Πόσο ο μειώνεται ο φόρος το 2026 - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

Μειωμένοι για όλους τους αυτοαπασχολούμενους με ετήσια καθαρά κέρδη άνω των 10.000 ευρώ θα είναι οι φόροι εισοδήματος με βάση τις νέες ευνοϊκότερες φορολογικές κλίμακες που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το «βήμα» της 89ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με αναλυτικό πίνακα παραδειγμάτων που παραθέτει ο «Ε.Τ.», οι μειώσεις φόρων που θα προκύψουν από τις νέες κλίμακες κυμαίνονται από 20 έως και 3.300 ευρώ ετησίως για όλους τους φορολογουμένους ηλικίας άνω των 30 ετών, που ασκούν ατομικά επιχειρηματικές δραστηριότητες, αποκτούν ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ και είτε δεν βαρύνονται με εξαρτώμενα τέκνα είτε βαρύνονται με 1 έως 3 εξαρτώμενα τέκνα.

Για τους πολύτεκνους αυτοαπασχολούμενους ηλικίας άνω των 30 ετών τα ποσά των φόρων θα είναι μηδενικά μέχρι το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 20.000 ευρώ, ενώ για τους ελάχιστους πολύτεκνους αυτοαπασχολούμενους ηλικίας άνω των 30 ετών με ετήσια εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ τα ποσά των φόρων θα είναι μειωμένα πολύ περισσότερο από ό,τι για τους μη έχοντες τέκνα ή τους έχοντες 1 έως 3 τέκνα.

Θετικά μέτρα

Βάσει των όσων ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ και εξειδίκευσε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στις νέες φορολογικές κλίμακες που θα ισχύσουν για τη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2026, οι συντελεστές φόρου 22%, 28%, 36% και 44% που επιβάλλονται πάνω από το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 10.000 ευρώ θα είναι μειωμένοι κατά 2 έως και 8 ποσοστιαίες μονάδες για τους αυτοαπασχολούμενους χωρίς τέκνα ή με 1 έως 3 τέκνα.

Για τους πολύτεκνους αυτοαπασχολούμενους ο συντελεστής φόρου 22%, που αντιστοιχεί στο κλιμάκιο ετήσιου εισοδήματος από τις 10.000,01 έως τις 20.000 ευρώ, θα μηδενιστεί και ο συντελεστής φόρου 28%, που αντιστοιχεί στο κλιμάκιο ετήσιου εισοδήματος από τις 20.000,01 έως τις 30.000 ευρώ, θα μειωθεί κατά 10 έως και 22 ποσοστιαίες μονάδες, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Πάνω από το επίπεδο εισοδήματος των 30.000 ευρώ θα ισχύσουν μειώσεις συντελεστών φόρου ίδιες με των λοιπών αυτοαπασχολουμένων.

Ειδικά για τους νέους αυτοαπασχολούμενους ηλικίας μέχρι 30 ετών θα ισχύσουν ακόμη πιο ευνοϊκές φορολογικές κλίμακες.

Τι αλλάζει

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα νέα μέτρα για τον τρόπο φορολόγησης των αυτοαπασχολουμένων από τη χρήση του 2026 και εξής θα ισχύει:

1 Στη βασική κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων από επιχειρηματικές δραστηριότητες ο κατώτατος συντελεστής φόρου, για ετήσια εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ, θα παραμείνει αμετάβλητος στο 9%, ενώ οι συντελεστές φόρου που αντιστοιχούν στα εισοδηματικά κλιμάκια άνω των 10.000 ευρώ και μέχρι 60.000 ευρώ θα μειωθούν.

Ειδικότερα, οι συντελεστές φόρου για κάθε αυτοαπασχολούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα θα μειωθούν:

* από 22% σε 20% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ

* από 28% σε 26% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ

* από 36% σε 34% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ

* από 44% σε 39% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 40.000,01 έως 60.000 ευρώ.

2 Για κάθε αυτοαπασχολούμενο με ένα εξαρτώμενο τέκνο, οι συντελεστές φόρου από τα επίπεδα εισοδήματος των 10.000,01 ευρώ μέχρι τα επίπεδα των 40.000 ευρώ θα μειωθούν περαιτέρω κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τους μη έχοντες τέκνα. Οι υπόλοιποι συντελεστές θα μειωθούν όπως ακριβώς και στους μη έχοντες τέκνα.

3 Για κάθε αυτοαπασχολούμενο με δύο εξαρτώμενα τέκνα, οι συντελεστές φόρου από τα επίπεδα εισοδήματος των 10.000,01 ευρώ μέχρι τα επίπεδα των 30.000 ευρώ θα μειωθούν περαιτέρω κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τους μη έχοντες τέκνα. Οι υπόλοιποι συντελεστές θα μειωθούν όπως ακριβώς και στους μη έχοντες τέκνα.

4 Για κάθε αυτοαπασχολούμενο με τρία εξαρτώμενα τέκνα, οι συντελεστές φόρου θα μειωθούν:

* από 22% σε 9% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ

* από 28% σε 20% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ

* από 36% σε 34% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ

* από 44% σε 39% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 40.000,01 έως 60.000 ευρώ.

