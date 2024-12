Βρεττού: Ορόσημο για τον χρηματοπιστωτικό τομέα η συγχώνευση Attica-Παγκρήτιας

Η συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα αποτελεί ένα ορόσημο μετασχηματισμού για τον χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ελλάδα, θέτοντας τις βάσεις για έναν σύγχρονο, ανθεκτικό και καινοτόμο τραπεζικό οργανισμό.

Αυτό επεσήμανε η διευθύνουσα σύμβουλος της Αttica Bank Ελένη Βρεττού στην κεντρική της ομιλία με τίτλο «Building A New Dynamic In The Greek Financial System στο πλαίσιο του συνεδρίου 26th Annual Capital Link Invest in Greece Forum.

Η κυρία Βρεττού σημείωσε: «Αυτή η ένωση δεν είναι απλώς μια εταιρική ενοποίηση, αλλά ένα βήμα προς τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου της τραπεζικής στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας βιώσιμης αξίας για την κοινωνία και τους επενδυτές.

Εδραιώνει τον πέμπτο μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό οργανισμό στην Ελλάδα, με δείκτη Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPEs) κάτω από 3% έως το τέλος του έτους. Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη τράπεζα που συνδυάζει άψογα την οικονομική ισχύ, την καινοτομία και μια πελατοκεντρική προσέγγιση. Με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, μετά την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 735 εκατ. ευρώ, είμαστε σε θέση να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα».

Όπως είπε, για τους επενδυτές, η νέα τράπεζα αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία συμμετοχής στην εξέλιξη του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα.

«Σε μια εποχή όπου η σταθερότητα και η καινοτομία είναι ζωτικής σημασίας, η τράπεζά μας αποτελεί έναν αξιόπιστο εταίρο με σαφή στρατηγικό οδικό χάρτη ανάπτυξης. Από τη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων έως την προώθηση πρωτοβουλιών που ευθυγραμμίζονται με τα ESG κριτήρια, διαμορφώνουμε έναν τραπεζικό οργανισμό που συνδέεται με την πρόοδο, προωθώντας την επιχειρηματικότητα, ενισχύοντας την καινοτομία και συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη», κατέληξε η Ελένη Βρεττού.