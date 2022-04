Η χιονοστιβάδα λουκέτων, οι προειδοποιήσεις για τους servicers και οι μπλε κάδοι

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

Έλεγχος για τους μπλε κάδους

Η στήλη έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στην υπόθεση των μπλε κάδων και στα όσα φαίνεται να έχουν γίνει με τη μη καταβολή στους Δήμους της χώρας χρημάτων που έχουν εισπραχθεί. Όπως φαίνεται λοιπόν, εκτός από καπνός υπάρχει και φωτιά, καθώς ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) ξεκίνησε τη διενέργεια έκτακτου ελέγχου στο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ) της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ). Αυτό διότι η δικαστική έρευνα κατέδειξε πως η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η οποία εκμεταλλεύεται τους μπλε κάδους, δεν έχει καταβάλλει το ποσό των 97,9 εκατ. ευρώ στους Δήμους όλης της χώρας. Με απόφαση λοιπόν του ΕΟΑΝ, ο διαχειριστικός έλεγχος θα αφορά σε δύο θέματα. Το πρώτο έχει να κάνει με τις χρηματικές εισφορές της ΕΕΑΑ προς τους συμβεβλημένους υπόχρεους παραγωγούς συσκευασιών κατά τα έτη 2020, 2021 και έως τη στιγμή ολοκλήρωσης του ελέγχου. Το δεύτερο θέμα αφορά στη μη απόδοση από την ΕΕΑΑ προς τους συμβεβλημένους ΟΤΑ του οικονομικού τιμήματος ανά τόνο ανακτηθέντος αποβλήτου κατά την ίδια περίοδο. Μένει λοιπόν να φανεί τι θα βρουν οι ελεγκτές. Και σας διαβεβαιώνουμε πως πολλοί είναι εκείνοι που αναμένουν με πολύ ενδιαφέρον το αποτέλεσμα.

Οι κερδισμένοι των ΑΠΕ

Μερικές φορές η ζωή έχει περίεργα γυρίσματα και εκεί που νιώθεις ότι βρίσκεται «εκτός παιχνιδιού», γίνεσαι ο μεγάλος κερδισμένος. Κάτι τέτοιο έγινε με όσους είχαν αναπτύξει έργα ΑΠΕ –κυρίως ανεμογεννήτριες- πριν από αρκετά χρόνια και στο ενδιάμεσο έληξε η «κλειδωμένη» ταρίφα τους, με αποτέλεσμα να πουλάνε πλέον την ηλεκτρική ενέργεια στη spot αγορά, η οποία και κατά κανόνα ήταν πολύ φθηνότερη. Λόγω της ενεργειακής κρίσης, τα δεδομένα άλλαξαν και πλέον η τιμή στη spot αγορά είναι κατά πολύ υψηλότερη, όχι μόνο σε σχέση με το παρελθόν αλλά και σε σύγκριση με τις επιδοτούμενες ταρίφες. Έτσι, τα παλιά έργα ΑΠΕ ζουν μια δεύτερη νεότητα και οι ιδιοκτήτες τους είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι, καθώς βγάζουν (πολλά) χρήματα από εκεί που δεν το περίμεναν.

Η χιονοστιβάδα

Μορφή χιονοστιβάδας έχουν πάρει τα λουκέτα στην αγορά της εστίασης ειδικά όσον αφορά στα μικρά καφέ, ενώ την ίδια στιγμή πολλές επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας αλλάζουν χέρια με συνοπτικές διαδικασίες. Ο λόγος έχει να κάνει με τα αυξημένα λειτουργικά έξοδα των επιχειρήσεων, καθώς παρά την ύπαρξη πελατείας, οι εν λόγω επιχειρήσεις κλείνουν το μήνα με άδεια ταμεία, λόγω των υπέρογκων λογαριασμών ρεύματος και θέρμανσης. Στις περισσότερες των περιπτώσεων ο λογαριασμός ρεύματος ξεπερνά ακόμη και το μηνιαίο ενοίκιο που καταβάλλουν αυτά τα μικρά καφέ, οδηγώντας τους ιδιοκτήτες τους στην απόφαση να κλείσουν την επιχείρηση. Είναι ενδεικτικό πως μικρό καφέ στο κέντρο των Αθηνών το οποίο πλήρωνε για ενοίκιο 800 ευρώ, έλαβε λογαριασμό ρεύματος 1.200 ευρώ για το προηγούμενο δίμηνο. Σε ανάλογη δεινή θέση βρίσκονται και κάποιοι ιδιοκτήτες κυλικείων σε δημόσιες υπηρεσίες. Από την μία τα μεγάλα λειτουργικά κόστη, από την άλλη οι διαρκείς τηλεργασίες που έχουν περιορίσει τον όγκο των πελατών, τους οδηγούν στην απόφαση αναστολής λειτουργίας. Το χειρότερο είναι ότι δεν υπάρχει ορατός ορίζοντας εξόδου από αυτή την κατάσταση.

