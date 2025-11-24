Το Δειπνοσοφιστήριον παρουσιάζει τα εορταστικά menus που μεταμορφώνουν κάθε γιορτή σε εμπειρία

Με 29 χρόνια εμπειρίας στο premium catering και τη δημιουργική υπογραφή του Executive Chef Δημήτρη Σκαρμούτσου

Το Δειπνοσοφιστήριον παρουσιάζει τα εορταστικά menus που μεταμορφώνουν κάθε γιορτή σε εμπειρία
myeden.art
Οι γιορτές είναι η εποχή που όλα αποκτούν μια πιο φωτεινή, πιο ζεστή και πιο μαγική διάσταση. Είτε σχεδιάζετε το εταιρικό χριστουγεννιάτικο event της χρονιάς είτε θέλετε να υποδεχθείτε τους αγαπημένους σας στο σπίτι με έναν τρόπο πραγματικά ξεχωριστό, το Δειπνοσοφιστήριον φροντίζει ώστε το τραπέζι σας να εκπέμπει φινέτσα, γεύση και αληθινό εορταστικό πνεύμα.

appetizers.jpg

Με 29 χρόνια εμπειρίας στο premium catering και τη δημιουργική υπογραφή του Executive Chef Δημήτρη Σκαρμούτσου, η ομάδα του Δειπνοσοφιστήριον παρουσιάζει menus που συνδυάζουν παράδοση, σύγχρονη τεχνική και αισθητική υψηλού επιπέδου. Γεύσεις που φέρνουν τα Χριστούγεννα στο προσκήνιο, προσεγμένες μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.

art-de-la-table.jpg

Στα εορταστικά menus ξεχωρίζουν ιδιαίτερες γευστικές δημιουργίες, από τα blinis με mousse foie gras και chutney μύρτιλου μέχρι τα εντυπωσιακά mini σουβλάκια γαρίδας σε φύλλο κανταΐφι. Για το κεντρικό τραπέζι, πιάτα όπως το μοσχαρίσιο Black Angus braisé με κάστανα και σάλτσα από ξινόμαυρο ή η ψητή γαλοπούλα με παραδοσιακή γέμιση δίνουν την απόλυτη αίσθηση εορταστικής πολυτέλειας.

christmas-celebration.jpg

Και για όσους προτιμούν να γιορτάσουν στο σπίτι χωρίς άγχος, το Δειπνοσοφιστήριον δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα ολοκληρωμένο festive table χωρίς καμία προετοιμασία. Το μόνο που χρειάζεται είναι να επιλέξετε τα πιάτα που σας εκφράζουν και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει η ομάδα.

christmas-decor.jpg

Γιατί στις γιορτές, αυτό που μένει δεν είναι μόνο το φαγητό αλλά και οι μικρές στιγμές χαράς με τους αγαπημένους μας γύρω από ένα όμορφο και πλούσιο τραπέζι.

Το Δειπνοσοφιστήριον φροντίζει κάθε λεπτομέρεια.

finger-food.jpg

Δειπνοσοφιστήριον – Μάτσα 17, 145 64, Κηφισιά

τ: 210 6206155 | www.dipnosofistirion.gr | info@dipnosofistirion.gr

sweet-delight.jpg

