Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) 2025: Πώς γίνεται η αίτηση βήμα-βήμα

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 22 Σεπτεμβρίου 2025

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ξεκίνησαν οι νέες αιτήσεις για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) 2025. Για την ένταξη στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση στον ιστότοπο της ΗΔΙΚΑ (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.idika.gr/kot/) με τους κωδικούς TAXISnet.

Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.idika.gr/kot με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Η διαδικασία είναι υποχρεωτική κάθε χρόνο, καθώς γίνεται επανέλεγχος εισοδηματικών και περιουσιακών στοιχείων.

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 22 Σεπτεμβρίου 2025, δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση των φετινών φορολογικών δηλώσεων.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

  • Οι αιτήσεις ελέγχονται βάσει της φορολογικής δήλωσης 2024 και της τελευταίας εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ 2024 ή 2025.

  • Όσοι υπέβαλαν αίτηση πριν την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ 2025 και είχαν μεταβολές στην περιουσία τους μέσα στο 2024, μπορούν να κάνουν νέα αίτηση ώστε να ληφθούν υπόψη τα επικαιροποιημένα στοιχεία.

  • Αν δεν υποβληθεί νέα αίτηση έως την προθεσμία, οι δικαιούχοι θα απενταχθούν αυτόματα από το ΚΟΤ.

Πώς γίνεται η αίτηση βήμα-βήμα

  1. Είσοδος στο σύστημα με ΑΜΚΑ και κωδικούς TAXISnet.

  2. Επιβεβαίωση στοιχείων νοικοκυριού και επιλογή κατηγορίας ΚΟΤ (Α ή Β).

  3. Συμπλήρωση αριθμού παροχής ρεύματος, email και κινητού τηλεφώνου.

  4. Παροχή συγκατάθεσης από τα φιλοξενούμενα ενήλικα μέλη (για ΚΟΤ-Β).

  5. Για ΚΟΤ-Α απαιτείται εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ των τελευταίων δύο μηνών.

  6. Υποβολή και εμφάνιση αποτελέσματος με αναλυτικά κριτήρια ένταξης.

Οι εκπτώσεις του ΚΟΤ 2025

  • ΚΟΤ-Α: 70% έκπτωση στο ρεύμα για δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.

  • ΚΟΤ-Β: 35% έκπτωση για δικαιούχους του Κοινωνικού Μερίσματος.

  • Για άτομα με αναπηρία άνω του 67%, τα εισοδηματικά όρια αυξάνονται κατά 8.000 ευρώ (και κατά 15.000 ευρώ για όσους χρειάζονται μηχανική υποστήριξη).

  • Οι πολύτεκνες οικογένειες εντάσσονται πλέον στο ΚΟΤ με προσαυξημένα όρια κατά 20%.

