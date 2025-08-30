Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Μείωση του τζίρου κατά τις θερινές εκπτώσεις για 8 στις 10 επιχειρήσεις

 Το 84% ζητά νέο θεσμικό πλαίσιο για τις προσφορές

«Χάθηκε ακόμη ένα μεγάλο στοίχημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, το 77,4% των επιχειρήσεων κατέγραψε πτώση τζίρου κατά τη θερινή περίοδο, ενώ το 84% ζητά νέο θεσμικό πλαίσιο για τις προσφορές».

Αυτό σημειώνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Θάνος Τσαγγάρης με αφορμή τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας για την πορεία των θερινών εκπτώσεων.

Όπως τονίζει ο πρόεδρος, «παρά τις μεγάλες εκπτώσεις που έκαναν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό, η ζήτηση δεν ενισχύθηκε, επιβεβαιώνοντας ότι το 79,7% των επιχειρήσεων βιώνει την απορρύθμιση της αγοράς από τον Νόμο 4965/2022, ο οποίος απελευθέρωσε τις προσφορές. Η εκρηκτική αύξηση των λειτουργικών εξόδων των ΜμΕ την τελευταία τριετία από 26% στο 50% που καταγράφεται από το 70% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων σε συνδυασμό με τη διαρκή μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, δημιουργεί ένα καθεστώς οικονομικής ασφυξίας που οδηγεί τις περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αδιέξοδο βιωσιμότητας».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν ζητούν προνόμια. Ζητούν ίδιους κανόνες, ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση στα εργαλεία επιβίωσης. Αν η κυβέρνηση δεν δράσει τώρα, το 50% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα κλείσει μέσα στην επόμενη τριετία».

Κύρια ευρήματα της έρευνας

- Μείωση του τζίρου κατά τις θερινές εκπτώσεις παρουσίασαν σχεδόν οι 8 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις (ποσοστό 77,4%)

- Το 88,8% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι υπήρξε απορρύθμιση της αγορά από τον Νόμο 4965/2022, ο οποίος απελευθέρωσε τις προσφορές.

- Το 84% των επιχειρήσεων ζητάει νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο να περιορίζει τις προσφορές και να θέτει κανόνες που να απαγορεύουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό από τους μεγάλους παίκτες της αγοράς.

- Συνεχής μεταφορά τζίρου από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προς τις πολυεθνικές, τα πολυκαταστήματα και τις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες (ευρωπαϊκές και ασιατικές).

- Τα e-shop των μικρών επιχειρήσεων είναι ανενεργά, καθώς τα έσοδά τους δεν καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα (ισχύει για το 58,5% των ερωτηθέντων).

- Αύξηση λειτουργικών εξόδων, από 26% έως 50% την τελευταία τριετία, δήλωσε το 54,1% των ερωτηθέντων επιχειρήσεων. Ενοίκια - ενέργεια - ασφαλιστικές εισφορές - τραπεζικές χρεώσεις κ.λπ. αποτελούν βάρος αβάστακτο για τις μικρές επιχειρήσεις.

- Η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών έχει υποχωρήσει ενώ το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος καταλήγει στις πολυεθνικές, στις μεγάλες επιχειρήσεις και στα παντοδύναμα πολυεθνικά e-shop.

- Οι τράπεζες είναι ουσιαστικά κλειστές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ υπάρχει ανυπαρξία στήριξης από τα ευρωπαϊκά προγράμματα από την εποχή των Μνημονίων.

Τι ζητά ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών:

- Έλεγχο και ρύθμιση του ανταγωνισμού με νέο θεσμικό πλαίσιο προσφορών/εκπτώσεων, προκειμένου να σταματήσει το άναρχο περιβάλλον των διαρκών προσφορών/εκπτώσεων και επιβολή υψηλού εθνικού τέλους στα μικροδέματα από τις ασιατικές πλατφόρμες.

- Ριζική ρύθμιση χρεών:

α) ρύθμιση χρεών σε 150 δόσεις

β) λειτουργικό εξωδικαστικό μηχανισμό

γ) ειδική ρύθμιση για τους επαγγελματίες οι οποίοι θέλουν να τερματίσουν τον επαγγελματικό τους βίο με αξιοπρέπεια

δ) κατάργηση του προστίμου 15% για απώλεια δόσης ρύθμισης ή επιβολή του συνολικά μετά την απώλεια της τρίτης δόσης.

- Μείωση φορολογίας και άμεση πρόσβαση στη χρηματοδότηση μέσω τραπεζών ή μιας ενισχυμένης Αναπτυξιακής Τράπεζας.

- Συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης με περισσότερο απλοποιημένα κριτήρια για να μην αποκλείονται.

- Επαναφορά της ελάχιστης διάρκειας μίσθωσης 9 ετών για τις επαγγελματικές μισθώσεις και

- Τριετή παράταση στα μισθωτήρια τα οποία λήγουν εντός της επόμενης τριετίας με προσαύξηση 3%.

