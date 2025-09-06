Έξτρα αύξηση έως και 55 ευρώ για εργαζόμενους συνταξιούχους

Σβήνουν οι πρόσθετες επιβαρύνσεις της εισφοράς αλληλεγγύης όταν μεγαλώνει η σύνταξη λόγω απασχόλησης 

Έξτρα αύξηση έως και 55 ευρώ για εργαζόμενους συνταξιούχους
Απαλλαγή από επιπλέον κρατήσεις της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), με κέρδος έως και 55 ευρώ στη μηνιαία τους σύνταξη, θα έχουν οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι όταν η σύνταξή τους θα παίρνει τις προσαυξήσεις που προβλέπει ο νόμος για όσο διάστημα συνεχίζουν να απασχολούνται.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΦΚΑ, όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι έφτασαν στους 245.000, εκ των οποίων ωφελούμενοι από τη μερική και ολική απαλλαγή της ΕΑΣ θα είναι οι 120.000, καθώς οι υπόλοιποι απασχολούνται μεν αλλά με καθεστώς εξαίρεσης από την καταβολή εισφορών, οπότε δεν δικαιούνται και προσαύξηση σύνταξης.

Στις εξαιρέσεις από την καταβολή εισφορών είναι περίπου 125.000 συνταξιούχοι αγρότες.

Τι προβλέπεται

Η διάταξη που περιλαμβάνεται στο εργασιακό νομοσχέδιο αφορά τους απασχολούμενους συνταξιούχους που καταβάλλουν εισφορές και δικαιούνται προσαύξηση στη σύνταξη.

Σύμφωνα με τη διάταξη, δεν θα αλλάζουν κλίμακα στην εισφορά αλληλεγγύης όταν η σύνταξή τους αυξάνεται λόγω απασχόλησης αλλά θα παραμένουν στην ίδια κλίμακα που είχαν πριν από την προσαύξηση.

Η εισφορά ξεκινά από κύριες συντάξεις ή άθροισμα κύριων συντάξεων που υπερβαίνουν τα 1.434 ευρώ μικτά, με ποσοστό 3%. Το εύρος της πρώτης κλίμακας με εισφορά 3% πιάνει συντάξεις από τα 1.434 ευρώ έως τα 1.741 ευρώ.

Η δεύτερη κλίμακα έχει εισφορά 6% για συντάξεις από 1.742 ευρώ έως 2.048 ευρώ, η τρίτη έχει 9% για συντάξεις από 2.049 ευρώ έως 2.355 ευρώ, κ.ο.κ.

