«Εγκαίνια» για τις μηδενικές τραπεζικές προμήθειες: Σε εφαρμογή από σήμερα το μέτρο

Δωρεάν - χωρίς προμήθεια - θα είναι από σήμερα, Δευτέρα 11 Αυγούστου οι αναλήψεις από τα ΑΤΜ των ελληνικών τραπεζών, με βάση την τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε πρόσφατα στο σχέδιο νόμου για τον Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα.

Με βάση τη νέα ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, καταργούνται πλήρως οι χρεώσεις για αναλήψεις μετρητών από τα ΑΤΜ, ενώ παράλληλα καθιερώνεται πλαφόν ύψους 1,50 ευρώ για αναλήψεις που πραγματοποιούνται από μηχανήματα τρίτων παρόχων.

Η νέα πολιτική έρχεται να απαντήσει σε ένα χρόνιο αίτημα των πολιτών για δίκαιες και διαφανείς χρεώσεις στις τραπεζικές υπηρεσίες.

Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, έκανε λόγο για παρέμβαση με κοινωνικό πρόσημο, σημειώνοντας ότι με αυτή τη ρύθμιση «εξαλείφονται άδικες και υπερβολικές χρεώσεις, διασφαλίζοντας ότι κάθε πολίτης, όπου κι αν ζει, θα έχει δωρεάν πρόσβαση στα χρήματά του».

Η τροπολογία προβλέπει:

Μηδενισμό προμηθειών για αναλήψεις μετρητών μεταξύ όλων των τραπεζών που συμμετέχουν στο διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑ

Μηδενικές χρεώσεις και από τρίτους παρόχους σε δημοτικές κοινότητες όπου λειτουργεί μόνο ένα ΑΤΜ

Πλαφόν 1,50 ευρώ για αναλήψεις από ΑΤΜ τρίτων παρόχων υπηρεσιών πληρωμών σε όλη τη χώρα

Δωρεάν ερώτηση υπολοίπου για όλους τους κατόχους καρτών, ανεξαρτήτως τράπεζας ή παρόχου ΑΤΜ

Ενιαία χρέωση 0,50 ευρώ για αποστολή εμβασμάτων μέσω ψηφιακών καναλιών (web, mobile, internet banking) από τρίτους παρόχους, σε ισοτιμία με τις χρεώσεις των τραπεζών

Νομοθετική κατοχύρωση ότι καμία τράπεζα δεν μπορεί να χρεώνει τους πελάτες της για αναλήψεις μετρητών

