Εκπτώσεις σε αεροπορικά εισιτήρια για εκπαιδευτικούς - Οι δικαιούχοι

Για πρώτη φορά οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσλήφθηκαν στις 19-08-2025, προκειμένου να μεταβούν στην περιοχή διορισμού τους θα έχουν εκπτώσεις και σε αεροπορικά εισιτήρια (μέχρι τώρα είχαν εκπτώσεις μόνο για καράβια).

Ειδικότερα:

H εταιρεία SKY Express ανταποκρινόμενη στο αίτημα της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, παρέχει έκπτωση ύψους 30% για την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων ανά ενδιαφερόμενο. Η προσφορά ισχύει για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εφαρμόζεται σε κρατήσεις θέσεων έως 15/09/2026, για πτήσεις από 27/08/2025 έως 15/06/2026.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λήψη της εν λόγω έκπτωσης είναι οι ακόλουθοι:

Η παροχή των εκπτωτικών κωδικών ισχύει αποκλειστικά για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού έτους 2025-2026.

Παρέχεται 30% έκπτωση στον ναύλο του εισιτηρίου, σε πτήσεις εσωτερικού.

Η έκπτωση αφορά στον ναύλο και δεν εφαρμόζεται στους φόρους εισιτηρίου.

Μέγιστη επιτρεπόμενη χρήση εκπτωτικού κωδικού έως και 2 φορές.

Σε περίπτωση μη ταυτοποίησης των στοιχείων της βεβαίωσης / πιστοποίησης η αεροπορική θα προβαίνει σε ακύρωση της κράτησης.

Η έκπτωση ενεργοποιείται τοποθετώντας τον εξατομικευμένο εκπτωτικό κωδικό στο πεδίο «εκπτωτικό κουπόνι» κατά την αναζήτηση πτήσης.

Ο εκπτωτικός κωδικός θα σταλθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει συμπληρώσει στη φόρμα εγγραφής.

Οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν έκπτωση 30% για κράτηση 1 ατόμου, σε πτήσεις εσωτερικού one-way ή/και μετ’ επιστροφής.

Ισχύει για 1 επιβάτη ανά κράτηση.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εισαγωγή του εκπτωτικού κωδικού της προσφοράς στο σχετικό πεδίο κατά την αγορά του εισιτηρίου, μόνο μέσω του skyexpress.com.

Δεν εφαρμόζεται συνδυαστικά με άλλες προωθητικές ενέργειες.

Στην αναζήτηση πτήσεων, οι τιμές που εμφανίζονται είναι ήδη με υπολογισμένη την προσφορά. Αναλυτικά την έκπτωση μπορείς να την δεις στη δεξιά στήλη («Πληροφορίες πτήσης»).

Σε περίπτωση αλλαγής του εισιτηρίου, υπάρχει χρέωση ανάλογη με την κατηγορία του ναύλου. Σε περίπτωση ακύρωσης, το ποσό του ναύλου δεν επιστρέφεται.

Οι εκπτωτικοί κωδικοί είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν μεταβιβάζονται.

Στην περίπτωση παραβίασης των όρων και λανθασμένη υποβολή του ΦΕΚ η αεροπορική έχει το δικαίωμα ακύρωσης της κράτησης.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς την αεροπορική εταιρεία SKY Express, για την άμεση και θετική ανταπόκρισή της στο αίτημα να διευκολυνθούν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης του έργου το οποίο καλούνται να επιτελέσουν, ιδιαίτερα σε περιοχές αυξημένων απαιτήσεων. Η πολύπλευρη στήριξη των εκπαιδευτικών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής.