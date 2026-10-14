Η EON γίνεται Nova TV: Μια νέα εποχή ξεκινά στην τηλεοπτική ψυχαγωγία

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Η EON γίνεται Nova TV: Μια νέα εποχή ξεκινά στην τηλεοπτική ψυχαγωγία
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«Τι θα δούμε απόψε;» είναι μάλλον η ερώτηση που κάνουμε κάθε μέρα όταν επιστρέφουμε από τη δουλειά. Κάποιες φορές η απάντηση είναι εύκολη: έχει αγώνα, έχει βγει το επόμενο επεισόδιο της αγαπημένης μας σειράς ή έχουμε ήδη επιλέξει ταινία. Άλλες φορές, πάλι, περνάμε αρκετή ώρα ψάχνοντας αυτό που θα μας κινήσει το ενδιαφέρον. Οι επιλογές είναι τόσες πολλές πια που δεν είναι λίγες οι φορές που τελικά μοιάζουν... χαοτικές. Γιατί το θέμα δεν είναι απλά να έχουμε επιλογές, αλλά να μπορούμε να τις βρίσκουμε εύκολα και γρήγορα σε ένα περιβάλλον που είναι εύκολο να περιηγηθείς.

Σε αυτό το κομμάτι της τηλεοπτικής εμπειρίας εστιάζει η μετάβαση από την EON στη Nova TV, η οποία εγκαινιάζει μια νέα εποχή στην τηλεοπτική ψυχαγωγία. Η υπηρεσία αποκτά νέα ταυτότητα και ανανεωμένο περιβάλλον, με αλλαγές που γίνονται αισθητές από τη στιγμή που ανοίγουμε την τηλεόραση. Από την εμφάνιση και τη διάταξη του μενού μέχρι την παρουσίαση των προγραμμάτων, ο νέος σχεδιασμός της Nova TV έχει στόχο να κάνει την πλοήγηση ευκολότερη και την επιλογή περιεχομένου πιο γρήγορη. Μάλιστα, οι αναβαθμίσεις αυτές είναι ήδη ορατές και θα φτάσουν σταδιακά στις συσκευές όλων των υφιστάμενων πελατών τηλεόρασης.

Premium και κινηματογραφική εμπειρία για πιο εύκολη πλοήγηση

Η ανανέωση ξεκινά από την εικόνα της υπηρεσίας. Η Nova TV υιοθετεί μια νέα χρωματική παλέτα με κινηματογραφική αισθητική, η οποία αναδεικνύει τις ταινίες, τις σειρές και τα υπόλοιπα προγράμματα. Παράλληλα, το μενού αλλάζει διάταξη ώστε να πλοηγούμαστε πιο εύκολα ανάμεσα στις ενότητες και να εντοπίζουμε όσα μας ενδιαφέρουν.

Τώρα μπορούμε να δούμε το live πρόγραμμα, αθλητικά, τις κατηγορίες ανά είδος ή τους πιο δημοφιλείς τίτλους της Nova TV μέσα από ειδικούς χώρους προβολής, ενώ έρχεται σε πρώτο πλάνο και το κανάλι που είδαμε την τελευταία φορά που ανοίξαμε την τηλεόραση. Και αν σε όλα αυτά περίμενες τις standard λίστες κειμένου, η Nova TV μας επιφυλάσσει μία έκπληξη: τα κανάλια έχουν εξελιγμένα εικαστικά στοιχεία που συνοδεύουν το πρόγραμμα, ώστε να βλέπουμε αμέσως τι παίζει και να επιλέγουμε το πρόγραμμα που μας ενδιαφέρει.

Και όχι μόνο. Με τη Nova TV η επιλογή του τι θα παρακολουθήσουμε γίνεται ακόμα πιο εύκολη από ποτέ χάρη στα preview videos σε ειδικούς χώρους προβολής και στη σελίδα των τίτλων περιεχομένου. Έτσι, πριν ξεκινήσει ένα πρόγραμμα, μπορούμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση γι’ αυτό.

Πιο άμεση γίνεται και η πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω του Android αποκωδικοποιητή που συνοδεύει την υπηρεσία καθώς πλέον εκείνος ανοίγει αυτόματα στο περιβάλλον της Nova TV

Ανανεωμένα, ακόμα πιο προσωποποιημένα προφίλ και λειτουργία “Επισκέπτη” για όλους

Η νέα εμφάνιση της Nova TV αποτυπώνεται και στην περαιτέρω προσωποποίηση του προφίλ χρήσης. Τα avatars είναι τώρα εμφανώς πιο πολλά από πριν και πιο μοντέρνα δίνοντάς μας περισσότερες επιλογές για να δημιουργήσουμε το προφίλ που μας εκφράζει καλύτερα. Αντίστοιχα, ανανεώνεται και το παιδικό προφίλ, το οποίο ευθυγραμμίζεται με τη σύγχρονη αισθητική των προφίλ ενηλίκων. Αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει σε σύγκριση με πριν, είναι το ότι το περιβάλλον της Nova TV παραμένει ασφαλές για τα παιδιά καθώς διατηρεί στο 100% τον γονικό έλεγχο.

Στις νέες δυνατότητες περιλαμβάνεται και η λειτουργία “Επισκέπτη” (Visitor Mode). Για πρώτη φορά, όλοι όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να γνωρίσουν το περιβάλλον της Nova TV χωρίς να χρειάζεται να συνδεθούν. Έτσι, οι επισκέπτες μπορούν να πλοηγούνται ελεύθερα, να εξερευνούν τους διαθέσιμους καταλόγους και να βλέπουν όλους τους τίτλους, βιώνοντας την πραγματική εμπειρία της Nova TV.

Όσον αφορά στις λειτουργίες που έχουν κερδίσει την προτίμηση των συνδρομητών, το γνωστό Sports Mode παραμένει διαθέσιμο για την παρακολούθηση αθλητικού περιεχομένου, όπως και η λειτουργία Catch-up για να μην χάνουμε τίποτα. Η δε Συνέχιση Θέασης επιτρέπει την επιστροφή μας σε ό,τι αφήσαμε στη μέση, ενώ οι Υπενθυμίσεις διατηρούνται ώστε να μην ξεχνάμε το αγαπημένο μας πρόγραμμα.

Και μόλις συνειδητοποιήσαμε κάτι. Το «τι θα δούμε απόψε;» έγινε «τι θα ζήσουμε απόψε;». Γιατί με τη Nova TV η τηλεοπτική ψυχαγωγία είναι εμπειρία -και μάλιστα πιο premium, ελκυστική και γρήγορη από ποτέ!

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