα σημεία του οδικού δικτύου, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων σε παραβάσεις όπως:

  • οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,
  • υπερβολική ταχύτητα,
  • χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,
  • μη χρήση προστατευτικού κράνους - ζώνης ασφαλείας,
  • αντικανονικές προσπεράσεις και υπερβάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής κ.λπ.,
  • μη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κ.λπ., κατά τη μεταφορά παιδιών με οχήματα,
  • οδήγηση οχημάτων από ανηλίκους και άτομα που δε διαθέτουν άδεια ικανότητας οδήγησης,
  • οδήγηση για επίδειξη ικανότητας,
  • κυκλοφορία οχημάτων, τα οποία δεν έχουν υποβληθεί σε τακτικό ή έκτακτο τεχνικό έλεγχο εντός της καθοριζόμενης προθεσμίας,
  • φθαρμένα ελαστικά και
  • αντικανονική κίνηση οχημάτων στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).

Επιπρόσθετα καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, τόσο το προσωπικό, όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας Αστυνόμευσης. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών ωφελίμου φορτίου άνω του 3,5 τόνου

Για την ασφαλέστερη κίνηση των οχημάτων και τη βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου, εκτός των μέτρων διευκόλυνσης της κυκλοφορίας που θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, θα ισχύσει και απαγόρευση κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων ωφελίμου φορτίου άνω του 3,5 τόνου στις εθνικές οδούς.

Συγκεκριμένα για το ρεύμα εξόδου η απαγόρευση θα ισχύει την Τρίτη (24/3), από ώρα 16:00 έως 21:00 ενώ για το ρεύμα εισόδου η απαγόρευση θα ισχύει την Τετάρτη (25/3), από ώρα 15:00 έως 21:00.

05:10ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ταξί σήμερα η χώρα – 24ωρη απεργία πραγματοποιούν οι αυτοκινητιστές

04:46WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:20ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία – Δημοτικές εκλογές: Κέρδη της Αριστεράς στις μεγάλες πόλεις – Δεν βοήθησαν οι συμμαχίες

03:56ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: Από Τρίτη τα αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας για την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου

03:30ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχία για την εμβέλεια ιρανικών πυραύλων – Δυνατότητα πλήγματος έως το Ηνωμένο Βασίλειο

03:06ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

Πώς αμείβονται οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα στην αργία της 25ης Μαρτίου

02:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 110 δολάρια η τιμή του Brent στον απόηχο του τελεσιγράφου Τραμπ στο Ιράν

01:50ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Κ/2025: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 123 θέσεις στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΠΕ)

01:28ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: Σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης μετά το δεύτερο μπλακ άουτ σε μία εβδομάδα

01:04ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ανανεώθηκε η θητεία του Κιμ Γιονγκ Ουν στο ανώτατο αξίωμα της χώρας

00:40ΚΟΣΜΟΣ

Πρωθυπουργός Λιβάνου: Οι Φρουροί της Επανάστασης πίσω από το drone στο Ακρωτήρι της Κύπρου

00:18ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ νότια της Καλαμάτας

00:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Playoffs 5-8: Πρώτος ο Λεβαδειακός – Με αυτούς τους βαθμούς μπαίνουν οι ομάδες

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρητικές λέξεις που μόνο λίγοι γνωρίζουν – Εσύ πόσες ξέρεις;

23:51ΚΟΣΜΟΣ

Γεννήθηκε ένας από τους σπανιότερους πιθήκους στον κόσμο

23:44TRAVEL

Το ελληνικό νησί που αναδείχθηκε κορυφαίος τουριστικός προορισμός για τους Βρετανούς

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 23 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:34TRAVEL

Αυτός είναι ο νομός της Κρήτης που θα πρωταγωνιστήσει στην τουριστική σεζόν - Το ChatGPT απαντά

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέος μεγάλος πολικός κυκλώνας στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο 16χρονος που «τρέλανε» την αγορά με μια παγωμένη πετσέτα - Νίκησε 15.000 εφευρέτες παγκοσμίως

22:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ατμοσφαιρική διαταραχή από Ιταλία - Η πρόγνωση μέρα προς μέρα

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (22/3): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.000.000 ευρώ

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Παπαφλέσσας: Πού γυρίστηκε το ιστορικό έπος του 21 - Οι άγνωστες πτυχές της ταινίας

11:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες δύο εβδομάδες - Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

22:17ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη στον νεαρό που ζήτησε το κούρεμα του πρωθυπουργού

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια 2026: Τι προβλέπουν για το Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε φέτος

21:37ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Τα έξι σημεία της ειρηνευτικής συμφωνίας που επεξεργάζεται ο Τραμπ για το Ιράν

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτική έκρηξη στη Ρώμη: Κατέρρευσαν τρία κτήρια - Δύο σοβαρά τραυματίες, 70 εκκενώσεις

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Στα χέρια των Αρχών δύο 17χρονοι - Μία σύλληψη, μία προσαγωγή

22:03WHAT THE FACT

«Ταξιδιώτης του χρόνου» - Ο μυστηριώδης άνδρας με το κινητό στην παραλία σε φωτογραφία του 1940

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ο γύρος της Αγγλίας σε 4.300 χλμ. - Ο βασιλιάς Κάρολος εγκαινίασε το μεγαλύτερο μονοπάτι του κόσμου

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Η ΑΑΔΕ στέλνει πρόστιμα έως 10.000 ευρώ σε εργαζόμενους εστίασης για αδήλωτα φιλοδωρήματα

09:16ΚΟΣΜΟΣ

Τα σεξουαλικά βασανιστήρια του Ιράν ως μέσο καταστολής - Θύματα 12 ετών χρησιμοποιούντα ως «δείγμα» τρόμου στους διαδηλωτές

14:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Καλλιάνου για το Πάσχα - Αναλυτικοί χάρτες θερμοκρασιών

17:38ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Τα τρία πρόσωπα που «έκαψαν» τον γκαλερίστα - Τι λέει ο δικηγόρος του

23:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ιταλοί μετεωρολόγοι: Ανοικτό ενδεχόμενο για Πάσχα με χειμερινές διαθέσεις στη Μεσόγειο

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Νέα δήλωση Τραμπ: Το τελεσίγραφο στο Ιράν θα «λειτουργήσει πολύ καλά»

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Τσαγκαράκης: Η ανώνυμη καταγγελία και οι διαδρομές των έργων τέχνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