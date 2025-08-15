e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε χιλιάδες δικαιούχους - Ποιοι θα πληρωθούν από 18 μέχρι 22 Αυγούστου
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ για την περίοδο 18 μέχρι 22 Αυγούστου 2025
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Κατά την περίοδο από τις 18 μέχρι 22 Αυγούστου 2025, θα καταβληθούν συνολικά 53.688.748,03 ευρώ σε 67.677 δικαιούχους δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Πληρωμές e-ΕΦΚΑ
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:
- στις 20 Αυγούστου, θα καταβληθούν 11.673.748,03 ευρώ σε 22.475 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, ασθενείας και ατυχημάτων, καθώς και για έξοδα κηδείας) και
- από τις 18 Αυγούστου έως τις 22 Αυγούστου, θα καταβληθούν 8.850.000 ευρώ σε 400 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν
- 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
- 2.000.000 ευρώ σε 2.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
- 13.000.000 ευρώ σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
- 165.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:54 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Αυτό είναι ένα από τα πιο μικρά και πιο ακριβά Honda
06:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Δεκαπενταύγουστος: Τα πιο γνωστά προσωνύμια της Παναγίας
06:12 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολιτική αντιπαράθεση για τα πύρινα μέτωπα και το «112»
23:22 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