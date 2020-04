Κορονοϊός: Εφιαλτική πρόβλεψη του ΟΟΣΑ για μείωση έως και 35% του ελληνικού ΑΕΠ

Στην πραγματικότητα ο ΟΟΣΑ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στην έκθεση «Evaluating the initial impact of COVID-19 containment measures on economic activity», προτρέποντας τις κυβερνήσεις να μην δείξουν αδράνεια και να δράσουν άμεσα, κάτι που ήδη γίνεται καθώς βρίσκοντας σε εξέλιξη πακέτα στήριξης ύψους τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα μέτρα περιορισμού τα οποία εφαρμόζει η Ελλάδα μπορεί δυνητικά να έχουν επίπτωση έως -35% του ΑΕΠ, σύμφωνα με νέα έκθεση του ΟΟΣΑ, αναφορικά με τις εκτιμήσεις για την αρχική άμεση επίπτωση των shutdown στις χώρες που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού.

ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Πάντως, υπογραμμίζει ο ΟΟΣΑ, είναι ξεκάθαρο πως η επίπτωση των shutdown θα αποδυναμώσει ουσιαστικά τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.

Στην ανάλυση του ΟΟΣΑ χρησιμοποιείται σενάριο που υπολογίζει τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές επιπτώσεις από μια μείωση της δραστηριότητας πάνω από 50% και ως 100% σε διαφόρους τομείς.

