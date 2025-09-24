Το Plan K της Κωτσόβολος είναι ο δικός μας τρόπος να αποκτήσουμε ό,τι χρειαζόμαστε

Το Plan K της Κωτσόβολος είναι ο δικός μας τρόπος να αποκτήσουμε ό,τι χρειαζόμαστε
Ας είμαστε ειλικρινείς: Μέσα σε μία γεμάτη καθημερινότητα, όπου όλα κινούνται με γρήγορους ρυθμούς, πολλές φορές βρισκόμαστε μπροστά σε μία ανάγκη που δεν παίρνει αναβολή. Το ψυγείο που χαλάει μέσα στο καλοκαίρι, ο υπολογιστής που πρέπει επειγόντως να αναβαθμιστεί ή το νέο smartphone που θέλουμε να αποκτήσουμε άμεσα. Εκεί είναι που αρχίζουμε να «ζυγίζουμε» τις διαθέσιμες επιλογές: Μετρητά, κάρτα ή δόσεις; Ποιος είναι, τελικά, ο καλύτερος τρόπος για να κάνουμε την αγορά μας;

Το πρόβλημα είναι ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ανάγκες τρέχουν πιο γρήγορα από τον προϋπολογισμό μας. Έτσι, όλοι αναζητάμε λύσεις που να μας προσφέρουν ευκολία, ταχύτητα και -πάνω από όλα- ευελιξία στις πληρωμές. Και εδώ είναι που έρχεται η Κωτσόβολος, για να αλλάξει (ξανά) το παιχνίδι. Γιατί με το νέο Plan K, μας προσφέρει μια σειρά από χρηματοδοτικά εργαλεία για να αποκτήσουμε αυτά που θέλουμε, με τον τρόπο που μας ταιριάζει.

Ένα πλάνο δόσεων που προσαρμόζεται σε εμάς

Εμείς ξεκινήσαμε με το πρόγραμμα Plan K ΠΛΑΝΟ ΔΟΣΕΩΝ της Κωτσόβολος, γιατί θέλαμε μία συσκευή -στην περίπτωσή μας ψυγείο- άμεσα, χωρίς να τραβήξουμε χρήματα από την κάρτα μας και χωρίς καθυστερήσεις. Και η διαδικασία ήταν πιο απλή από ό,τι περιμέναμε.

Διαλέξαμε το προϊόν που χρειαζόμασταν -αξίας άνω των 300€, το βάλαμε στο καλάθι και επιλέξαμε ως τρόπο πληρωμής το «Πλάνο δόσεων online». Σε λίγα λεπτά, είχαμε συμπληρώσει τα στοιχεία μας, επιβεβαιώσαμε το εισόδημα και την ταυτότητά μας, υπογράψαμε ψηφιακά τη σύμβαση και… τελειώσαμε. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες, με άμεση έγκριση.

dsc2748.jpg

Και το πιο σημαντικό; Ορίσαμε εμείς τον χρόνο αποπληρωμής και το ποσό της δόσης που θέλουμε να δίνουμε. Θέλαμε 10€ τον μήνα; Γινόταν. Θέλαμε 20€ ή 30€; Και αυτό γινόταν. Αυτή η ευελιξία μας έδωσε μια αίσθηση ελευθερίας που δεν είχαμε ξαναζήσει σε αντίστοιχες αγορές, καθώς δεν χρειάστηκε να προσαρμοστούμε εμείς στο πρόγραμμα. Αντίθετα, το πρόγραμμα προσαρμόστηκε σε εμάς.

Σημείωση: Μπορείς να επιλέξεις και το Πλάνο Δόσεων Κωτσόβολος και να πραγματοποιήσεις τις αγορές σου με απόδειξη ή τιμολόγιο σε ένα κατάστημα ή τηλεφωνικά. Η διαδικασία; Επιλέγεις προϊόντα συνολικής αξίας άνω των 300€, συμπληρώνεις τη φόρμα δανείου είτε online είτε με έναν σύμβουλο πωλήσεων, πηγαίνεις ταμείο με ταυτότητα και εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας, περιμένεις να εγκριθεί η αίτησή σου και η Κωτσόβολος φροντίζει για τα υπόλοιπα.

dsc5424.jpg

Το Plan K δεν σταματάει εκεί

Μέσα από την εμπειρία μας με το πρόγραμμα Plan K ΠΛΑΝΟ ΔΟΣΕΩΝ, ανακαλύψαμε ότι το Plan K της Κωτσόβολος δεν είναι απλώς ένα εργαλείο, αλλά μία ολοκληρωμένη σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων που βάζει τον καταναλωτή στο επίκεντρο και μας δίνει λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες μας.

Έτσι, για όσους θέλουμε να κάνουμε το σπίτι μας πιο «πράσινο» και να πληρώνουμε με έως και 72 δόσεις, υπάρχει το Plan K GREEN. Ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης που μας βοηθά να αναβαθμίσουμε ενεργειακά το σπίτι μας, κερδίζοντας έως 50% χαμηλότερο επιτόκιο σε σχέση με άλλα προγράμματα και επενδύοντας σε λύσεις, όπως αντλίες θερμότητας, που μειώνουν την κατανάλωση στον λογαριασμό μας.

Για εκείνες τις στιγμές που θέλουμε να αγοράσουμε κάτι άμεσα και να το πληρώσουμε αργότερα, υπάρχει το Plan K SNOOZE, ενώ για όσους θέλουμε πάντα το τελευταίο iPhone με δυνατότητα ανταλλαγής με τη νεότερη τεχνολογία, το Plan K NEXT, είναι ό,τι πρέπει. Γιατί μπορούμε, για παράδειγμα, να πάρουμε τώρα το καινούργιο iPhone να το πληρώσουμε με δόσεις και όταν βγει το επόμενο μοντέλο, να το επιστρέψουμε και να πάρουμε ξανά το καινούργιο με νέο Plan K ΝΕΧΤ - ή απλώς να ολοκληρώσουμε την αποπληρωμή και να το κρατήσουμε.

Και τέλος, υπάρχει το Plan K SPLIT, γιατί πόσες φορές δεν έχουμε θελήσει να πραγματοποιήσουμε τις πληρωμές μας με πολλαπλούς τρόπους, συνδυάζοντας μετρητά και κάρτες; Σκέψου τον συνδυασμό που θέλεις και απλώς κάνε τις αγορές σου*.

main-kv.jpg

«Σήμερα το Plan K έρχεται να αλλάξει ξανά την αγορά, φέρνοντας μια νέα εποχή ευελιξίας και καινοτομίας. Γιατί στην Κωτσόβολος τοποθετούμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο και πιστεύουμε πως ό,τι θέλει, μπορεί να το αποκτήσει, με τον τρόπο που επιθυμεί», δηλώνει ο Χρήστος Καραγιαννάκης, CEO της Κωτσόβολος και, πράγματι, έχει δίκιο. Γιατί η νέα αυτή σειρά σύγχρονων εργαλείων «κουμπώνει» σε κάθε περίσταση και ανάγκη, μειώνοντας τα εμπόδια και χτίζοντας εμπιστοσύνη. Εσύ ποιο Plan K θα διάλεγες;

*Διαθέσιμο μόνο στα καταστήματα

Δείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη νέα σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων της Κωτσόβολος στο σχετικό σύνδεσμο

Για περισσότερα νέα της εταιρείας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://corporate.kotsovolos.gr/

