Εύβοια: Επικάθηση φορτηγού πλοίου στον λιμένα Μαντουδίου

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θαλάσσια ρύπανση από το περιστατικό

Εύβοια: Επικάθηση φορτηγού πλοίου στον λιμένα Μαντουδίου
Σε αμμώδη βυθό του λιμένα Μαντουδίου επικάθησε φορτηγό πλοίο με σημαία Μπαρμπάντος, λίγο μετά την ολοκλήρωση της φόρτωσής του.

Το πλοίο, φορτωμένο με περίπου 5.000 τόνους λευκόλιθο, επρόκειτο να αποπλεύσει με 13μελές πλήρωμα και προορισμό την Ιρλανδία.

Στο σημείο βρίσκονται στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες του περιστατικού και εξετάζονται οι ενέργειες για την ασφαλή αποκόλλησή του. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θαλάσσια ρύπανση.

