Γεννήθηκε ένας από τους σπανιότερους πιθήκους στον κόσμο

Χαμόγελα στους επιστήμονες μετά την πρωτοποριακή χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε η μητέρα του πιθήκου

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Ο νεογέννητος πίθηκος στον ζωολογικό κήπο του Chester

YouTube
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ζωολογικός Κήπος του Chester γιορτάζει μια από τις πιο σημαντικές και «χαριτωμένες» γεννήσεις στην ιστορία του: τον ερχομό ενός πιθήκου Roloway. Πρόκειται για ένα είδος που βρίσκεται στο χείλος της εξαφάνισης, με το Chester να αποτελεί ένα από τα μόλις δύο σημεία σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο όπου φιλοξενείται ο συγκεκριμένος πληθυσμός.

Η 15χρονη μητέρα, η Masaya, έγραψε ιστορία πριν φέρει στον κόσμο την κόρη της, τη Lagertha. Έγινε ο πρώτος πίθηκος του είδους της σε αιχμαλωσία που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να αφαιρεθεί ένα απόστημα μεγέθους μπάλας του γκολφ από το πόδι της.

Μια επέμβαση που έσωσε το μέλλον του είδους

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Νοσοκομείο Μικρών Ζώων του Πανεπιστημίου του Λίβερπουλ, όπου οι κτηνίατροι αναγκάστηκαν να ακρωτηριάσουν ένα δάχτυλο της Masaya. Η ανησυχία των υπευθύνων ήταν μεγάλη, καθώς ένας πλήρης ακρωτηριασμός θα καθιστούσε αδύνατο για τη μητέρα να κρατήσει το μικρό της ή να κινηθεί φυσιολογικά.

«Η Masaya είναι μια πολύ έμπειρη μητέρα και τα καταφέρνει περίφημα», δήλωσε η Zoe Edwards, υπεύθυνη πρωτευόντων θηλαστικών στο Chester. «Το γεγονός ότι το πόδι της επουλώθηκε τόσο καλά είναι τεράστια ανακούφιση».

Σε κρίσιμο κίνδυνο εξαφάνισης

Οι πίθηκοι Roloway προέρχονται από τη Δυτική Αφρική και κατατάσσονται ως «Κρισίμως Κινδυνεύοντα» είδη από τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN). Κάποτε κυριαρχούσαν στα τροπικά δάση της Γκάνας και της Ακτής Ελεφαντοστού, όμως σήμερα επιβιώνουν μόνο σε απομονωμένους θύλακες αρχέγονων δασών.

Σύμφωνα με το New England Primate Conservancy, το είδος θεωρείται πλέον ένα από τα πιο απειλούμενα πρωτεύοντα παγκοσμίως. Η ειρωνεία είναι πως, επειδή ο πληθυσμός τους έχει μειωθεί δραματικά, το κυνήγι τους θεωρείται πλέον «ασύμφορο» για τους λαθροθήρες, γεγονός που τους έδωσε μια μικρή ανάσα επιβίωσης.

Η σημασία των προγραμμάτων αναπαραγωγής

Η Lagertha είναι μόλις ο τρίτος πίθηκος Roloway που γεννιέται στο Chester από το 2020. Με ελάχιστα θηλυκά αναπαραγωγικής ηλικίας σε ολόκληρη την Ευρώπη, η επιτυχία αυτών των προγραμμάτων είναι ζωτικής σημασίας.

Οι ειδικοί παραδέχονται ότι η μοναδική πιθανότητα επιβίωσης του είδους είναι η συνέχιση της αναπαραγωγής σε ελεγχόμενο περιβάλλον, μέχρι τα φυσικά τους δάση στη Δυτική Αφρική να προστατευθούν αποτελεσματικά από τη λαθροθηρία και την παράνομη υλοτομία.

*Με πληροφορίες από goodnewsnetwork

Σχόλια
Novibet
