Πολύτεκνοι: Τα τέσσερα σημεία «κλειδιά» των φορολογικών μέτρων

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους του υπουργείου, με τη νέα φορολογική πολιτική, τίθεται ο θεμέλιος λίθος για να αποκτήσει η Ελλάδα φορολογία φιλική προς την οικογένεια και να δώσει μια αναγνώριση στις πολύτεκνες οικογένειες.

Newsbomb

Πολύτεκνοι: Τα τέσσερα σημεία «κλειδιά» των φορολογικών μέτρων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε τέσσερα ανέρχονται τα κύρια νέα στοιχεία που φέρνουν οι αλλαγές στο φορολογικό τοπίο για τους πολύτεκνους, και με τα οποία οι πολύτεκνες οικογένειες φέρονται να είναι απόλυτα ικανοποιημένες.

Ειδικότερα:

  • Οι νέοι φορολογικοί συντελεστές δεν ισχύουν μόνο για μισθωτούς και συνταξιούχους, αλλά και για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (άρα, εν προκειμένω και για πολύτεκνες οικογένειες).
  • Η μείωση φόρου, όπως ισχύει, δεν καταργείται αλλά θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται, επιπλέον των νέων μειωμένων φορολογικών συντελεστών, διευρύνοντας αναλογικά το όφελος για τις οικογένειες με παιδιά.
  • Το τεκμαρτό εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματικών πολυτέκνων πρακτικά μηδενίζεται. Για οικογένειες με 4 εξαρτώμενα τέκνα και άνω (πολύτεκνες), ο συντελεστής φορολογίας μηδενίζεται πλήρως για ποσά έως 20.000 ευρώ.
  • Τα προστατευόμενα τέκνα θα καταβάλλουν φόρο στο πραγματικό εισόδημα και όχι στο τεκμαρτό, οπότε θα υλοποιηθεί και αυτό το πάγιο αίτημα των πολυτέκνων.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, συναντήθηκε την προηγούμενη Τρίτη, μια ημέρα μετά από την εξειδίκευση των μέτρων, με την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), με κύκλους του υπουργείου να αναφέρουν ότι πολλά από τα αιτήματα των πολύτεκνων που τέθηκαν στις αρχές του καλοκαιριού, έγιναν δεκτά. Μάλιστα, πρόθεση του κ. Πιερρακάκη είναι να γίνει θεσμός αυτή η συνεργασία με την Συνομοσπονδία Πολυτέκνων, ώστε να υπάρχει το περιθώριο συζήτησης και ενημέρωσης επί συγκεκριμένων οικονομικών και φορολογικών θεμάτων που μπορεί να τους απασχολούν.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους του υπουργείου, με τη νέα φορολογική πολιτική, τίθεται ο θεμέλιος λίθος για να αποκτήσει η Ελλάδα φορολογία φιλική προς την οικογένεια, να δώσει προοπτική στους νέους να δημιουργήσουν οικογένεια, να ανακουφίσει οικονομικά τις οικογένειες με παιδιά και να δώσει μια αναγνώριση στις πολύτεκνες οικογένειες, με κύρια έμφαση στους πολύτεκνους που έχουν τέσσερα ανήλικα προστατευόμενα τέκνα και άνω.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και εξειδικεύθηκαν στις 8 Σεπτεμβρίου από τον υπουργό:

  • Ο συντελεστής φορολογίας μειώνεται στο 18% (για ποσά από 20.000 έως 30.000 ευρώ), στο 34% (για ποσά από 30.000- 40.000 ευρώ) και στο 39% (για ποσά από 40.000- 60.000 ευρώ) όπως ισχύει και για άλλες κατηγορίες φορολογουμένων, με την- για πρώτη φορά- εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή για τα ποσά έως 60.000 ευρώ.
  • Το νέο αφορολόγητο όριο για πολυτέκνους διαμορφώνεται σε 27.100 ευρώ για το 2026 (έναντι 13.000 ευρώ το 2025) ανεξαρτήτως ηλικίας. Αφορά δηλαδή και στους φορολογούμενους έως 25 ετών, και τους 25- 30 και τους άνω των 30 ετών (κατηγορίες τις οποίες αφορούν τα νέα μέτρα).

