Ο Γιάννης Χρυσουλάκης στο Club of Venice

Ο Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, κ. Γιάννης Χρυσουλάκης, μίλησε (18.3.2021) στο διαδικτυακό workshop που συνδιοργάνωσε το Club of Venice με το the Open Governance Network for Europe, σε συνεργασία με το Democratic Society, Herbert Simon Society, Open Government Partnership και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Το εν λόγω Workshop με θέμα “Communication and Open Governance in a Time of Crisis” συγκέντρωσε πολλές προσωπικότητες από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, με σκοπό να απαντηθούν ερωτήματα σχετικά με το θέμα της διαχείρισης της επικοινωνίας και της ενημέρωσης των πολιτών κατά την περίοδο σημαντικών κρίσεων, όπως η πανδημία Covid-19 ή η κλιματική αλλαγή.

Ως μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Club of Venice και εκπροσωπώντας την Ελλάδα, ο κ. Χρυσουλάκης τόνισε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες, όπως όλες οι άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο, αντιμετωπίζουν πρωτοφανείς προκλήσεις από την πανδημία COVID-19. Αυτές οι νέες προκλήσεις ζητούν από τις κυβερνήσεις να είναι ανοικτές στους πολίτες. Μια ανοικτή Διακυβέρνηση σημαίνει διαφάνεια διαδικασιών, πληρότητα ενημέρωσης, έγκαιρη παροχή πληροφοριών και ενεργή συμμετοχή των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Χρυσουλάκης υπογράμμισε ότι σε πολλές χώρες, παρέχονται πληροφορίες στους πολίτες ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο, σχετικά με την εξέλιξη της επιδημίας. Με την ευκαιρία, παρουσίασε την επίσημη πύλη που ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας δημιούργησε για τον COVID-19 (https://eody.gov.gr), όπου οι πολίτες μπορούν να βρουν κεντρικές, αξιόπιστες και ενημερωμένες πληροφορίες σε καθημερινή βάση. Επίσης, αναφέρθηκε στον επίσημο δικτυακό τόπο πληροφόρησης για τα μέτρα που λαμβάνει η Ελληνική Κυβέρνηση για την πανδημία COVID-19 (https://covid19.gov.gr/), ενημερώνοντας τους πολίτες για τα ισχύοντα μέτρα ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Η κρίση – σημείωσε ο κ. Χρυσουλάκης – παίζει καταλυτικό ρόλο στον τρόπο που κατανοούμε τη Διακυβέρνηση. Οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσεων παρουσιάζουν μια ευκαιρία: τη δημιουργία μιας ανοικτής Διακυβέρνησης, προκειμένου να εφαρμοστούν καινοτόμες και συμμετοχικές δημόσιες πολιτικές, πολιτικές ανοικτές στους πολίτες, πολιτικές για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Υπενθυμίζεται ότι το Club of Venice είναι ένα Ευρωπαϊκό Forum στο οποίο συμμετέχουν πολιτικοί, εμπειρογνώμονες και υψηλόβαθμα στελέχη από το χώρο της Επικοινωνίας και της Δημόσιας Διπλωματίας.

