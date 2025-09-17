Πόσο ο μειώνεται ο φόρος το 2026 - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

Όσα πρέπει να γνωρίζουν μισθωτοί και συνταξιούχοι

Πόσο ο μειώνεται ο φόρος το 2026 - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μειωμένοι για όλους τους αυτοαπασχολούμενους με ετήσια καθαρά κέρδη άνω των 10.000 ευρώ θα είναι οι φόροι εισοδήματος με βάση τις νέες ευνοϊκότερες φορολογικές κλίμακες που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, από το «βήμα» της 89ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με αναλυτικό πίνακα παραδειγμάτων που παραθέτει ο «Ε.Τ.», οι μειώσεις φόρων που θα προκύψουν από τις νέες κλίμακες κυμαίνονται από 20 έως και 3.300 ευρώ ετησίως για όλους τους φορολογουμένους ηλικίας άνω των 30 ετών, που ασκούν ατομικά επιχειρηματικές δραστηριότητες, αποκτούν ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ και είτε δεν βαρύνονται με εξαρτώμενα τέκνα είτε βαρύνονται με 1 έως 3 εξαρτώμενα τέκνα.

Για τους πολύτεκνους αυτοαπασχολούμενους ηλικίας άνω των 30 ετών τα ποσά των φόρων θα είναι μηδενικά μέχρι το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 20.000 ευρώ, ενώ για τους ελάχιστους πολύτεκνους αυτοαπασχολούμενους ηλικίας άνω των 30 ετών με ετήσια εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ τα ποσά των φόρων θα είναι μειωμένα πολύ περισσότερο από ό,τι για τους μη έχοντες τέκνα ή τους έχοντες 1 έως 3 τέκνα.

Θετικά μέτρα

Βάσει των όσων ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ και εξειδίκευσε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στις νέες φορολογικές κλίμακες που θα ισχύσουν για τη φορολόγηση των εισοδημάτων του 2026, οι συντελεστές φόρου 22%, 28%, 36% και 44% που επιβάλλονται πάνω από το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 10.000 ευρώ θα είναι μειωμένοι κατά 2 έως και 8 ποσοστιαίες μονάδες για τους αυτοαπασχολούμενους χωρίς τέκνα ή με 1 έως 3 τέκνα.

Για τους πολύτεκνους αυτοαπασχολούμενους ο συντελεστής φόρου 22%, που αντιστοιχεί στο κλιμάκιο ετήσιου εισοδήματος από τις 10.000,01 έως τις 20.000 ευρώ, θα μηδενιστεί και ο συντελεστής φόρου 28%, που αντιστοιχεί στο κλιμάκιο ετήσιου εισοδήματος από τις 20.000,01 έως τις 30.000 ευρώ, θα μειωθεί κατά 10 έως και 22 ποσοστιαίες μονάδες, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Πάνω από το επίπεδο εισοδήματος των 30.000 ευρώ θα ισχύσουν μειώσεις συντελεστών φόρου ίδιες με των λοιπών αυτοαπασχολουμένων.

Ειδικά για τους νέους αυτοαπασχολούμενους ηλικίας μέχρι 30 ετών θα ισχύσουν ακόμη πιο ευνοϊκές φορολογικές κλίμακες.

Τι αλλάζει

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα νέα μέτρα για τον τρόπο φορολόγησης των αυτοαπασχολουμένων από τη χρήση του 2026 και εξής θα ισχύει:

1 Στη βασική κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων από επιχειρηματικές δραστηριότητες ο κατώτατος συντελεστής φόρου, για ετήσια εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ, θα παραμείνει αμετάβλητος στο 9%, ενώ οι συντελεστές φόρου που αντιστοιχούν στα εισοδηματικά κλιμάκια άνω των 10.000 ευρώ και μέχρι 60.000 ευρώ θα μειωθούν.

Ειδικότερα, οι συντελεστές φόρου για κάθε αυτοαπασχολούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα θα μειωθούν:

* από 22% σε 20% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ

* από 28% σε 26% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ

* από 36% σε 34% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ

* από 44% σε 39% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 40.000,01 έως 60.000 ευρώ.

2 Για κάθε αυτοαπασχολούμενο με ένα εξαρτώμενο τέκνο, οι συντελεστές φόρου από τα επίπεδα εισοδήματος των 10.000,01 ευρώ μέχρι τα επίπεδα των 40.000 ευρώ θα μειωθούν περαιτέρω κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τους μη έχοντες τέκνα. Οι υπόλοιποι συντελεστές θα μειωθούν όπως ακριβώς και στους μη έχοντες τέκνα.

3 Για κάθε αυτοαπασχολούμενο με δύο εξαρτώμενα τέκνα, οι συντελεστές φόρου από τα επίπεδα εισοδήματος των 10.000,01 ευρώ μέχρι τα επίπεδα των 30.000 ευρώ θα μειωθούν περαιτέρω κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τους μη έχοντες τέκνα. Οι υπόλοιποι συντελεστές θα μειωθούν όπως ακριβώς και στους μη έχοντες τέκνα.