Ο διαχυτικός Ντένις

Βόλτες στο κέντρο των Αθηνών εθεάθη να κόβει χθες Κυριακή ο επικεφαλής της αποστολής του ΔΝΤ για την Ελλάδα, Ντένις Μπότμαν. Ο πανύψηλος Ολλανδός βρέθηκε στην Αθήνα για επαφές με την ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο της κατάρτισης της καθιερωμένης έκθεσης του άρθρου 4 του ΔΝΤ για την Ελλάδα. Η έκθεση θα δημοσιοποιηθεί στα μέσα Μαΐου , ωστόσο σε γενικές γραμμές το κλιμάκιο του Ταμείου βρήκε «μισογεμάτο» το ποτήρι της ελληνικής οικονομίας. Σε ενημέρωση Τύπου την Παρασκευή το απόγευμα ο Ντένις Μπότμαν εκτίμησε πως η ανάπτυξη στην Ελλάδα αναμένεται να παραμείνει ισχυρή το 2022, παρά τις αρνητικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία και τον υψηλό πληθωρισμό και προσδιόρισε στο 3,5% την αύξηση του ΑΕΠ για εφέτος. Ο Μπότμαν ήταν ο «σταθμάρχης» του ΔΝΤ στην Αθήνα για σχεδόν τέσσερα χρόνια πριν επιστρέψει στην Ουάσιγκτον το 2020. Λόγω του διαχυτικού του χαρακτήρα και της μετριοπάθειας του, απέκτησε πολλούς φίλους στη χώρα μας, τους οποίους και συναντά κάθε φορά που επισκέπτεται την Αθήνα.

Προειδοποιήσεις για του servicers

Αξίζει να αναφέρουμε πως στα συμπεράσματα της επισκόπησης του ΔΝΤ καταγράφεται μια μεγάλη ανησυχία για τους κινδύνους που έχουν μεταφερθεί από τις τράπεζες, κυρίως προς τον μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό τομέα και το κράτος. Αυτό έγινε μέσω των τιτλοποιήσεων του «Ηρακλή», για τις οποίες το ΔΝΤ ήδη απευθύνει προειδοποιήσεις διαβλέποντας στο μέλλον πιθανή ενεργοποίηση της κρατικής εγγύησης, που θα ζημίωνε περαιτέρω τους Έλληνες φορολογουμένους. Κατά το ΔΝΤ, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει αφενός να παρακολουθούν στενά τους κινδύνους που απορρέουν από τις νέες εισροές μη εξυπηρετούμενων δανείων και να εξασφαλίσουν επαρκή πιστοληπτική ταξινόμηση και προβλέψεις, αφετέρου «να εποπτεύουν τους κινδύνους που προκύπτουν από τις εταιρείες διαχείρισης που είναι ενεργές στις αγορές προβληματικού χρέους» (supervise risks arising from credit servicers active in the distressed debt market). Για να γίνει αυτό που λέει το ΔΝΤ θα πρέπει εν μέσω πανδημίας, ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης και πολέμου στην Ουκρανία, να επέλθει η «κανονικότητα» των πλειστηριασμών, -στους οποίους και βασίζονται και τα έσοδα των servicers που έχουν αναλάβει να φέρουν εις πέρας τις τιτλοποιήσεις-. Μάλλον δύσκολο θα λέγαμε.

Σε εξαιρετική φόρμα

Σας διαβεβαιώνουμε πως ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας θα παρουσιαστεί την προσεχή Πέμπτη 7 Απριλίου στην 89η Ετήσια Τακτική Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της τράπεζας όντας σε εξαιρετική φόρμα. Ο Διοικητής εθεάθη χθες το απόγευμα να αθλείται σε πάρκο ανάμεσα σε Κηφισιά και Πεύκη πλησίον της κατοικίας του. Ο κ. Στουρνάρας ακολουθεί διαχρονικά και με συνέπεια το «νους υγιής εν σώματι υγιεί» και δείχνει μεγάλη πειθαρχία τόσο σε θέματα εκγύμνασης όσο και διατροφής. Αυτό που αναμένουμε να δούμε είναι εάν ο φύση αισιόδοξος Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος θα έχει κάποιο αισιόδοξο μήνυμα να δώσει για την ελληνική οικονομία την προσεχή Πέμπτη.

