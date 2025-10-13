Η ομάδα της Nova πραγματοποίησε νέα περιβαλλοντική εθελοντική δράση στην Ιερά Μονή Πεντέλης

H Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, πιστή στη δέσμευσή της προς το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες και με γνώμονα τη στήριξη της βιωσιμότητας στην Ελλάδα, πραγματοποίησε περιβαλλοντική εθελοντική δράση με τη συμμετοχή εργαζομένων της και των οικογενειών τους, στην περιοχή της Ιεράς Μονής Πεντέλης στην Αττική.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια του εκτεταμένου έργου αναδάσωσης 70 στρεμμάτων καμένης έκτασης, που υλοποιήθηκε από τη Nova τους προηγούμενους μήνες, με τη φύτευση 5.400 δενδρυλλίων.

Οι εργαζόμενοι της Nova και οι οικογένειές τους, με τη στήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και του Δασαρχείου Πεντέλης, προχώρησαν σε πότισμα, σκάλισμα και λίπανση των νεαρών δενδρυλλίων, συμβάλλοντας στην ανάπλαση ενός νευραλγικού πνεύμονα της Αττικής. Πρόκειται για μια αναγκαία περιβαλλοντική παρέμβαση που ενισχύει την αποτελεσματικότητα της αναδάσωσης, μετά από ένα ιδιαίτερα απαιτητικό καλοκαίρι, με υψηλές θερμοκρασίες και ελάχιστες βροχοπτώσεις, που αποτελεί κίνδυνο για την επιβίωσή των νέων δένδρων. Η δράση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2025.

Η αναδάσωση της περιοχής Ιεράς Μονής Πεντέλης αποτελεί μέρος του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας της Nova ύψους 1 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος καθώς και την πρόληψη φυσικών καταστροφών, με την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων. Η πρωτοβουλία αυτή ακολουθεί τα μεγάλης κλίμακας έργα αποκατάστασης στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς Έβρου και το νησί της Ρόδου, καθώς και την ανάληψη και ανάπτυξη του έργου ICT «Έξυπνο Δάσος Ρόδος», ενός έξυπνου συστήματος πρόληψης και διαχείρισης πυρκαγιών, με την αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και της πρωτοβουλίας της Nova για πρωτογενή έρευνα των συνεπειών της κλιματικής κρίσης στο ΑΕΠ και της σημασίας της πρόληψης με τη χρήση τεχνολογίας.