Οι αριθμοί που δείχνουν πόσο απέχει η Αθήνα από τις πιο «πράσινες» ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Η συζήτηση για το αστικό πράσινο στην Αθήνα επανέρχεται διαρκώς, ειδικά κάθε καλοκαίρι, όταν οι υψηλές θερμοκρασίες και τα έντονα φαινόμενα θερμικής νησίδας κάνουν ακόμη πιο αισθητή την έλλειψη δέντρων και χώρων σκίασης.

Τα τελευταία ευρωπαϊκά στοιχεία αποτυπώνουν με σαφήνεια την εικόνα της ελληνικής πρωτεύουσας και αναδεικνύουν τη μεγάλη απόσταση που τη χωρίζει από τις πόλεις που θεωρούνται πρότυπα βιώσιμης ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (European Environment Agency - EEA), μόλις το 17% της έκτασης της Αθήνας χαρακτηρίζεται ως πράσινη υποδομή, όταν ο μέσος όρος των ευρωπαϊκών πρωτευουσών φτάνει το 41%. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά στη δενδροκάλυψη, καθώς τα δέντρα καλύπτουν μόλις το 11% της πόλης, έναντι 29% κατά μέσο όρο στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Η εικόνα διαφοροποιείται μόνο στους οργανωμένους αστικούς χώρους πρασίνου. Περίπου 15% της έκτασης της Αθήνας αντιστοιχεί σε πάρκα, άλση και άλλους οργανωμένους χώρους πρασίνου, ποσοστό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που διαμορφώνεται στο 7%. Το στοιχείο αυτό δείχνει ότι η πρωτεύουσα διαθέτει σημαντικούς δημόσιους χώρους πρασίνου, όπως ο λόφος του Λυκαβηττού, ή το Άλσος Βεΐκου, χωρίς όμως αυτοί να αρκούν για να αντισταθμίσουν τη χαμηλή συνολική κάλυψη από βλάστηση και δέντρα.

Η σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις είναι ακόμη πιο αποκαλυπτική. Το Βερολίνο διαθέτει 51% πράσινη υποδομή, η Στοκχόλμη 48% και η Βιέννη 44%, ενώ ακόμη και πόλεις με υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, όπως το Παρίσι, φτάνουν το 26%. Η Αθήνα, με 17%, βρίσκεται στην τελευταία θέση μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών της συγκεκριμένης σύγκρισης.

Εξίσου χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία για το διαθέσιμο πράσινο ανά κάτοικο. Η Αθήνα διαθέτει μόλις 2,9 τετραγωνικά μέτρα πρασίνου ανά κάτοικο, όταν στη Βιέννη αντιστοιχούν 120 τ.μ., στην Κοπεγχάγη 74 τ.μ., στη Βαρκελώνη 26,1 τ.μ., στο Βερολίνο 15 τ.μ. και στο Παρίσι 10,7 τ.μ..

Συνολικά, εκτιμάται ότι στην πόλη αντιστοιχούν περίπου 5.500 στρέμματα πρασίνου, ενώ η μητροπολιτική περιοχή φιλοξενεί περίπου 3,7 εκατομμύρια κατοίκους. Παράλληλα, η βλάστηση καλύπτει περίπου το 24% του λεκανοπεδίου, ποσοστό που περιλαμβάνει όχι μόνο τους αστικούς χώρους πρασίνου, αλλά και τις μεγαλύτερες φυσικές εκτάσεις, όπως οι ορεινοί όγκοι που περιβάλλουν την πρωτεύουσα.