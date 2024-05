STEM δράσεις στη προσκοπική εκδήλωση από το πρόγραμμα Generation Next της Vodafone

Το πρόγραμμα Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Generation Next του Ιδρύματος Vodafone, που συνδέει νέες και νέους από όλη την Ελλάδα με νέες τεχνολογίες και ψηφιακές δεξιότητες με στόχο ένα καλύτερο μέλλον, βρέθηκε στην 39η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση (ΠΑΠΕ).

Το πρόγραμμα Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Generation Next του Ιδρύματος Vodafone, που συνδέει νέες και νέους από όλη την Ελλάδα με νέες τεχνολογίες και ψηφιακές δεξιότητες με στόχο ένα καλύτερο μέλλον, βρέθηκε στην 39η Πανελλήνια Ανιχνευτική Πολιτιστική Ενημέρωση (ΠΑΠΕ). Πρόκειται για την μεγαλύτερη συνάντηση με πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό χαρακτήρα που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων και φέτος πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο με τη συμμετοχή 1000 εφήβων 15-18 ετών από όλη τη χώρα.

Στο πλαίσιο της φετινής συνάντησης, το Generation Next μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων STEAM έγινε η αφετηρία για μια μοναδική βιωματική εκπαιδευτική εμπειρία που συνεπήρε όλα τα άτομα που συμμετείχαν. Το Παιχνίδι Πόλης του Generation Next πραγματοποιήθηκε σε πέντε σταθμούς σε όλη την πόλη, έναν για κάθε πυλώνα του STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts και Maths). Μέσα από τους σταθμούς του Παιχνιδιού, τα παιδιά συνεργάστηκαν σε ομάδες και ήρθαν σε επαφή με τη διαδικασία της αναζήτησης, της εξερεύνησης και της μηχανικής, ψάχνοντας στην πόλη αντικείμενα εμπνευσμένα από το STEAM και μαθαίνοντας για τις πρακτικές βιοκλιματικού σχεδιασμού των κτιρίων, αναζητώντας καλές και κακές πρακτικές εφαρμογής στην πόλη του Ρεθύμνου.

Παράλληλα, τα παιδιά απελευθέρωσαν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους και συνεργάστηκαν με στόχο να συνδημιουργήσουν έργα που απεικονίζουν εμβληματικά σημεία της πόλης, συνθέτοντας μια ζωντανή έκθεση ζωγραφικής. Προβληματίστηκαν σχετικά με την επίδραση της ηλιακής ενέργειας στο ανθρωπογενές περιβάλλον, καταγράφοντας τις διαφορετικές θερμοκρασίες που σημειώνονται σε έναν χώρο, ανάλογα με τα υλικά που υπάρχουν τριγύρω ενώ στον σταθμό των μαθηματικών έμαθαν πώς να αποκρυπτογραφούν ένα κρυμμένο μήνυμα, με τη βοήθεια της τεχνολογίας micro:bit.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν εργαστήρια digital storytelling, στο πλαίσιο των οποίων, τα παιδιά κλήθηκαν να δουλέψουν σε ομάδες και να δημιουργήσουν βίντεο με την τεχνική του stop motion, με στόχο την καλλιέργεια της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της ομαδικότητας μέσα από τη δημιουργική διαδικασία. Από το πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Generation Next δε θα μπορούσε να λείπει η Αστρονομία, με τη διάθεση ενός τηλεσκοπίου για παρατήρηση του ηλίου κατά τις πρωινές ώρες της ΠΑΠΕ.

Με αφορμή τη συμμετοχή του Generation Next στην 39η ΠΑΠΕ, η Αλεξάνδρα Παπανικολάου, Υπεύθυνη του Ιδρύματος Vodafone, δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη συμμετοχή του Generation Next στη μεγαλύτερη συνάντηση νέων από κάθε γωνιά της Ελλάδας, στο πλαίσιο της 39ης Πανελλήνιας Ανιχνευτικής Πολιτιστικής Ενημέρωσης (ΠΑΠΕ) που διοργανώνει το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Μέσα από workshops και ομαδικές δραστηριότητες με βάση τις STEAM επιστήμες, μεταφέραμε στη φετινή ΠΑΠΕ το ανοιχτό προς όλους μικροσύμπαν του Generation Next, καλώντας νέες και νέους να συνεργαστούν, να πειραματιστούν με ψηφιακά εργαλεία και νέες δεξιότητες, να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους και, πάνω από όλα, να διασκεδάσουν! Με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων συνεργαζόμαστε ήδη 16 χρόνια, μέσα από το πρόγραμμα ανακύκλωσης κινητών τηλεφώνων και αξεσουάρ της Vodafone, «Ρίξτο στην ανακύκλωση». Μοιραζόμαστε την ίδια φιλοσοφία και αποστολή να συμβάλλουμε στην ενίσχυση των νέων του σήμερα και στη δημιουργία ενεργών και ικανών πολιτών του αύριο με τρόπο συνολικό και ισότιμο».

Το πρόγραμμα Generation Next είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Vodafone και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo – Επιστήμη Επικοινωνία και την ακαδημαϊκή συμβολή της Ελληνογερμανικής Αγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Generation Next, επισκεφτείτε την ψηφιακή πλατφόρμα www.generationnext.vodafone.gr.