Super League Playoffs 5-8: Πρώτος ο Λεβαδειακός – Με αυτούς τους βαθμούς μπαίνουν οι ομάδες

Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία για τα playoffs 5-8 της Super League, τα οποία υπό προϋποθέσεις θα δώσουν ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Επιμέλεια - Βαγγέλης Πάτας

Ο Λεβαδειακός μπαίνει με ξεκάθαρο πλεονέκτημα, καθώς είναι στο +5 από ΟΦΗ και Βόλο που ακολουθούν.

Η ομάδα της Λιβαδειάς κι εκείνη της Μαγνησίας ήταν οι κερδισμένες της τελευταίας αγωνιστικής της regular season. Αντίθετα, χαμένος ήταν ο Ατρόμητος, ο οποίος έμεινε εκτός, μετά την ήττα που γνώρισε από τον Λεβαδειακό και τη μεγάλη ανατροπή που έκανε ο Βόλος κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Να θυμίσουμε ότι στα playoffs 5-8 οι βαθμοί διαιρούνται δια δύο, με τη στρογγυλοποίηση να γίνεται προς τα πάνω, ενώ για να δοθεί ευρωπαϊκό εισιτήριο θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να κατακτήσει το Κύπελλο, επικρατώντας του ΟΦΗ στον τελικό.

Η βαθμολογία των playoffs 5-8

  1. Λεβαδειακός 21
  2. Βόλος 16
  3. ΟΦΗ 16
  4. Άρης 15

Τι ισχύει στις ισοβαθμίες

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

  1. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
  2. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

  1. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
  2. Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
  3. Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vii. Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων

