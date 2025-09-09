Άμεσες τραπεζικές μεταφορές: Όλοι οι κίνδυνοι για τους χρήστες και οι νέες δυνατότητες που έρχονται

Χάρη στη δυνατότητα μεταφοράς χρημάτων σε πραγματικό χρόνο, οι άμεσες μεταφορές έχουν γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο πληρωμών, συμπληρώνοντας τις πιστωτικές κάρτες και άλλες μεθόδους όπως τα ψηφιακά πορτοφόλια.

Τα χρήματα μπορούν να μεταφερθούν οποιαδήποτε στιγμή—24 ώρες την ημέρα, συμπεριλαμβανομένων των αργιών—και είναι άμεσα διαθέσιμα στον τραπεζικό λογαριασμό του παραλήπτη.

Αυτή η ταχύτητα, ωστόσο, κρύβει αρκετές παγίδες: η πιο σημαντική είναι η έκθεση των χρηστών σε διαδικτυακή απάτη. Μόλις εκτελεστεί μια συναλλαγή, τα μεταφερόμενα κεφάλαια δεν μπορούν πλέον να ανακτηθούν. Αυτός ο κίνδυνος έχει επισημανθεί επανειλημμένα από ειδικούς του κλάδου -συμπεριλαμβανομένων ειδικών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και εισαγγελέων.

Ειδικοί αναφέρονται σε μια απάτη, που ονομάζεται «χειραγώγηση των πληρωτών», και είναι ευρέως διαδεδομένη μεταξύ των χρηστών που πραγματοποιούν τραπεζικές μεταφορές. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες που αποσκοπούν στην ασφάλειά τους θα τεθούν σε ισχύ στις 9 Οκτωβρίου .

Άμεσες τραπεζικές μεταφορές: οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για τους χρήστες

Απλό και γρήγορο. Αυτά είναι τα κύρια πλεονεκτήματα των άμεσων τραπεζικών μεταφορών. Με λίγα μόνο κλικ, μπορείτε να πραγματοποιείτε πληρωμές —ακόμα και μεγάλα ποσά— μεταφέροντας χρήματα σε πραγματικό χρόνο. Σε αντίθεση με τις κανονικές τραπεζικές μεταφορές, για τις οποίες οι τράπεζες και διάφορα συστήματα καταπολέμησης της απάτης έχουν αρκετές ώρες, αν όχι ημέρες, για να μπλοκάρουν ύποπτες πληρωμές, οι άμεσες μεταφορές είναι άμεσα μη αναστρέψιμες : τα χρήματα καθίστανται διαθέσιμα στον τραπεζικό λογαριασμό του παραλήπτη μέσα σε δευτερόλεπτα. Σε αυτό το σημείο, οποιαδήποτε επακόλουθη ενέργεια για ακύρωση της μεταφοράς και προσπάθεια ανάκτησης των χρημάτων είναι αδύνατη.

Όταν πραγματοποιούν άμεσες μεταφορές, οι χρήστες πρέπει πρωτίστως να προβλέπουν δύο κινδύνους. Ο πρώτος είναι η πιθανότητα να πέσουν θύματα απάτης ή να κάνουν ένα ανεπανόρθωτο λάθος. Μόλις μεταφερθούν τα χρήματα, η μόνη πιθανότητα να τα ανακτήσουν είναι με τη συνεργασία του παραλήπτη, κάτι που είναι απίθανο να συμβεί εάν το άτομο είναι απατεώνας. Ο δεύτερος είναι η έλλειψη οποιουδήποτε είδους προληπτικού ελέγχου: η ταχύτητα με την οποία ολοκληρώνεται η συναλλαγή καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε δεύτερη σκέψη. Αλλά πάνω απ 'όλα, δεν υπάρχει χρόνος για να επαληθευτεί εάν η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε σωστά.

Πού κρύβονται οι κύριες απάτες

Το ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing) , η πλαστογράφηση (spoofing) και η κοινωνική μηχανική είναι τα κύρια εργαλεία που χρησιμοποιούν οι εγκληματίες για να πραγματοποιήσουν τις απάτες τους. Με το spoofing και το ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing), οι απατεώνες μιμούνται τράπεζες, εταιρείες ή έμπιστα άτομα και ξεγελούν το θύμα ώστε να παρέχει ευαίσθητες πληροφορίες ή να πραγματοποιεί μεταφορές σε τραπεζικό λογαριασμό που διαχειρίζεται απευθείας το ίδιο.

