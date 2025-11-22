Πάνος Μαρινόπουλος: Στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία του επιχειρηματία

Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου (22/11) η νεκρώσιμος ακολουθία για τον Πάνο Μαρινόπουλο ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.

Για δεκαετίες δραστηριοποιήθηκε στο λιανεμπόριο μέσω της αλυσίδας Αφοί Μαρινόπουλοι και στη φαρμακοβιομηχανία ΦΑΜΑΡ.

Ο επιχειρηματίας είχε αποκτήσει δύο παιδιά με την Ιωάννα Μαρινοπούλου.

Κηδεία Πάνου Μαρινόπουλου. Eurokinissi

Σπούδασε Φαρμακευτική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια Πολιτικές Επιστήμες στο Παρίσι.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του υπηρέτησε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σε εταιρείες του ομίλου, όπως η Famar S.A., οι Αφοί Μαρινόπουλοι και η ΤΙΤΑΝ, ενώ συμμετείχε και σε άλλες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ανεξάρτητα από τον όμιλο.

Πέρα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, ήταν ενεργός και στον πολιτιστικό χώρο, υπηρετώντας ως ταμίας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Ίδρυμα Νικολάου και Ντόλλης Γουλανδρή – Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.