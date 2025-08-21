Αυξήσεις μισθών στο Δημόσιο με ετήσιο όφελος έως 480 ευρώ

Τι αυξήσεις θα δουν στους μισθούς τους οι δημόσιοι υπάλληλοι

Αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων αναμένονται και φέτος, με ισχύ από την 1η Απριλίου, οι οποίες συμπαρασύρουν επιδόματα και παροχές.

Οι ενισχύσεις στις αποδοχές των εργαζομένων στο Δημόσιο έχουν, όπως αναφέρει η Απογευματινή, ως εξής:

Νέα οριζόντια αύξηση μισθών 35 - 40 ευρώ μεικτά τον μήνα. Αυτό σημαίνει αύξηση 250 ευρώ τον χρόνο καθαρά (κατά μέσο όρο).

Η αύξηση θα ισχύσει σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια από την 1η Απριλίου 2026

Οι αυξήσεις στο Δημόσιο θα ακολουθήσουν την πορεία του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα

Ο εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο θα φτάσει τα 950 ευρώ έως το 2027

Η αύξηση, όπως αναφέρει στο ρεπορτάζ της η Απογευματινή, θα ακολουθήσει τον κανόνα της ετήσιας οριζόντιας ενίσχυσης των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων, αναλόγως της αύξησης του κατώτατου μισθού.

Με την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ έως τον Απρίλιο του 2027 οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν επιπλέον 70 ευρώ τα επόμενα δύο έτη, με τη συνολική αύξηση σε σχέση με το 2024 να ανέρχεται σε 100 ευρώ μηνιαίως ή 1.200 ευρώ ετησίως.