Μπόνους για νέους έως 30 ετών

5 Για κάθε αυτοαπασχολούμενο ηλικίας μέχρι 25 ετών, ο συντελεστής φόρου 9% για τις πρώτες 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος και ο συντελεστής φόρου 22% για το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος από τις 10.000,01 έως τις 20.000 ευρώ θα μηδενιστούν, ενώ οι υπόλοιποι συντελεστές που εφαρμόζονται πάνω από το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 20.000 ευρώ θα μειώνονται κατά περίπτωση όπως ακριβώς και στους άνω των 30 ετών φορολογούμενους.

6 Για κάθε αυτοαπασχολούμενο ηλικίας από 26 μέχρι 30 ετών, ο συντελεστής φόρου 22%, που αντιστοιχεί στο επίπεδο ετήσιου εισοδήματος από τις 10.000,01 έως τις 20.000 ευρώ, θα μειωθεί στο 9%, ενώ οι υπόλοιποι συντελεστές που εφαρμόζονται πάνω από το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 20.000 ευρώ θα μειώνονται κατά περίπτωση όπως ακριβώς και στους άνω των 30 ετών φορολογουμένους.

Αφορολόγητο 20.000€ για πολύτεκνους

7 Για κάθε αυτοαπασχολούμενο με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα, οι συντελεστές φόρου θα μειωθούν:

* από 9% σε 0% για τις πρώτες 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος

* από 22% σε 0% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ

* από 28% σε 18% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ

* από 36% σε 34% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ

* από 44% σε 39% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 40.000,01 έως 60.000 ευρώ.

8 Για κάθε αυτοαπασχολούμενο με πέντε ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, ο συντελεστής φόρου που αντιστοιχεί στο κλιμάκιο εισοδήματος από τις 20.000,01 έως τις 30.000 ευρώ θα μειώνεται περαιτέρω κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο από το πέμπτο και τα επόμενα, ενώ οι υπόλοιποι συντελεστές της κλίμακας θα μειωθούν όπως ακριβώς και στους έχοντες 4 τέκνα.

ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 30 ΕΤΩΝ) ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΤΗΣΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2025 ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΤΗΣΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2026 ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ ΜΕ 1 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΤΕΚΝΟ ΜΕ 2 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ ΜΕ 3 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ ΜΕ 1 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΤΕΚΝΟ ΜΕ 2 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ ΜΕ 3 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ 5000 450 450 450 450 450 450 450 450 10000 900 900 900 900 900 900 900 900 11000 1120 1120 1120 1120 1100 1080 1060 990 12000 1340 1340 1340 1340 1300 1260 1220 1080 13000 1560 1560 1560 1560 1500 1440 1380 1170 14000 1780 1780 1780 1780 1700 1620 1540 1260 15000 2000 2000 2000 2000 1900 1800 1700 1350 16000 2220 2220 2220 2220 2100 1980 1860 1440 17000 2440 2440 2440 2440 2300 2160 2020 1530 18000 2660 2660 2660 2660 2500 2340 2180 1620 19000 2880 2880 2880 2880 2700 2520 2340 1710 20000 3100 3100 3100 3100 2900 2700 2500 1800 24000 4220 4220 4220 4220 3940 3660 3380 2600 30000 5900 5900 5900 5900 5500 5100 4700 3800 36000 8060 8060 8060 8060 7540 7140 6740 5840 40000 9500 9500 9500 9500 8900 8500 8100 7200 48000 13020 13020 13020 13020 12020 11620 11220 10320 50000 13900 13900 13900 13900 12800 12400 12000 11100 60000 18300 18300 18300 18300 16700 16300 15900 15000 100000 35900 35900 35900 35900 34300 33900 33500 32600 ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ MEIΩΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MEIΩΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ ΜΕ 1 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΤΕΚΝΟ ΜΕ 2 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ ΜΕ 3 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ ΜΕ 1 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΤΕΚΝΟ ΜΕ 2 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ ΜΕ 3 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ 5000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 10000 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 11000 -20 -40 -60 -130 -1,79 -3,57 -5,36 -11,61 12000 -40 -80 -120 -260 -2,99 -5,97 -8,96 -19,40 13000 -60 -120 -180 -390 -3,85 -7,69 -11,54 -25,00 14000 -80 -160 -240 -520 -4,49 -8,99 -13,48 -29,21 15000 -100 -200 -300 -650 -5,00 -10,00 -15,00 -32,50 16000 -120 -240 -360 -780 -5,41 -10,81 -16,22 -35,14 17000 -140 -280 -420 -910 -5,74 -11,48 -17,21 -37,30 18000 -160 -320 -480 -1040 -6,02 -12,03 -18,05 -39,10 19000 -180 -360 -540 -1170 -6,25 -12,50 -18,75 -40,63 20000 -200 -400 -600 -1300 -6,45 -12,90 -19,35 -41,94 24000 -280 -560 -840 -1620 -6,64 -13,27 -19,91 -38,39 30000 -400 -800 -1200 -2100 -6,78 -13,56 -20,34 -35,59 36000 -520 -920 -1320 -2220 -6,45 -11,41 -16,38 -27,54 40000 -600 -1000 -1400 -2300 -6,32 -10,53 -14,74 -24,21 48000 -1000 -1400 -1800 -2700 -7,68 -10,75 -13,82 -20,74 50000 -1100 -1500 -1900 -2800 -7,91 -10,79 -13,67 -20,14 60000 -1600 -2000 -2400 -3300 -8,74 -10,93 -13,11 -18,03 100000 -1600 -2000 -2400 -3300 -4,46 -5,57 -6,69 -9,19

Διαβάστε επίσης