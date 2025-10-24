Ο Δημήτρης Διαμαντίδης επιστρέφει στην Καστοριά για το Empower Forward – Women in Sports

Η Καστοριά υποδέχθηκε τη δράση Empower Forward – Women in Sports, μια πρωτοβουλία της Stoiximan και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, που έχει ως στόχο να εμπνεύσει περισσότερες γυναίκες να πλησιάσουν τον αθλητισμό, να δοκιμάσουν, να τολμήσουν, να βρουν τη δική τους δύναμη μέσα από την κίνηση.Κι αυτή τη φορά, η δράση είχε έναν ξεχωριστό καλεσμένο – τον Δημήτρη Διαμαντίδη.

Η επιστροφή του στην πόλη όπου μεγάλωσε είχε κάτι βαθιά συγκινητικό. «Χαίρομαι πολύ που γύρισα στην πόλη μου, από εκεί όπου ξεκίνησα. Στην ηλικία των 10 ετών άρχισα να παίζω μπάσκετ. Μετά το σχολείο μαζευόμασταν με τους φίλους μου και παίζαμε μέχρι να νυχτώσει», λέει με το γνώριμο χαμόγελό του.

Από εκείνα τα απογεύματα της αλάνας μέχρι τα τρόπαια και τις αποθέωσεις, ο Δημήτρης Διαμαντίδης δεν ξέχασε ποτέ τις αρχές που τον διαμόρφωσαν: ομαδικότητα, επιμονή, σεβασμός. Αυτά άλλωστε μοιράστηκε και με τα παιδιά της Καστοριάς, μέσα από τη συμμετοχή του στη δράση.«Όταν ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ, δεν ήταν τόσο συνηθισμένο να βλέπεις γυναίκες να συμμετέχουν ενεργά στον αθλητισμό. Θεωρώ πολύ σημαντικό το Empower Forward – Women in Sports, γιατί θέλουμε να βλέπουμε όλο και περισσότερες γυναίκες να συμμετέχουν. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να κάνει μια γυναίκα», τόνισε.

Η μέρα κύλησε με χαμόγελα, παιχνίδι και ενθουσιασμό. Κορίτσια κάθε ηλικίας δοκίμασαν νέα αθλήματα, πήραν θάρρος, έμαθαν να συνεργάζονται. «Δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο από το χαμόγελο ενός παιδιού – και σήμερα το πήραμε απλόχερα», είπε συγκινημένος.Ο ίδιος, μετά από μια καριέρα γεμάτη διακρίσεις, ξέρει πως οι πιο πολύτιμες νίκες είναι αυτές που δεν γράφονται στα στατιστικά: «Το πιο σημαντικό που κέρδισα μέσα από το μπάσκετ ήταν οι φιλίες. Οι άνθρωποι που γνώρισα μέσα από το άθλημα έγιναν φίλοι ζωής – κι αυτό είναι κάτι που μένει για πάντα».

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι οι σπουδαίοι αθλητές δεν εμπνέουν μόνο με όσα πετυχαίνουν στο γήπεδο, αλλά και με όσα μοιράζονται έξω από αυτό.Γιατί ο αθλητισμός είναι πάνω απ’ όλα μια αλυσίδα έμπνευσης – κι εκείνος, στην Καστοριά, φρόντισε να κρατήσει τον κρίκο της ζωντανό.

Το πρόγραμμα Empower Forward – Women in Sports της Stoiximan συνεχίζει το ταξίδι του το φθινόπωρο, με επόμενους σταθμούς την Κέρκυρα και την Ναύπακτο. Εκεί όπου υπάρχουν γυναίκες έτοιμες να δοκιμάσουν, να σταθούν, να διεκδικήσουν τον χώρο τους, η δράση θα είναι παρούσα. Ενημερώσου για τις επόμενες δράσεις και γίνε κι εσύ μέρος αυτής της κοινότητας στο empowerforward.gr. #firststepforward