Με βάση αυτά τα στοιχεία, μια τετραμελής οικογένεια με μηνιαίο καθαρό μισθό 1.800 ευρώ θα έχει μείωση φόρου 4.100 ετησίως- ποσό που υπερβαίνει τους δύο καθαρούς μισθούς. Και εάν εργάζονται και οι δύο γονείς, 4 μισθούς.

Ευνόητον είναι, δηλώνουν οι παράγοντες του υπουργείου, ότι όσοι πολύτεκνοι βρίσκονται σε χωριά και οικισμούς με έως 1.500 κατοίκους θα ευνοηθούν και εκείνοι όπως και κάθε άλλος πολίτης από το νέο μέτρο που προβλέπει μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% το 2026 και πλήρη κατάργηση το 2027.

Παραδείγματα

  • Πρώτο παράδειγμα για ελεύθερους επαγγελματίες- πολύτεκνους: Με εισόδημα 20.000 ευρώ και μηνιαίο μισθό 1.200, θα πλήρωνε φόρο 3.100 ευρώ, τώρα θα έχει μηδενικό φόρο.
  • Δεύτερο παράδειγμα: Ελεύθερος επαγγελματίας πολύτεκνος με 15.000 ευρώ εισόδημα και μισθό 920 ευρώ το μήνα, θα πλήρωνε 2.000 ευρώ φόρο, ο οποίος μηδενίζεται.

Οι αξιωματούχοι του υπουργείου προσθέτου ότι σημαντικό επιπλέον μέτρο που αφορά σε όλες τις οικογένειες και σε όλους τους πολίτες είναι και η μείωση του συντελεστή φορολόγησης των ενοικίων, με την εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% για έσοδα ενοικίων από 12.000- 24.000 ευρώ από το 2026. Αντίστοιχα ωφελημένοι θα είναι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες από τη μείωση του ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά, πολύτεκνοι και μη. Ο ΦΠΑ μειώνεται κατά 30% σε ακριτικά νησιά του Αιγαίου με έως 20.000 κατοίκους.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με στοιχεία της ΑΣΠΕ: 57.000 οικογένειες έχουν 165.000 παιδιά εξαρτώμενα ως την ηλικία των 25 ετών. 27.000 οικογένειες έχουν πάνω από 4 τέκνα. 5 οικογένειες έχουν 12 τέκνα. Μόνο μία οικογένεια έχει 14 τέκνα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:01ΕΛΛΑΔΑ

Τι λένε στο Newsbomb οι πολίτες για την 24ωρη λειτουργία Μετρό και Λεωφορείων

11:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: «Οπλοστάσιο» εντοπίστηκε σε ποιμνιοστάσια - Συνελήφθη 62χρονος και ο 22χρονος ανιψιός του

11:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολύ δυσάρεστα νέα από τον Γιώργο Τσατραφύλλια - «Καμπανάκι» για τις βροχοπτώσεις

11:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, ΟΦΗ - ΠΑΟΚ: «Μάχη» ασπρόμαυρων στην άδεια Λεωφόρο

11:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις από 82 έως 575€ τον μήνα για τους ένστολους - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

11:19ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στο Ισραήλ ο Μάρκο Ρούμπιο - Επιβεβαίωση των σχέσεων μετά την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ

11:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Φινλανδία και τα ματς ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ

11:08LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι περιλαμβάνει η δεύτερη μήνυση του τραγουδιστή κατά των συγγενών του

11:06ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Sky News: Τι σημαίνουν τα μηνύματα στις σφαίρες του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ

10:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απίστευτο και όμως αληθινό: Ο ηγούμενος της Μονής Σπηλαίου θα πουλούσε το Ευαγγέλιο που ορκίστηκαν οι οπλαρχηγοί της Επανάστασης του 1821!

