Στην αγορά του ούζου και του τσίπουρου μπαίνει η ΕΖΑ

Τι σηματοδοτεί η συνεργασία με την Πιλαβάς

Γεώργιος Καλούμενος

Στην αγορά του ούζου και του τσίπουρου μπαίνει η ΕΖΑ
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  • Η ΕΖΑ εισέρχεται στην αγορά ούζου και τσίπουρου μέσω αποκλειστικής εμπορίας και διανομής των προϊόντων της ΠΙΛΑΒΑΣ στην ελληνική αγορά.
  • Η συνεργασία με την ΠΙΛΑΒΑΣ επεκτείνει το επιχειρηματικό προφίλ της ΕΖΑ από ζυθοποιία σε εταιρεία ολοκληρωμένων ποτών.
  • Η ΕΖΑ διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της με νέες συνεργασίες, όπως με την San Miguel, και ενισχύει την παρουσία της στην αγορά HoReCa και στο οργανωμένο λιανεμπόριο.
  • Η εταιρεία κατέγραψε βελτίωση οικονομικών αποτελεσμάτων το 2025 με σταθερό EBITDA 2,43 εκατ. ευρώ και μείωση προ φόρων ζημιών κατά 54%.
  • Η επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 7 εκατ. ευρώ και η αναχρηματοδότηση δανεισμού ενίσχυσαν τη ρευστότητα και τις επενδυτικές δυνατότητες της ΕΖΑ.
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Στην αγορά των ελληνικών αποσταγμάτων και πιο συγκεκριμένα του ούζου και του τσίπουρου μπαίνει η ΕΖΑ μέσω συνεργασίας της με την ιστορική ΠΙΛΑΒΑΣ.

Η κίνηση αυτή διευρύνει το επιχειρηματικό της αποτύπωμα και επιταχύνει τη μετάβασή της από μια αμιγώς ζυθοποιία σε μια ολοκληρωμένη εταιρεία ποτών.

Πιο συγκεκριμένα η ΕΖΑ αναλαμβάνει άμεσα την αποκλειστική εμπορία και διανομή των προϊόντων της ΠΙΛΑΒΑΣ αρχικά στην αγορά της εστίασης ενώ στην πορεία θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο διανομής μέσω άλλων καναλιών.

Διευκρινίζεται ότι η συμφωνία αφορά αποκλειστικά την ελληνική αγορά, καθώς η ΠΙΛΑΒΑΣ εξάγει αυτή τη στιγμή το 75% του ούζου που παράγει σε 18 χώρες.

Στο εγχώριο πεδίο η ΠΙΛΑΒΑΣ με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην Πάτρα, είχε το 2025 τζίρο 5,5 εκατ. ευρώ με το 25% αυτών να είναι καθαρό κέρδος (περίπου 1,5 εκατ. ευρώ) κατέχει ηγετική θέση στην αγορά της Δυτικής Ελλάδας, με «ναυαρχίδα» το Ούζο Νέκταρ ΠΙΛΑΒΑΣ και το ΟΥΖΟ GOLD PILAVAS, ενώ παράγει και 8 γεύσεις λικέρ.

Νέα brands, νέες συνεργασίες, νέες κατηγορίες

Παράλληλα η ΕΖΑ συνεχίζει να διευρύνει δυναμικά το χαρτοφυλάκιό της. Μετά την ένταξη της Πειραϊκής Μικροζυθοποιίας και της CRETAN KINGS, η εταιρεία ανέλαβε και τη στρατηγική συνεργασία με τη San Miguel, μία από τις κορυφαίες διεθνείς premium μάρκες μπύρας, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στην αγορά HoReCa και στο οργανωμένο λιανεμπόριο.

Διάψευση φημών εξαγοράς

Ο CEO της ΕΖΑ, Νικήτας Ασπιώτης, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για την ανακοίνωση της νέας αυτής συνεργασίας και των νέων brands, βρήκε την ευκαιρία να διαψεύσει φήμες και δημοσιεύματα εξαγοράς της ΕΖΑ από εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων.

Σύμφωνα με τον ίδιο η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ) διευρύνει το αποτύπωμά της στην ελληνική αγορά ποτών, υλοποιώντας μια στρατηγική ανάπτυξης που συνδυάζει νέες συνεργασίες, διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της και επενδύσεις στην παραγωγή.

