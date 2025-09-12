ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ: Σε ποιους θα καταβληθούν χρήματα σήμερα

Πάνω από 65 εκατομμύρια ευρώ θα έχουν κατατεθεί την Παρασκευή (12/09) στους τραπεζικούς λογαριασμούς 65.951 δικαιούχων, με τις πληρωμές να έχουν αρχίσει από τη Δευτέρα (08/09), στο πλαίσιο των προγραμματισμένω καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με το συνολικό χρηματικό ποσό να φτάνει τα 65.885.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, από τον e-ΕΦΚΑ, από 8-12 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 18.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

25.000.000 ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα

2.000.000 ευρώ σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

1.800.000 ευρώ σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

85.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου»

