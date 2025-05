Στουρνάρας: «Η μεγάλη ευκαιρία της Ευρώπης» – Πώς η ελληνική οικονομία θα έχει μακροχρόνια πρόοδο

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο της Βόρειας Ελλάδας στην ανάπτυξη της χώρας, μιλώντας σε εκδήλωση της Grant Thornton με τίτλο “Thessaloniki 2030: The Future of Business, Innovation & Investment in Northern Greece”.

Μεταξύ άλλων, υπογράμμισε πως η περιοχή διαθέτει στρατηγικά πλεονεκτήματα, αλλά και σοβαρές προκλήσεις που περιορίζουν την επενδυτική δυναμική.

Ο κ. Στουρνάρας επεσήμανε ότι η παγκόσμια οικονομία διέρχεται περίοδο έντονων γεωοικονομικών ανακατατάξεων και αυξημένης αβεβαιότητας, με τους εμπορικούς πολέμους και τον προστατευτισμό να επηρεάζουν αρνητικά το επενδυτικό κλίμα.

Παράλληλα, χαρακτήρισε τη μεταστροφή των επενδυτών προς ευρωπαϊκά ομόλογα ως «ευκαιρία» για την Ευρώπη να αναβαθμίσει τον ρόλο του ευρώ και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της μέσω επενδύσεων σε τεχνολογία, άμυνα και πράσινη ανάπτυξη.

Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, τόνισε ότι εμφανίζει ισχυρή ανθεκτικότητα, με ανάπτυξη 2,3% το 2024 και θετικές προβλέψεις για το 2025, ενώ, προσέθεσε ότι οι επενδύσεις αυξάνονται και ανακατανέμονται από την οικοδομή προς παραγωγικούς κλάδους, ενώ η αύξηση της τραπεζικής χρηματοδότησης και η μείωση του κόστους δανεισμού ενισχύουν περαιτέρω την ανάπτυξη.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος υπογράμμισε ότι η σύνθεση των επενδύσεων έχει βελτιωθεί σημαντικά, με τα 4/5 να κατευθύνονται πλέον σε παραγωγικό κεφάλαιο. «Η θετική δυναμική επιβεβαιώνεται και από τη συνεχιζόμενη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας», υπογράμμισε.

Σχετικά με τη Βόρεια Ελλάδα, ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι πρόκειται για περιφέρεια με σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της χώρας, αφού συνεισφέρει πάνω από το 21% του ΑΕΠ ενώ έχει και ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα και συγκριτικά πλεονεκτήματα, ιδίως στον τομέα της μεταποίησης. Ωστόσο, στάθηκε στις χαμηλές επιδόσεις σε δείκτες απασχόλησης, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας. «Οι ανισότητες επιμένουν και χρειάζονται στοχευμένες πολιτικές για τη σύγκλιση και την κοινωνική συνοχή», δήλωσε.

Ανάμεσα στις κύριες προκλήσεις, είπε την υπερβολική αυτοαπασχόληση, την πληθυσμιακή συρρίκνωση, τις ελλείψεις δεξιοτήτων, τα εμπόδια στη χρηματοδότηση και την ασταθή επιχειρηματική περιβάλλον. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η περιορισμένη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας και η χαμηλή επένδυση σε πράσινη ανάπτυξη υπονομεύουν τη μακροπρόθεσμη προοπτική της περιοχής.

Ο Γιάννης Στουρνάρας πρότεινε στοχευμένα μέτρα πολιτικής, όπως:

– Φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση εξωστρέφειας και τεχνολογικής καινοτομίας,

– Αναβάθμιση υποδομών και ενεργειακών δικτύων,

– Προώθηση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης,

– Σταθερό θεσμικό και φορολογικό πλαίσιο.

«Η Ελλάδα έχει μπροστά της μία ευνοϊκή συγκυρία. Αν συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις και ενισχυθεί η καινοτομική επιχειρηματικότητα, μπορούμε να μετατρέψουμε τη σημερινή ανάκαμψη σε μακροχρόνια πρόοδο», ολοκλήρωσε ο Γιάννης Στουρνάρας.