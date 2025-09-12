ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ: Σε ποιους θα καταβληθούν χρήματα σήμερα
Από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή θα έχει καταβληθεί χρηματικό ποσό 65.885.000 ευρώ σε σχεδόν 66 χιλιάδες δικαιούχους
Πάνω από 65 εκατομμύρια ευρώ θα έχουν κατατεθεί την Παρασκευή (12/09) στους τραπεζικούς λογαριασμούς 65.951 δικαιούχων, με τις πληρωμές να έχουν αρχίσει από τη Δευτέρα (08/09), στο πλαίσιο των προγραμματισμένω καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με το συνολικό χρηματικό ποσό να φτάνει τα 65.885.000 ευρώ.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, από τον e-ΕΦΚΑ, από 8-12 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 25.000.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα
- 2.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
- 1.800.000 ευρώ σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
- 85.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου»