Η κοινωνική μηχανική, από την άλλη πλευρά, εκμεταλλεύεται τον ψυχολογικό μοχλό του επείγοντος: ενσταλάζοντας τον τρόμο στο θύμα, το πείθει να ολοκληρώσει την επιχείρηση χωρίς να το σκεφτεί πολύ.

Ένα σύστημα που κερδίζει δημοτικότητα τελευταία είναι η λεγόμενη απάτη με ψεύτικο ατύχημα: παριστάνοντας το μέλος της οικογένειας ή τον δικηγόρο, ο απατεώνας ισχυρίζεται ότι ένα αγαπημένο του πρόσωπο έχει εμπλακεί σε ατύχημα και ότι η άμεση μεταφορά χρημάτων είναι απαραίτητη για την αποφυγή σοβαρών νομικών συνεπειών. Το θύμα πιέζεται να ενεργήσει αμέσως. Μόλις γίνει η άμεση μεταφορά, τα χρήματα χάνονται εντελώς.

Τα χρήματα δεν μπορούν να ανακτηθούν

Ο κανονισμός SEPA δεν επιτρέπει την ανάκληση μιας μεταφοράς μόλις τα χρήματα πιστωθούν στον λογαριασμό του δικαιούχου. Ο μόνος τρόπος για να ανακτηθούν τα χρήματα που κλάπηκαν μέσω απάτης είναι η υποβολή καταγγελίας και η απόκτηση αδιάσειστων αποδεικτικών στοιχείων για την απάτη.

Δυστυχώς, ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση, η παρέμβαση των αρχών —η οποία μπορεί να οδηγήσει σε δέσμευση λογαριασμού— πραγματοποιείται μόνο μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, αφού τα χρήματα έχουν ήδη μεταφερθεί αλλού. Επομένως, η πραγματοποίηση άμεσων μεταφορών στο κύριο σύστημα πληρωμών ενέχει τον κίνδυνο να εκθέσει τους πολίτες ακόμη περισσότερο στον κίνδυνο να παγιδευτούν σε απάτη.

Για να αποφύγει να πέσει θύμα απάτης, ο χρήστης πρέπει πρώτα να γνωρίζει τη συναλλαγή που εκτελεί. Είναι απαραίτητο να επαληθεύσει την ταυτότητα του παραλήπτη πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε συναλλαγής. Ο IBAN πρέπει να ελεγχθεί προσεκτικά. Ακόμη και ένας λανθασμένος χαρακτήρας είναι αρκετός για να στείλει τα χρήματα σε κάποιον άλλο. Επίσης, μην ξεγελιέστε από όσους θέλουν να πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές σας επειγόντως: η βιασύνη δεν είναι ποτέ καλός σύντροφος στα ταξίδια.

Οι νέοι κανόνες για τις άμεσες τραπεζικές μεταφορές

Από τις 9 Οκτωβρίου 2025, θα τεθούν σε ισχύ νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες για τις άμεσες τραπεζικές μεταφορές, οι οποίοι στοχεύουν ειδικά στην ασφάλειά τους. Ένας από τους νέους κανόνες θα απαιτεί από τις τράπεζες και άλλες οντότητες μέσω των οποίων μπορούν να πραγματοποιηθούν αυτές οι συναλλαγές να επαληθεύουν τα διαπιστευτήρια και τον IBAN του ατόμου που λαμβάνει την πληρωμή.

Τεχνικά, μιλάμε για «Επαλήθευση Δικαιούχου» (VoP) ή επαλήθευση δικαιούχου, η οποία στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου σφαλμάτων χρήστη και στην πρόληψη της απάτης. Κάθε φορά που ξεκινά μια άμεση μεταφορά, η τράπεζα πρέπει να ενημερώνει τον πελάτη εάν τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί ταιριάζουν με αυτά του δικαιούχου. Θα πρέπει επίσης να το αναφέρει εάν υπάρχει μερική αντιστοίχιση ή εάν η επαλήθευση δεν ήταν δυνατή. Πρέπει επίσης να επικοινωνήσει εάν ο λογαριασμός έχει κλείσει ή μπλοκαριστεί για τεχνικούς λόγους.

Διαβάστε επίσης