Σε μια απαιτητική χρονιά για τον κλάδο της μπύρας, η εταιρεία ενίσχυσε τη θέση της, βελτίωσε σημαντικά τα οικονομικά της αποτελέσματα και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για το επόμενο στάδιο της αναπτυξιακής της πορείας.

Η ΕΖΑ κατέγραψε σταθερό EBITDA στα €2,43 εκατ., ενώ το λειτουργικό αποτέλεσμα (EBIT) επέστρεψε σε θετικό πρόσημο. Παράλληλα, οι προ φόρων ζημιές μειώθηκαν κατά 54%, επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που δίνει έμφαση στη δημιουργία αξίας και όχι αποκλειστικά στην αύξηση του όγκου πωλήσεων.

Ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση για την επόμενη ημέρα

Καθοριστικό ρόλο στη χρηματοοικονομική ενίσχυση της εταιρείας διαδραμάτισε η επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €7 εκατ., η οποία ενίσχυσε τα ίδια κεφάλαια και τη ρευστότητα της ΕΖΑ. Παράλληλα, η αναχρηματοδότηση του δανεισμού προσέθεσε επιπλέον €5 εκατ. στο κεφάλαιο κίνησης, δημιουργώντας ακόμη πιο ισχυρές βάσεις για την υλοποίηση του επενδυτικού και εμπορικού σχεδιασμού της.

Η θετική πορεία της εταιρείας αποτυπώθηκε και στις εμπορικές της επιδόσεις. Κατά το 2025, η ΕΖΑ κατέγραψε αύξηση 8% στις πωλήσεις μπύρας στο κανάλι της εστίασης, με αιχμή τις συσκευασίες φιάλης και βαρελιού, ενώ στο οργανωμένο λιανεμπόριο οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 19%, με βασικούς μοχλούς ανάπτυξης τα εμπορικά σήματα ΕΖΑ και PILS HELLAS. Τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν τη δυναμική των brands της εταιρείας και τη στρατηγική της επιλογή να επενδύει στην αξία, την ποιότητα και την ενίσχυση της παρουσίας της σε όλα τα κανάλια της αγοράς.

Σταθερή επένδυση στην Ελλάδα

Με έδρα και παραγωγική βάση την Αταλάντη από το 1989, η ΕΖΑ παραμένει η μεγαλύτερη ανεξάρτητη ελληνική ζυθοποιία και η τρίτη μεγαλύτερη βιομηχανία μπύρας της χώρας. Με επενδύσεις που ξεπερνούν τα €31,9 εκατ. την τελευταία δεκαετία και περισσότερους από 140 εργαζομένους, συνεχίζει να επενδύει στην ελληνική παραγωγή, στην καινοτομία και στην ανάπτυξη ισχυρών ελληνικών και διεθνών brands.

Δήλωση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης, Νικήτα Ασπιώτη «Το 2025 ήταν μια χρονιά στρατηγικών επιλογών για την ΕΖΑ. Σε μια ιδιαίτερα απαιτητική αγορά, επιλέξαμε συνειδητά να επενδύσουμε στη δημιουργία αξίας, δίνοντας προτεραιότητα στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην ενίσχυση της λειτουργικής μας αποδοτικότητας και στη διαμόρφωση ενός ακόμη πιο ισχυρού χαρτοφυλακίου προϊόντων και συνεργασιών.

Η σημαντική βελτίωση των οικονομικών μας αποτελεσμάτων επιβεβαιώνει ότι η στρατηγική αυτή αποδίδει. Παράλληλα, η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν διεθνείς και ελληνικοί συνεργάτες, όπως η San Miguel και ο ιστορικός οίκος ΠΙΛΑΒΑΣ, αποτελεί αναγνώριση της αξιοπιστίας, της εμπορικής δυναμικής και των προοπτικών της ΕΖΑ.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας να δημιουργούμε αξία για τους καταναλωτές, τους συνεργάτες, τους ανθρώπους μας και την ελληνική οικονομία. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην παραγωγή μας στην Αταλάντη, στους ανθρώπους μας και στην ανάπτυξη ελληνικών και διεθνών brands, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για το επόμενο κεφάλαιο της πορείας της ΕΖΑ».

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