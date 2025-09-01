Θερινές εκπτώσεις: Οι καταναλωτές προτίμησαν διακοπές αντί... για ψώνια - Απογοητευμένοι οι εμπόροι

Απογοητευμένοι δηλώνουν οι καταστηματάρχες από τους τζίρους των θερινών εκπτώσεων, με το 60% των εμπόρων να απαντά πώς πήγαν χειρότερα από το αναμενόμενο.

«Προτιμήσαμε να δώσουμε τα χρήματα στις διακοπές» λένε στο ΟΡΕΝ οι καταναλωτές. Στην πλειονότητα τους οι καταναλωτές επέλεξαν να δαπανήσουν χρήματα στις διακοπές παρά στις αγορές.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εμπορίου της ΕΣΕΕ οι πωλήσεις κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων πήγαν χειρότερα όπως απάντησε το 59% των εμπόρων, στα ίδια επίπεδα το 31%, ενώ μόλις το 10% απάντησε πως πήγαν καλύτερα.

Οι καταναλωτές δήλωσαν απογοητευμένοι στην κάμερα του OPEN: «Ανεβάζουν τις τιμές λίγο πριν τις εκπτώσεις και μετά τις φέρνουν υποτίθεται λίγο πιο χαμηλά».

Σημειώνεται πως επτά στις δέκα επιχειρήσεις καταγράφουν πτώση σε σχέση με πέρυσί σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών. Οι περισσότεροι έμποροι πάντως, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικοί πραγματοποίησαν εκπτώσεις σε όλα ανεξαιρέτως τα εμπορεύματα του καταστήματος τους.