Αβεβαιότητα στην Wall Street από τους δασμούς του Τραμπ
Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Πέμπτη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
Χωρίς κατεύθυνση κινήθηκαν την Πέμπτη οι δείκτες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, σε κλίμα αβεβαιότητας για τον αντίκτυπο της εμπορικής πολιτικής του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Οι δείκτες
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 224,48 μονάδων (–0,51%), στις 43.968,64 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 73,27 μονάδων (+0,35%), στις 21.242,70 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 5,06 μονάδων (–0,08%), στις 6.340 μονάδες.
