Ειδικό βοήθημα έως 1.375 ευρώ της ΔΥΠΑ - Ποιοι οι δικαιούχοι - Από 10 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις

Οι δικαιούχοι του ειδικού εποχικού βοηθήματος της ΔΥΠΑ θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για το τρέχον έτος από την ερχόμενη Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου, με την προθεσμία να λήγει την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025.

Οι αιτήσεις θα μπορούν να γίνονται και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), αλλά η δυνατότητα υποβολής τους θα ξεκινήσει αρκετές ημέρες αργότερα, στις 23 Σεπτεμβρίου, ενώ δεν θα χρειάζεται αυτοπρόσωπη προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ.

Το ειδικό εποχικό βοήθημα της ΔΥΠΑ ξεκινά από 687 ευρώ και φτάνει έως και 1.375 ευρώ.

Για την υποβολή αιτήσεων θα μεταβείτε σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση, με την αναλυτική διαδρομή να είναι:

gov.gr -> Εργασία και ασφάλιση -> Ανεργία -> Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ.

Ποιοι οι δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι του ειδικού εποχικού βοηθήματος της ΔΥΠΑ είναι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ οι οποίοι ασκούν ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα:

Οικοδόμος

λατόμος

ασβεστοποιός

κεραμοποιός

πλινθοποιός

αγγειοπλάστης

δασεργάτης

ρητινοσυλλέκτης

καπνεργάτης

μουσικός - μέλος οικείου επαγγελματικού σωματείου

υποδηματεργάτης

μισθωτός ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης

χειριστής εκσκαπτικών/ανυψωτικών/οδοποιητικών/ γεωτρητικών μηχανημάτων

ηθοποιός

τεχνικός κινηματογράφου και τηλεόρασης

χειριστής και βοηθός χειριστή κινηματογράφου

ελεγκτής κινηματογράφου και θεάτρου

ταμίας κινηματογράφου και θεάτρου

εργαζόμενος τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου

σμυριδεργάτης

ταξιθέτης θεάτρου - κινηματογράφου

χορευτής

τεχνικός απασχολούμενος σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις.

Δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος της ΔΥΠΑ είναι και οι ασφαλισμένοι που εργάζοτναι σε έμμεσους εργοδότες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και τον επισιτισμό (σύμφωνα με τον ΚΑΔ στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισής τους), εφόσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις.

Όσοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας στο διάστημα από την 10η Σεπτεμβρίου 2025 έως και την 30η Νοεμβρίου 2025 δεν δικαιούνται το ειδικό βοήθημα της ΔΥΠΑ. Ουδείς μπορεί να λάβει και τα δύο επιδόματα ταυτόχρονα, εκτός από τους οικοδόμους.

