Απεργία την Παρασκευή στα πλοία που αποπλέουν από Ραφήνα – Η ΠΕΝΕΝ θέτει ζητήματα ασφάλειας

Snapshot Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού προκηρύσσει 24ωρη απεργία την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 06:00 έως τις 06:00 του Σαββάτου στα πλοία που αποπλέουν από τη Ραφήνα.

Η απεργία γίνεται λόγω ανεπάρκειας των λιμενικών υποδομών, που δεν επαρκούν για τον σημερινό αριθμό δρομολογημένων πλοίων, δημιουργώντας προβλήματα πρόσδεσης και ασφάλειας.

Η ΠΕΝΕΝ καταγγέλλει υπερεργασία, κόπωση και περιορισμένο χρόνο ανάπαυσης των πληρωμάτων, παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο για την ασφάλεια των πλοίων και των ναυτικών.

Ζητεί την πλήρη καταβολή των αμοιβών για την υπερεργασία και έχει αποστείλει εξώδικο προς την κυβέρνηση, το υπουργείο Ναυτιλίας και τις ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργιακή κινητοποίηση με συγκέντρωση στις 10:00 έξω από το Ε/Γ

Ο/Γ «SUPER FERRY». Snapshot powered by AI

Σε 24ωρη απεργία στα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία που αναχωρούν από το λιμάνι της Ραφήνας προχωρά την Παρασκευή 3 Ιουλίου η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού.

Η απεργία θα ξεκινήσει στις 06:00 το πρωί της Παρασκευής και θα ολοκληρωθεί στις 06:00 του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Απεργιακή συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 10:00 έξω από το Ε/Γ-Ο/Γ «SUPER FERRY».

Η ΠΕΝΕΝ θέτει στο επίκεντρο ζητήματα ασφάλειας για τα πληρώματα και τα πλοία, υποστηρίζοντας ότι οι υποδομές του λιμένα δεν επαρκούν για τον σημερινό αριθμό δρομολογημένων πλοίων.

Σύμφωνα με το σωματείο, οι διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης καλύπτουν περίπου πέντε πλοία, ενώ σήμερα εξυπηρετούνται έντεκα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αρκετά πλοία να παραμένουν αρόδου ή να πραγματοποιούν συνεχείς μεθορμίσεις.

Η Ένωση κάνει επίσης λόγο για υπερεργασία, κόπωση και περιορισμένο χρόνο ανάπαυσης των πληρωμάτων, συνθήκες που, όπως υποστηρίζει, αυξάνουν τους κινδύνους για την ασφάλεια.

Παράλληλα, ζητεί την πλήρη καταβολή των αμοιβών που αντιστοιχούν στην υπερεργασία των ναυτικών.

Η ΠΕΝΕΝ έχει ήδη αποστείλει εξώδικο προς την κυβέρνηση, το υπουργείο Ναυτιλίας και τις εμπλεκόμενες ακτοπλοϊκές εταιρείες, ενώ καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση.