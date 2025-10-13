Allwyn και ΟΠΑΠ ενώνουν δυνάμεις – Νέος παγκόσμιος ηγέτης με αξία 16 δισ. ευρώ

Η συμφωνία αποτελεί φυσική εξέλιξη της μακρόχρονης συνεργασίας των δύο εταιρειών, η οποία ξεκίνησε το 2013 με την είσοδο της KKCG – μητρικής της Allwyn – στον μετοχικό πυρήνα του ΟΠΑΠ

Σε μια κίνηση που αναδιαμορφώνει τις ισορροπίες στη διεθνή βιομηχανία τυχερών παιγνίων, η Allwyn και ο ΟΠΑΠ προχωρούν σε μια στρατηγική συνένωση, δημιουργώντας έναν παγκόσμιο κολοσσό με κεφαλαιοποίηση που εκτιμάται στα 16 δισ. ευρώ. Η νέα εταιρεία, που θα διατηρήσει το όνομα Allwyn, φιλοδοξεί να κατακτήσει ηγετική θέση όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στις αγορές των ΗΠΑ και διεθνώς, αποτελώντας τον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο όμιλο του κλάδου παγκοσμίως.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί φυσική εξέλιξη της μακρόχρονης συνεργασίας των δύο εταιρειών, η οποία ξεκίνησε το 2013 με την είσοδο της KKCG – μητρικής της Allwyn – στον μετοχικό πυρήνα του ΟΠΑΠ. Σήμερα, η Allwyn ελέγχει ήδη το 51,78% του ΟΠΑΠ, ενώ η ενοποίηση των δραστηριοτήτων τους αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση τους στην παγκόσμια αγορά, προσφέροντας σημαντικές συνέργειες και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Η διοικητική συνέχεια διασφαλίζεται με τον Robert Chvatal στη θέση του CEO της νέας Allwyn και τον Kenneth Morton ως CFO. Παράλληλα, η διοίκηση του ΟΠΑΠ, υπό τον Jan Karas και τον Pavel Mucha, θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τις δραστηριότητες σε Ελλάδα και Κύπρο, διασφαλίζοντας την αξιοποίηση της τοπικής τεχνογνωσίας και την ομαλή μετάβαση.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από οκτώ μέλη, με τον Karel Komarek ως Πρόεδρο, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαφάνεια και την εταιρική διακυβέρνηση, καθώς το 50% των μελών θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά στελέχη, ενισχύοντας τη λογοδοσία και την αξιοπιστία προς τους μετόχους.

Η συνενωμένη Allwyn θα διαθέτει pro forma EBITDA ύψους 1,91 δισ. ευρώ (για το δωδεκάμηνο έως 30/6/2025), κατακτώντας τη θέση του μεγαλύτερου εισηγμένου παρόχου αριθμοπαιχνιδιών διεθνώς. Το μέγεθος, η διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και η τεχνολογική υπεροχή αποτελούν τα βασικά πλεονεκτήματα της νέας εταιρείας, ενώ η πρόσβαση σε καινοτόμες τεχνολογίες και λύσεις τεχνητής νοημοσύνης αναμένεται να επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Η εταιρεία θα διατηρήσει την παρουσία της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπου θα συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες εισηγμένες, ενώ παράλληλα σχεδιάζει εισαγωγή σε διεθνές χρηματιστήριο, όπως το Λονδίνο ή η Νέα Υόρκη. Η διπλή αυτή παρουσία θα ενισχύσει το παγκόσμιο προφίλ της Allwyn και θα διευρύνει τις πηγές χρηματοδότησης για μελλοντική επέκταση.

Για τους μετόχους του ΟΠΑΠ, η συνένωση προσφέρει μια ελκυστική επενδυτική πρόταση, με διψήφια αναμενόμενη αύξηση EBITDA (CAGR) για την περίοδο 2024-2026, σημαντικά υψηλότερη από την αυτόνομη πορεία του ΟΠΑΠ. Η διαφοροποίηση σε αγορές και προϊόντα, σε συνδυασμό με την ιδιοκτησία τεχνολογιών αιχμής, μειώνει την εξάρτηση από τρίτους και ενισχύει τη σταθερότητα των εσόδων, προσφέροντας ανθεκτικότητα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Η εταιρεία δεσμεύεται σε ένα ισορροπημένο πλαίσιο κατανομής κεφαλαίων, που συνδυάζει την ανάπτυξη με ανθεκτικές διανομές προς τους μετόχους, διασφαλίζοντας ελκυστικές αποδόσεις και διατηρώντας την ανταγωνιστικότητά της.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ενοποίησης, ο ΟΠΑΠ θα αλλάξει το εμπορικό του σήμα σε Allwyn από το πρώτο τρίμηνο του 2026, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την εταιρεία. Η κίνηση αυτή ενισχύει τη σύνδεση με τους πελάτες μέσω καινοτόμων υπηρεσιών και εμπειριών, ενώ αντανακλά τη δέσμευση για συνεχή εξέλιξη και προσαρμογή στις απαιτήσεις των νεότερων γενεών.

Η συνένωση Allwyn και ΟΠΑΠ δεν αποτελεί απλώς μια επιχειρηματική συμφωνία, αλλά ένα στρατηγικό ορόσημο που διαμορφώνει τις εξελίξεις στον παγκόσμιο κλάδο των τυχερών παιγνίων, θέτοντας νέα πρότυπα ανάπτυξης, καινοτομίας και εταιρικής διακυβέρνησης.

