Τράπεζες: Πώς θα μεταφέρουμε χρήματα το 2026 - Όλες οι αλλαγές

Από το 2026 αλλάζει ριζικά ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιούνται οι μεταφορές χρημάτων μέσω mobile banking και IRIS, καθώς οι συναλλαγές θα γίνονται χωρίς καμία προμήθεια προς οποιονδήποτε λογαριασμό.

Πρόκειται για μια αναβάθμιση που αναμένεται να επηρεάσει εκατομμύρια χρήστες, διευκολύνοντας τις καθημερινές συναλλαγές τους.

Μέχρι σήμερα, το IRIS επιτρέπει μεταφορές έως 500 ευρώ το 24ωρο, ποσό που δεν συνυπολογίζεται με τις συναλλαγές προς επαγγελματίες. Από το νέο έτος, όμως, το όριο αυτό θα διπλασιαστεί και θα φτάσει στα 1.000 ευρώ ημερησίως, τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις.

Παράλληλα, θεσπίζεται και νέο μηνιαίο πλαφόν: οι χρήστες θα μπορούν να μεταφέρουν μέχρι 5.000 ευρώ σε ιδιώτες, χωρίς να επιβαρύνονται με καμία απολύτως χρέωση. Η μοναδική προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί μια συναλλαγή είναι να διαθέτουν και οι δύο πλευρές λογαριασμό στο IRIS.

Με λίγα λόγια, από το 2026 δεν θα υπάρχει ουσιαστικά κανένας λόγος να μην αξιοποιεί κάποιος την υπηρεσία, αφού καταργούνται οι προμήθειες και αυξάνονται τα όρια, καθιστώντας το IRIS ένα από τα πιο εύχρηστα εργαλεία για άμεσες και δωρεάν πληρωμές.

Διαβάστε επίσης