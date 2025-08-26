Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Η νέα διαδικασία για τα ραντεβού

Η αλλαγή στις ταυτότητές μας είναι αναγκαστική

Newsbomb

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Η νέα διαδικασία για τα ραντεβού
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια νέα εποχή ξεκινά για τους πολίτες, καθώς η διαδικασία αντικατάστασης των παλιών ταυτοτήτων με νέες, ψηφιακά αναβαθμισμένες, έχει τεθεί σε εφαρμογή.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, ταυτότητες κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ), παύουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου 2026.

Ωστόσο απαιτείτε από τους πολίτες να καταβάλουν αντίτιμο για την έκδοσή τους.

Αναλυτικά:

Ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10,00€.

Για την έκδοση κάθε δελτίου απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους 10,00€ (Τύπος Παραβόλου: [4485] – “Έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνα πολίτη”), το οποίο αντιστοιχεί στο αντίτιμο του σώματος του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης – προσωποποίησής του, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς του.

Εάν είστε πολύτεκνος (ιδιότητα η οποία πρέπει να προκύπτει από σχετικό αποδεικτικό, π.χ. βιβλιάριο πολυτέκνων), το παράβολο που θα πρέπει να πληρώσετε είναι το μισό, 5,00€

(Τύπος Παραβόλου: [4486] – “Έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνα πολίτη (πολυτέκνων)”.

Επιπλέον, στην αίτηση έκδοσης επικολλάται το προβλεπόμενο ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας, ύψους 0,50 € (Τύπος Παραβόλου: [2043] – “Η αίτηση (καρτέλα) για την έκδοση δελτίου ταυτότητας Έλληνος υπηκόου (Ένσημο ΕΛ.ΑΣ.)”.

Κατά την προσέλευση σας στην Αρχή έκδοσης για έκδοση δελτίου ταυτότητας θα πρέπει να έχετε εκδώσει ήδη τα απαιτούμενα παράβολα. Για να χρησιμοποιηθεί/κατατεθεί ένα e-παράβολο στο φορέα, είναι απαραίτητο να έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του.

Νέο σύστημα ραντεβού και εξυπηρέτησης

Λόγω της αυξημένης κινητικότητας που αναμένεται με την εισαγωγή του Προσωπικού Αριθμού, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει προνοήσει για ένα νέο σύστημα ραντεβού. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε ότι η εφαρμογή του Προσωπικού Αριθμού θα συνοδευτεί από τη λειτουργία αυτής της νέας πλατφόρμας, η οποία στοχεύει στη διευκόλυνση των πολιτών αλλά και στην αποσυμφόρηση των αστυνομικών τμημάτων.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:34ΕΛΛΑΔΑ

Viral στο TikTok η παρασκευή της Φανουρόπιτας

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στόχος διαρρηκτών το εκκλησάκι του Αγ. Φανουρίου στο Βαρύπετρο - Βρήκαν άδειο το παγκάρι

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Ο ταύρος «κέρδισε» την ταυρομαχία και σκότωσε 22χρονο - Κατέληξε και θεατής από το σοκ

18:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Δρακόντεια μέτρα για την εθνική Ισραήλ – Με τη συνοδεία της Interpol στην Πολωνία

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Υπήρχε και τρίτο πρόσωπο στο σπίτι όταν δολοφονήθηκε ο μικρός Παναγιώτης

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της συζύγου του: «Το μυαλό του αρχίζει να τον εγκαταλείπει»

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Εκτροχιάστηκε τρένο στη Νιγηρία - «Άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων»

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι 10 πιο επικίνδυνες χώρες για selfie

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Συνελήφθη άνδρας για τέσσερις εμπρησμούς

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ μπορεί να αλλάξει την πορεία του πολέμου του Ισραήλ

17:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Η νέα διαδικασία για τα ραντεβού

17:55ΕΘΝΙΚΑ

Πώς τα τουρκικά αλιευτικά στο Αιγαίο υπηρετούν τη στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας»

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Σύρος πρόσφυγας επιτέθηκε σεξουαλικά σε 19χρονη - «Παραβιάζονται τα δικαιώματά του αν φυλακιστεί» είπε η υπεράσπιση

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Τέιλορ Σουίφτ: Ποινή φυλάκισης σε 16χρονο για σχέδιο επίθεσης σε συναυλία της τραγουδίστριας

17:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης – Πότε παίζει η Εθνική

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Η 65χρονη που έγινε viral: «Προτιμώ τους νεαρότερους άνδρες - Έχουν αυθορμητισμό»

17:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Spotify «αλλάζει» σελίδα: Φέρνει τα… μηνύματα στην εφαρμογή του

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός στρατιώτης με κομμένο λαιμό κατάφερε να σωθεί - Τον πέταξαν σε λάκκο θεωρώντας τον νεκρό

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Παιανία

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Σκύδρα: «Τον σκότωσα γιατί μου έκλεψε τα φρούτα», λέει ο 75χρονος για τον 72χρονο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:49ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το επεισόδιο που τον έστειλε στο Δρομοκαΐτειο - «Είναι επικίνδυνος...»

14:24ΚΟΣΜΟΣ

«Μαμά, είμαι εγώ»: Η συγκλονιστική ιστορία της Τζέισι Ντάγκαρ που πέρασε 18 χρόνια αιχμάλωτη

14:35ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ώρα θα σχολάνε οι μαθητές τη νέα χρονιά - Άλλαξε το ωράριο για τα ολοήμερα

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Υπήρχε και τρίτο πρόσωπο στο σπίτι όταν δολοφονήθηκε ο μικρός Παναγιώτης

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Ο ταύρος «κέρδισε» την ταυρομαχία και σκότωσε 22χρονο - Κατέληξε και θεατής από το σοκ

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ μπορεί να αλλάξει την πορεία του πολέμου του Ισραήλ

12:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης στην κηδεία της συντρόφου του

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός στρατιώτης με κομμένο λαιμό κατάφερε να σωθεί - Τον πέταξαν σε λάκκο θεωρώντας τον νεκρό

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της συζύγου του: «Το μυαλό του αρχίζει να τον εγκαταλείπει»

12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κλέαρχος Μαρουσάκης: Έρχονται θερμές αέριες μάζες από την Ιταλία και καταιγίδες

10:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Πότε εργαζόμενος απολύεται χωρίς να υπογράψει

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Η 65χρονη που έγινε viral: «Προτιμώ τους νεαρότερους άνδρες - Έχουν αυθορμητισμό»

11:12ΚΟΣΜΟΣ

Χαμός σε γάμο: Η νύφη διάβαζε στη δεξίωση SMS του γαμπρού με την ερωμένη - Ποιος της τα έδωσε

16:37LIFESTYLE

Κιάρα Φεράνι: Διακοπές στην Κω - Το «καυτό» μπικίνι, οι ταβέρνες και το πολυτελές ξενοδοχείο

12:41ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εργασιακό νομοσχέδιο: Τι αλλάζει στην ετήσια άδεια - Τι πρέπει να ξέρουν οι εργαζόμενοι

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι 10 πιο επικίνδυνες χώρες για selfie

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Σκύδρα: «Τον σκότωσα γιατί μου έκλεψε τα φρούτα», λέει ο 75χρονος για τον 72χρονο

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στην Παιανία

09:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Φανουρίου 2025: Πότε γιορτάζεται - Πότε φτιάχνουμε τη φανουρόπιτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