10:49WHAT THE FACT

Η χαμηλότερη θερμοκρασία που μπορεί πραγματικά να επιβιώσει ένας άνθρωπος

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Υδρογονάνθρακες: Νέα σελίδα στην Κρήτη

10:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιάννος Κρανιδιώτης: 26 χρόνια από το θάνατό του - Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

10:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, Κηφισιά - Παναθηναϊκός: Υποχρεωμένος… για το πρώτο «τρίποντο»

10:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πολύτεκνοι: Τα τέσσερα σημεία «κλειδιά» των φορολογικών μέτρων

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Εικόνες Σταυροφορίας στους δρόμους - Με ξύλινους σταυρούς και αγγλικές σημαίες στα χέρια διαδήλωσαν 150.000 για το Μεταναστευτικό

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγωδία με το πρωθυπουργικό Φάλκον: Ο Κρανιδιώτης πήρε την θέση του Παπανδρέου εκτάκτως

10:25ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία 1η Οκτωβρίου - Τι ισχύει με την απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ

10:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η ανασκόπηση του - Με εθνικό πρόσημο τα μέτρα της ΔΕΘ - Αυξάνεται το εισόδημα στα ελληνικά νοικοκυριά

10:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League, Λεβαδειακός - ΑΕΚ: Για το «πράσινο» αήττητο και το «κιτρινόμαυρο» απόλυτο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

14:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Λα Νίνια επιστρέφει στην Ευρώπη - Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

08:52ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ύψωση Τιμίου Σταυρού: Τι γιορτάζουμε σήμερα 14 Σεπτεμβρίου και γιατί νηστεύουμε το λάδι - Το θαύμα που ταυτίστηκε με την μεγάλη γιορτή της Χριστιανοσύνης

11:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις από 82 έως 575€ τον μήνα για τους ένστολους - Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα

08:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Αυτή είναι η γνωστή influencer για υπόθεση με ροζ κοκαΐνη - Παραδόθηκε και η μητέρα της

10:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απίστευτο και όμως αληθινό: Ο ηγούμενος της Μονής Σπηλαίου θα πουλούσε το Ευαγγέλιο που ορκίστηκαν οι οπλαρχηγοί της Επανάστασης του 1821!

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Το ΓΕΕΘΑ ανοίγει τις πόρτες στους απόστρατους: Καθοριστικός ο ρόλος τους στην αμυντική καινοτομία

11:08LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι περιλαμβάνει η δεύτερη μήνυση του τραγουδιστή κατά των συγγενών του

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο αρτοποιός του Τιτανικού: Η απελπισμένη επιλογή και η απίστευτη ιστορία επιβίωσης στον Ατλαντικό

11:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολύ δυσάρεστα νέα από τον Γιώργο Τσατραφύλλια - «Καμπανάκι» για τις βροχοπτώσεις

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο μηχανισμός τουρκικής προπαγάνδας και τα F-35 του Ισραήλ και της Ελλάδας

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Εικόνες Σταυροφορίας στους δρόμους - Με ξύλινους σταυρούς και αγγλικές σημαίες στα χέρια διαδήλωσαν 150.000 για το Μεταναστευτικό

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες και αστάθεια καλύπτουν την χώρα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου για το που χτυπούν

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγωδία με το πρωθυπουργικό Φάλκον: Ο Κρανιδιώτης πήρε την θέση του Παπανδρέου εκτάκτως

07:00LIFESTYLE

Οι 4 πολυαναμενόμενες σειρές του ALPHA που έρχονται να καθηλώσουν – Πότε κάνουν πρεμιέρα

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλάζει το τοπίο στο τέλος Σεπτέμβρη - Η ημερομηνία ορόσημο που δίνει το ECMWF

09:01LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: Ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί με την Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο

10:25ΠΑΙΔΕΙΑ

Κλειστά σχολεία 1η Οκτωβρίου - Τι ισχύει με την απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