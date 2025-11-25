Tech at the Core: Ένα Best Workplace in Tech διαφορετικό από τα άλλα

Κάθε χρόνο, ο οργανισμός Great Place to Work ανακοινώνει τη λίστα των Best Workplaces in Tech για την Ελλάδα. Είναι μια λίστα με εταιρείες τεχνολογίας που ξεχωρίζουν ως top εργοδότες στη χώρα. Η αναγνώριση αυτή βασίζεται στις ανώνυμες απαντήσεις των ίδιων των εργαζομένων στο ερωτηματολόγιο του οργανισμού. Παράλληλα, για ακόμη μια φορά διακρίθηκε ως Great Place to Work™ στην Ελλάδα, ενώ έλαβε την ομώνυμη πιστοποίηση και σε Πορτογαλία, Τσεχία, Βραζιλία, Αργεντινή και Κολομβία, χώρες στις οποίες έχει αναπτύξει ισχυρή παρουσία και δραστηριότητα.

Και φέτος, η Kaizen Gaming κέρδισε τη θέση της στη λίστα, ως μία από τις μεγαλύτερες GameTech εταιρείες με διεθνή παρουσία και πάνω από 2.800 εργαζομένους σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, σχεδόν το 60% ανήκει στις ομάδες Tech και Product, τους ανθρώπους που σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εξελίσσουν την πλατφόρμα online gaming της εταιρείας, που εμπιστεύονται πάνω από 13 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Πέρα από τα data όμως, υπάρχει κάτι που κάνει την Kaizen Gaming πραγματικά ξεχωριστή: οι άνθρωποί της. Ο Θοδωρής Κατσιμάνης, Technology Manager, αναφέρει: «Είναι ο χώρος όπου νιώθω ο εαυτός μου, όπου μπορώ να μιλήσω με ειλικρίνεια σε οποιονδήποτε, γνωρίζοντας ότι θα ακουστώ με σεβασμό. Υπάρχει εμπιστοσύνη, ανθρώπινη προσέγγιση και η αίσθηση ότι όλοι προχωράμε μαζί, με κοινό σκοπό. Αυτό το κλίμα ενότητας και σεβασμού είναι που κάνει την Kaizen Gaming πραγματικά μοναδική».

Οι Kaizeners, ακολουθώντας τη βασική αξία της συνεχούς εξέλιξης, που αντικατοπτρίζει και το όνομα της εταιρείας, είναι πάντα σε εγρήγορση για την επόμενη μεγάλη καινοτομία. Αυτό που κάνει τη δουλειά τους ξεχωριστή, ειδικά στα τμήματα Tech και Product, είναι ότι έχουν την ευκαιρία να βάλουν τα θεμέλια για το επόμενο big thing στον κόσμο του GameTech, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόσμο.

Μπορούν να δουν πώς λειτουργούν τα συστήματα Payments διεθνώς, να πειραματιστούν με τεχνολογίες AI για νέα features, παιχνίδια και λειτουργίες που κάνουν την εμπειρία των χρηστών ακόμα πιο συναρπαστική. Μπορούν να βρουν τρόπους να κάνουν πιο αποτελεσματικές τις εσωτερικές διαδικασίες ή να αξιοποιήσουν το Data Science για να αναλύσουν μεγάλα δεδομένα που θα βοηθήσουν την εξέλιξη του προϊόντος και της εταιρείας.

Τελικά, κάθε Kaizener έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει κάτι που θα κάνει πραγματική διαφορά για εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Για την Γκρέτα Μέγα, Product Manager, στην Kaizen Gaming, «Δουλεύουμε με πάθος και διάθεση να βελτιωνόμαστε καθημερινά και να ανεβάζουμε συνεχώς τον πήχη ο ένας για τον άλλον. Αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον γεμάτο κίνητρο και έμπνευση. Εδώ και 7 χρόνια έχω βρει μια εταιρεία που με εμπνέει καθημερινά να φέρνω το καλύτερο version του εαυτού μου - γιατί και η ίδια δεν αρκείται στο “καλό”. Θέλει να είναι πρώτη, να καινοτομεί και να καθοδηγεί την αγορά. Και αυτό το mindset δεν έχει σταματήσει να με θρέφει προσωπικά».

Η εταιρεία, που αναπτύχθηκε ραγδαία τα τελευταία χρόνια, στηρίζει την ανάπτυξή της στην εξέλιξη και την εκπαίδευση των ανθρώπων της. Επενδύει στη διαρκή ανάπτυξή τους σε βάθος χρόνου δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης με διάρκεια χρόνων και χρησιμότητα στην καθημερινότητα της εργασίας τους αλλά και στην προσωπική τους εξέλιξη. Σταθερό χαρακτηριστικό όμως είναι και η ανταλλαγή ιδεών μεταξύ senior και νεότερων στελεχών. Ο Χρήστος Χατζής, Senior Technology Manager τονίζει πως «Η κουλτούρα της Kaizen Gaming ενθαρρύνει την μάθηση, την καινοτομία και ενεργή ανταλλαγή γνώσης και αυτό μας κρατά πάντα μπροστά. Εδώ αντιμετωπίζουμε ενδιαφέροντα προβλήματα που αξίζει να λυθούν, χρησιμοποιώντας state-of-the-art τεχνολογίες με το πάθος να μένουμε πάντα μπροστά στις εξελίξεις».

Γι’ αυτό και η Kaizen Gaming παραμένει ένα Best Workplace in Tech: γιατί βάζει πρώτα τους ανθρώπους της, και η ομάδα αυτή είναι που διαμορφώνει την τεχνολογία του αύριο.

Αυτό είναι, τελικά, το πιο δυνατό κομμάτι του “κώδικά” της: οι ίδιοι οι άνθρωποι.