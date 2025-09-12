Aktor: Νέες επενδύσεις 50 εκατ. ευρώ σε Παραχωρήσεις και ΑΠΕ – Στροφή σε έργα υψηλής απόδοσης

Σε νέα φάση δυναμικής ανάπτυξης εισέρχεται ο Όμιλος AKTOR, καθώς ανακατευθύνει 50 εκατ. ευρώ από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προς επενδύσεις σε παραχωρήσεις και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Η απόφαση αυτή έρχεται μετά την οριστική ματαίωση της συμφωνίας για την απόκτηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Prodea, με τη διοίκηση να επιλέγει τη στοχευμένη αξιοποίηση των κεφαλαίων σε τομείς με υψηλότερες αποδόσεις και σταθερότερες ταμειακές ροές.

Επενδυτική στροφή και νέα στρατηγική

Όπως ανέφερε στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης αναλυτών για τα αποτελέσματα α' εξαμήνου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, η απόφαση να μην προχωρήσει η εξαγορά του πακέτου Milora των 33 ακινήτων, αξίας 579,4 εκατ. ευρώ, βασίστηκε στη διασφάλιση των αναμενόμενων ταμειακών ροών μέσω της συμφωνίας για την AKTOR Παραχωρήσεις, με χαμηλότερο και φθηνότερο δανεισμό. «Δεν υπήρχε πλέον λόγος να εμπλακούμε σε μια σύνθετη και αβέβαιη συναλλαγή, ειδικά υπό το πρίσμα των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων», τόνισε ο κ. Εξάρχου σε ενημέρωση αναλυτών.

Η διοίκηση θα εισηγηθεί στη γενική συνέλευση των μετόχων την αλλαγή χρήσης των 50 εκατ. ευρώ από τα 200 εκατ. της ΑΜΚ, ώστε να κατευθυνθούν αποκλειστικά σε νέες επενδύσεις σε παραχωρήσεις και ΑΠΕ, και όχι σε κεφάλαιο κίνησης για κατασκευαστικά έργα.

Ενίσχυση χαρτοφυλακίου σε παραχωρήσεις και ΑΠΕ

Ο Όμιλος AKTOR βρίσκεται ήδη σε διαπραγματεύσεις για νέες συμβάσεις παραχώρησης, με μία εξ αυτών να αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα. Παράλληλα, η εξαγορά της AKTOR Παραχωρήσεις εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου, μετά την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Στον τομέα των ΑΠΕ, ο Όμιλος προχωρά στην απόκτηση του 51% της Sun Force 2, ενώ με το ήδη αποκτηθέν 51% της Sun Force One, το συνολικό χαρτοφυλάκιο φτάνει τα 300MW σε λειτουργία. Επιπλέον, εξετάζονται τρεις με τέσσερις ακόμη συναλλαγές, με στόχο να λειτουργούν συνολικά 500MW αιολικών και φωτοβολταϊκών έως το τέλος του έτους.

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και αισιόδοξες προοπτικές

Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2024 επιβεβαιώνουν τη θετική πορεία του Ομίλου. Τα έσοδα ανήλθαν σε 623 εκατ. ευρώ (+17%), τα μεικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 45% στα 74 εκατ. ευρώ, ενώ το EBITDA υπερδιπλασιάστηκε στα 65 εκατ. ευρώ. Η καθαρή κερδοφορία διαμορφώθηκε στα 17 εκατ. ευρώ (+46%).

«Η κεφαλαιοποίηση του Ομίλου προσεγγίζει πλέον το 1,6 δισ. ευρώ, σχεδόν δεκαπλάσια από το καλοκαίρι του 2022, γεγονός που αποτυπώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς στη στρατηγική μας», σημείωσε ο κ. Εξάρχου. Παρά την αναπροσαρμογή του επενδυτικού πλάνου στα ακίνητα, η διοίκηση διατηρεί τον στόχο για EBITDA 180-200 εκατ. ευρώ το 2025 και 400 εκατ. ευρώ το 2030, με περιθώριο κέρδους 10-12%.