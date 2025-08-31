Ανείπωτος πόνος στην Εύβοια: Το τελευταίο αντίο στο ζευγάρι που σκοτώθηκε στο τροχαίο στο Αλιβέρι

Μέσα σε κλίμα ανείπωτης θλίψης και οδύνης, τελέστηκε το απόγευμα της Κυριακής η κηδεία του άτυχου ζευγαριού, της Λίας και του Γιάννη, που έχασαν τραγικά τη ζωή τους στο φρικτό τροχαίο δυστύχημα στο Αλιβέρι. Το ζευγάρι αφήνει πίσω του τρία ανήλικα παιδιά, ηλικίας 16, 12 και 3 ετών, με τη μοίρα να τα χτυπά ανελέητα μέσα σε μια στιγμή.

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Τρύφωνα στη Νέα Λάμψακο γέμισε ασφυκτικά από κόσμο. Φίλοι, συγγενείς και γείτονες παραβρέθηκαν για να αποχαιρετήσουν δύο ανθρώπους που έφυγαν πρόωρα και άδικα. Η συγκίνηση ήταν έντονη και κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μια οικογένεια διαλύθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, βυθίζοντας στο πένθος μια ολόκληρη κοινότητα.

Τα λόγια του ιερέα προσέφεραν κάποια παρηγοριά στις οικογένειες των θυμάτων. Τόνισε ότι ο Γιάννης και η Λία δεν ήταν απλώς σύντροφοι αλλά ήταν γονείς, φίλοι, εργαζόμενοι, αγαπημένοι της ζωής και της κοινωνίας. Έζησαν μαζί, έφυγαν μαζί.

Το χρονικό του δυστυχήματος

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαινε το ζευγάρι συγκρούστηκε μετωπικά, κάτω από άγνωστες ακόμη συνθήκες, με ένα τζιπ που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που προκάλεσε πυρκαγιά, καταστρέφοντας ολοκληρωτικά τόσο τη μοτοσικλέτα όσο και το αυτοκίνητο.

Ο 45χρονος οδηγός της μηχανής σκοτώθηκε επί τόπου, ενώ η 41χρονη σύζυγός του μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Οι γιατροί έδωσαν μάχη να τη σώσουν, όμως τα τραύματά της ήταν πολύ σοβαρά. Κατέληξε τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Διαβάστε επίσης