4 Για κάθε αυτοαπασχολούμενο με τρία εξαρτώμενα τέκνα, οι συντελεστές φόρου θα μειωθούν:

* από 22% σε 9% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ

* από 28% σε 20% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ

* από 36% σε 34% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ

* από 44% σε 39% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 40.000,01 έως 60.000 ευρώ.

Μπόνους για νέους έως 30 ετών

5 Για κάθε αυτοαπασχολούμενο ηλικίας μέχρι 25 ετών, ο συντελεστής φόρου 9% για τις πρώτες 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος και ο συντελεστής φόρου 22% για το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος από τις 10.000,01 έως τις 20.000 ευρώ θα μηδενιστούν, ενώ οι υπόλοιποι συντελεστές που εφαρμόζονται πάνω από το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 20.000 ευρώ θα μειώνονται κατά περίπτωση όπως ακριβώς και στους άνω των 30 ετών φορολογούμενους.

6 Για κάθε αυτοαπασχολούμενο ηλικίας από 26 μέχρι 30 ετών, ο συντελεστής φόρου 22%, που αντιστοιχεί στο επίπεδο ετήσιου εισοδήματος από τις 10.000,01 έως τις 20.000 ευρώ, θα μειωθεί στο 9%, ενώ οι υπόλοιποι συντελεστές που εφαρμόζονται πάνω από το επίπεδο ετήσιου εισοδήματος των 20.000 ευρώ θα μειώνονται κατά περίπτωση όπως ακριβώς και στους άνω των 30 ετών φορολογουμένους.

Αφορολόγητο 20.000€ για πολύτεκνους

7 Για κάθε αυτοαπασχολούμενο με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα, οι συντελεστές φόρου θα μειωθούν:

* από 9% σε 0% για τις πρώτες 10.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος

* από 22% σε 0% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ

* από 28% σε 18% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ

* από 36% σε 34% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ

* από 44% σε 39% για το τμήμα του ετήσιου εισοδήματος από 40.000,01 έως 60.000 ευρώ.

8 Για κάθε αυτοαπασχολούμενο με πέντε ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, ο συντελεστής φόρου που αντιστοιχεί στο κλιμάκιο εισοδήματος από τις 20.000,01 έως τις 30.000 ευρώ θα μειώνεται περαιτέρω κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για κάθε τέκνο από το πέμπτο και τα επόμενα, ενώ οι υπόλοιποι συντελεστές της κλίμακας θα μειωθούν όπως ακριβώς και στους έχοντες 4 τέκνα.

ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 30 ΕΤΩΝ)
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΕΤΗΣΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2025 ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑΕΤΗΣΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2026 ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑΜΕ 1 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΤΕΚΝΟΜΕ 2 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑΜΕ 3 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑΜΕ 1 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΤΕΚΝΟΜΕ 2 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑΜΕ 3 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ
5000450450450450450450450450
10000900900900900900900900900
110001120112011201120110010801060990
1200013401340134013401300126012201080
1300015601560156015601500144013801170
1400017801780178017801700162015401260
1500020002000200020001900180017001350
1600022202220222022202100198018601440
1700024402440244024402300216020201530
1800026602660266026602500234021801620
1900028802880288028802700252023401710
2000031003100310031002900270025001800
2400042204220422042203940366033802600
3000059005900590059005500510047003800
3600080608060806080607540714067405840
4000095009500950095008900850081007200
480001302013020130201302012020116201122010320
500001390013900139001390012800124001200011100
600001830018300183001830016700163001590015000
1000003590035900359003590034300339003350032600
ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑMEIΩΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΟΣΟ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑMEIΩΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑΜΕ 1 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΤΕΚΝΟΜΕ 2 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑΜΕ 3 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑΧΩΡΙΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑΜΕ 1 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΤΕΚΝΟΜΕ 2 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑΜΕ 3 ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΤΕΚΝΑ
500000000,000,000,000,00
1000000000,000,000,000,00
11000-20-40-60-130-1,79-3,57-5,36-11,61
12000-40-80-120-260-2,99-5,97-8,96-19,40
13000-60-120-180-390-3,85-7,69-11,54-25,00
14000-80-160-240-520-4,49-8,99-13,48-29,21
15000-100-200-300-650-5,00-10,00-15,00-32,50
16000-120-240-360-780-5,41-10,81-16,22-35,14
17000-140-280-420-910-5,74-11,48-17,21-37,30
18000-160-320-480-1040-6,02-12,03-18,05-39,10
19000-180-360-540-1170-6,25-12,50-18,75-40,63
20000-200-400-600-1300-6,45-12,90-19,35-41,94
24000-280-560-840-1620-6,64-13,27-19,91-38,39
30000-400-800-1200-2100-6,78-13,56-20,34-35,59
36000-520-920-1320-2220-6,45-11,41-16,38-27,54
40000-600-1000-1400-2300-6,32-10,53-14,74-24,21
48000-1000-1400-1800-2700-7,68-10,75-13,82-20,74
50000-1100-1500-1900-2800-7,91-10,79-13,67-20,14
60000-1600-2000-2400-3300-8,74-10,93-13,11-18,03
100000-1600-2000-2400-3300-4,46-5,57-6,69-9,19

