Ελαιόλαδο: Πέφτουν οι τιμές έως και 6,5 ευρώ το λίτρο - Πόσο θα το αγοράζουμε

Καλά νέα για τους καταναλωτές 


Στα τάρταρα έχει υποχωρήσει η τιμή του ελαιολάδου, τόσο στα ράφια των σούπερ μάρκετ όσο και στον παραγωγό, ως αποτέλεσμα της αυξημένης περυσινής παραγωγής.

Η τιμή παραγωγού έχει «βυθιστεί» ακόμα και κάτω από τα 4 ευρώ το κιλό και κυμαίνεται από 3,5 έως 4,5 ευρώ το κιλό, όταν πριν από έναν χρόνο ήταν στα 7,5-8 ευρώ το κιλό, με τους καλλιεργητές να δηλώνουν ότι δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τα έξοδά τους και πολλούς εξ αυτών να το κρατούν στις αποθήκες τους, ελπίζοντας σε καλύτερες τιμές.

Λιανική

Αντίστοιχα, και στη λιανική οι τιμές βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση και τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., η τιμή του προϊόντος μειώθηκε κατά 27,1% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Ετσι, στα ράφια των σούπερ μάρκετ γνωστό brand ελαιολάδου, από τα 12 ευρώ πέρυσι, έχει πέσει στα 9 ευρώ το λίτρο, ενώ υπό το καθεστώς προωθητικής ενέργειας το ίδιο προϊόν πωλείται στα 6,5 ευρώ το λίτρο, δηλαδή κατά 46% φθηνότερα σε διάστημα ενός έτους.

Αντίστοιχα, η ίδια μάρκα εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου (ποικιλίας κορωνέικης) από τα 13,5 ευρώ το λίτρο το 2024 έχει υποχωρήσει στα 11,5 ευρώ και σε προσφορά διατίθεται μόλις στα 8,10 ευρώ, στην ίδια σχεδόν τιμή με το προϊόν ιδιωτικής ετικέτας που κοστίζει 7,9 ευρώ το λίτρο, από 12 ευρώ το περασμένο καλοκαίρι.

Η βουτιά των τιμών αποδίδεται στην αύξηση της περυσινής παραγωγής στους 250.000 τόνους, από 130.000 τόνους το 2024, αλλά και στην ένταση των προωθητικών ενεργειών από τις βιομηχανίες, σε μια προσπάθεια να τονώσουν την κατά κεφαλήν κατανάλωση, η οποία έχει πέσει κάτω από τα 10 λίτρα ετησίως, από περίπου 12 λίτρα που ήταν την περίοδο 2022-2023.

Νέα σεζόν

Σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα αναμένεται να κινηθεί η τιμή του ελαιολάδου με την έναρξη της νέας ελαιοκομικής περιόδου τον Οκτώβριο, καθώς η παραγωγή εκτιμάται ότι θα κινηθεί και πάλι σε υψηλά επίπεδα, φτάνοντας ακόμα και τους 280.000 τόνους.

Οπως επισημαίνουν στο «Ε.Τ.» παραγωγοί, οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την καλλιέργεια της ελιάς και, παρόλο που οι βροχοπτώσεις είναι ελάχιστες σε πολλά μέρη της Ελλάδας, η ανθοφορία είναι έντονη. «Επομένως, αναμένουμε μια καλή παραγωγή και του χρόνου, χωρίς όμως να μπορούμε να προβλέψουμε ακόμα το ύψος της», υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές.

Εκτός, όμως, από την εγχώρια παραγωγή, πολύ μεγάλη αναμένεται να είναι και η παραγωγή της Ισπανίας, με εκπροσώπους του κλάδου να εκτιμούν ότι μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και το 1,5 εκατ. τόνους, πιέζοντας ακόμα περισσότερο τις τιμές.

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Ιούλιος 2024: 7,5-8€/κιλό

Οκτώβριος 2024: 8€/κιλό

Νοέμβριος 2024: 6-6,5€/κιλό

Ιανουάριος 2025: 5-5,5€/κιλό

Μάιος 2025: 4-4,5€/κιλό

Ιούνιος 2025: 3,8-4,5€/κιλό

Αύγουστος 2025: 3,5-4,5€/κιλό

ΑΠΛΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ

2024: 12€/λίτρο

2025: 9€/λίτρο

Σε προσφορά: 6,50€/λίτρο

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ

2024: 13,50€/λίτρο

2025: 11,50€/λίτρο

Σε προσφορά: 8,10€/λίτρο

ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ

2024: 12€/λίτρο

2025: 7,90€/λίτρο

Πηγή: Εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος»

