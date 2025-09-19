Τα νέα iPhone 17 και AirPods Pro 3 διαθέσιμα στα καταστήματα Vodafone και στο Vodafone eShop

Τα ολοκαίνουργια iPhone 17 Pro & Pro Max, iPhone Air, iPhone 17 καθώς και τα νέα AirPods Pro 3 είναι διαθέσιμα στα καταστήματα Vodafone και στο Vodafone eShop, με δυνατότητα αγοράς σε έως και 24 άτοκες δόσεις από μόλις 40,79€/μήνα μέσω του προγράμματος Vodafone Flex, του πιο εύκολου και άμεσου τρόπου για να αποκτήσει κανείς την τεχνολογία που χρειάζεται.

Η σειρά iPhone 17 συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία, κομψό σχεδιασμό και εντυπωσιακή απόδοση για κάθε χρήστη. Από το λεπτό και ελαφρύ iPhone Air με πάχος μόλις 5,6 mm, μέχρι το ισχυρό iPhone 17 Pro Max με τεράστια οθόνη 6,9 ιντσών και A19 Pro chip. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν προηγμένο σύστημα κάμερας 48MP, εμπρόσθια κάμερα Center Stage 18MP, ανθεκτικό Ceramic Shield μπροστά και πίσω, επαναστατική διάρκεια μπαταρίας, γρήγορη φόρτιση και πλήρη συνδεσιμότητα με 5G, Wi‑Fi 7 και eSIM. Το iOS 26 έχει φρέσκο σχεδιασμό με Liquid Glass και έξυπνες λειτουργίες, ενώ τα χαρακτηριστικά ασφάλειας όπως η Ανίχνευση Σύγκρουσης και η ενσωματωμένη προστασία απορρήτου προσφέρουν ιδιωτικότητα και ασφάλεια σε κάθε χρήση.

Τα AirPods Pro 3 προσφέρουν 2 φορές πιο αποτελεσματική ενεργή ακύρωση θορύβου σε σχέση με τα AirPods Pro 2. Τώρα με αισθητήρα καρδιακών παλμών, μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρία και βελτιώσεις στην υγεία της ακοής. Επανασχεδιασμένα για πιο ασφαλή εφαρμογή.

Οι πελάτες μπορούν να αποκτήσουν το νέο iPhone με Vodafone Flex σε έως και 24 άτοκες δόσεις απευθείας στον Vodafone λογαριασμό τους, χωρίς πιστωτική κάρτα ή τραπεζική έγκριση. Επιπλέον, απολαμβάνουν 3 χρόνια εγγύηση και 30% όφελος για την αγορά νέας θήκης με κάθε νέα συσκευή iPhone.

Αναλυτικότερα τα διαθέσιμα μοντέλα είναι:

iPhone 17 Pro: από 1.349€ ή από 56,21€/μήνα με Vodafone Flex

Χρώματα: Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Οθόνη 6.3”

Χρώματα: Silver, Cosmic Orange, Deep Blue | Οθόνη 6.9”

Χρώματα: Sky Blue, Light Gold, Cloud White, Space Black | Οθόνη 6.5” | Υποστηρίζει μόνο eSIM

Χρώματα: Lavender, Sage, Mist Blue, White, Black | Οθόνη 6.3”

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.vodafone.gr/eshop/syskeues-axesouar/smartphones-axesouar/smartphones/pl-01FXSE01YNHK1R17QQHE281P56?smartphoneManufacturer=Apple&query=17+air&sorting=cheapestVariantPrice