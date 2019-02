Έξυπνο κρεβάτι επαναφέρει τους ανήσυχους συντρόφους στη θέση τους

Το να ξαναβρίσκεσαι με τον άνθρωπό σου στο τέλος μιας αγχωτικής ημέρας θα έπρεπε να δρα χαλαρωτικά. Όμως, αν μοιράζεσαι το ίδιο κρεβάτι με κάποιον που έχει «επεκτατικές» διαθέσεις, πολύτιμες ώρες ύπνου μπορεί να χαθούν στην προσπάθεια να ανακτήσεις το ζωτικό σου χώρο πάνω στο στρώμα.

GALLERY 01 Χρησιμοποιεί τεχνολογία αυτοκινήτου και ένα μηχανισμό με ιμάντα



Σύμφωνα με έρευνες, ένας στους τέσσερις ανθρώπους που συζούν με κάποιον θα προτιμούσε να κοιμάται μόνος, ενώ στο πέρασμα του χρόνου η έλλειψη ύπνου αυξάνει τις πιθανότητες τραυματισμού από ατύχημα στο σπίτι, στη δουλειά ή στο δρόμο.

Όμως, εάν τα ξεχωριστά κρεβάτια δεν ενδείκνυνται ως λύση – κάτι που αποτελεί πλέον μία δημοφιλής συνήθεια η οποία μάλιστα έχει εξελιχθεί σε τάση που αποκαλείται “διαζύγιο ύπνου” – τι απομένει;

Μία λύση θα μπορούσε να είναι το σύστημα “Lane-Keeping Bed” της Ford, το οποίο χρησιμοποιεί τεχνολογία που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα για να επαναφέρει στη… λωρίδα τους ακόμη και τους πιο εγωιστές συντρόφους στο κρεβάτι.

Παρακολουθήστε το σχετικό βίντεο:

Το σύστημα Lane-Keeping Aid που διαθέτουν τα περισσότερα αυτοκίνητα της Ford ανιχνεύει τις διαγραμμίσεις του οδοστρώματος και βοηθά ενεργά τον οδηγό επαναφέροντας το αυτοκίνητο στα όρια της λωρίδας του, με μία μικρή διόρθωση στο τιμόνι προς τη σωστή κατεύθυνση. Το σύστημα LKA συμπληρώνει άλλα συστήματα που χρησιμοποιούν κάμερες, τα οποία επίσης υποστηρίζουν τον οδηγό όταν το αυτοκίνητο παρεκκλίνει της λωρίδας του.

Η ίδια τεχνολογία ενέπνευσε και τη δημιουργία του “Lane-Keeping Bed” το οποίο χρησιμοποιεί αισθητήρες πίεσης για να αντιλαμβάνεται πότε κάποιος «ξεφεύγει» από τη δική του πλευρά του κρεβατιού, ώστε να τον επαναφέρει με ομαλό τρόπο στην αρχική του θέση σε συνεργασία με έναν ενσωματωμένο ιμάντα μεταφοράς.

«Όταν ένα ζευγάρι μοιράζεται το ίδιο κρεβάτι, ο καθένας έχει στη διάθεσή του λιγότερο χώρο από εκείνον που αντιστοιχεί σε ένα παιδί σε μονό κρεβάτι», λέει σχετικά ο Δρ. Neil Stanley, ανεξάρτητος εμπειρογνώμων σε θέματα ύπνου και συγγραφέας του βιβλίου How to Sleep Well. «Οι άνθρωποι είμαστε πιο ευάλωτοι κατά τη διάρκεια του ύπνου, γι’ αυτό και είμαστε προγραμματισμένοι να ξυπνάμε αν κάτι ή κάποιος μας αγγίξει ξαφνικά. Αν κάποιος εισβάλλει στην πλευρά σου, ο αμυντικός αυτός μηχανισμός ενεργοποιείται με αποτέλεσμα να χάνεις τον ύπνο σου ενώ ο σύντροφός σου εξακολουθεί να κοιμάται ανενόχλητος. Έχω δει να καταστρέφονται ολόκληρες σχέσεις από αυτό».

Για την ώρα, το “Lane-Keeping Bed” βρίσκεται σε στάδιο πρωτοτύπου και αποτελεί τμήμα μιας σειράς εφευρέσεων της Ford που εφαρμόζουν τεχνογνωσία πο χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα για την επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας.

«Στα αυτοκίνητά μας το σύστημα Lane-Keeping Aid καθιστά πιο εύκολη και άνετη την οδήγηση. Σκεφτήκαμε λοιπόν πως δείχνοντας με ποιο τρόπο μία παρόμοια φιλοσοφία θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο κρεβάτι, μας δίνει τη δυνατότητα να επισύρουμε την προσοχή των οδηγών σε μία τεχνολογία ενδεχομένως άγνωστη μέχρι τώρα», είπε σχετικά ο Anthony Ireson, Διευθυντής Marketing και Επικοινωνίας της Ford Ευρώπης.