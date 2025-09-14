Πολύτεκνοι: Τα τέσσερα σημεία «κλειδιά» των φορολογικών μέτρων

Σε τέσσερα ανέρχονται τα κύρια νέα στοιχεία που φέρνουν οι αλλαγές στο φορολογικό τοπίο για τους πολύτεκνους, και με τα οποία οι πολύτεκνες οικογένειες φέρονται να είναι απόλυτα ικανοποιημένες.

Ειδικότερα:

Οι νέοι φορολογικοί συντελεστές δεν ισχύουν μόνο για μισθωτούς και συνταξιούχους, αλλά και για ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες (άρα, εν προκειμένω και για πολύτεκνες οικογένειες).

Η μείωση φόρου, όπως ισχύει, δεν καταργείται αλλά θα εξακολουθήσει να εφαρμόζεται, επιπλέον των νέων μειωμένων φορολογικών συντελεστών, διευρύνοντας αναλογικά το όφελος για τις οικογένειες με παιδιά.

Το τεκμαρτό εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματικών πολυτέκνων πρακτικά μηδενίζεται. Για οικογένειες με 4 εξαρτώμενα τέκνα και άνω (πολύτεκνες), ο συντελεστής φορολογίας μηδενίζεται πλήρως για ποσά έως 20.000 ευρώ.

Τα προστατευόμενα τέκνα θα καταβάλλουν φόρο στο πραγματικό εισόδημα και όχι στο τεκμαρτό, οπότε θα υλοποιηθεί και αυτό το πάγιο αίτημα των πολυτέκνων.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, συναντήθηκε την προηγούμενη Τρίτη, μια ημέρα μετά από την εξειδίκευση των μέτρων, με την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), με κύκλους του υπουργείου να αναφέρουν ότι πολλά από τα αιτήματα των πολύτεκνων που τέθηκαν στις αρχές του καλοκαιριού, έγιναν δεκτά. Μάλιστα, πρόθεση του κ. Πιερρακάκη είναι να γίνει θεσμός αυτή η συνεργασία με την Συνομοσπονδία Πολυτέκνων, ώστε να υπάρχει το περιθώριο συζήτησης και ενημέρωσης επί συγκεκριμένων οικονομικών και φορολογικών θεμάτων που μπορεί να τους απασχολούν.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους του υπουργείου, με τη νέα φορολογική πολιτική, τίθεται ο θεμέλιος λίθος για να αποκτήσει η Ελλάδα φορολογία φιλική προς την οικογένεια, να δώσει προοπτική στους νέους να δημιουργήσουν οικογένεια, να ανακουφίσει οικονομικά τις οικογένειες με παιδιά και να δώσει μια αναγνώριση στις πολύτεκνες οικογένειες, με κύρια έμφαση στους πολύτεκνους που έχουν τέσσερα ανήλικα προστατευόμενα τέκνα και άνω.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και εξειδικεύθηκαν στις 8 Σεπτεμβρίου από τον υπουργό:

Ο συντελεστής φορολογίας μειώνεται στο 18% (για ποσά από 20.000 έως 30.000 ευρώ), στο 34% (για ποσά από 30.000- 40.000 ευρώ) και στο 39% (για ποσά από 40.000- 60.000 ευρώ) όπως ισχύει και για άλλες κατηγορίες φορολογουμένων, με την- για πρώτη φορά- εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή για τα ποσά έως 60.000 ευρώ.

Το νέο αφορολόγητο όριο για πολυτέκνους διαμορφώνεται σε 27.100 ευρώ για το 2026 (έναντι 13.000 ευρώ το 2025) ανεξαρτήτως ηλικίας. Αφορά δηλαδή και στους φορολογούμενους έως 25 ετών, και τους 25- 30 και τους άνω των 30 ετών (κατηγορίες τις οποίες αφορούν τα νέα μέτρα).

Με βάση αυτά τα στοιχεία, μια τετραμελής οικογένεια με μηνιαίο καθαρό μισθό 1.800 ευρώ θα έχει μείωση φόρου 4.100 ετησίως- ποσό που υπερβαίνει τους δύο καθαρούς μισθούς. Και εάν εργάζονται και οι δύο γονείς, 4 μισθούς.

Ευνόητον είναι, δηλώνουν οι παράγοντες του υπουργείου, ότι όσοι πολύτεκνοι βρίσκονται σε χωριά και οικισμούς με έως 1.500 κατοίκους θα ευνοηθούν και εκείνοι όπως και κάθε άλλος πολίτης από το νέο μέτρο που προβλέπει μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% το 2026 και πλήρη κατάργηση το 2027.

Παραδείγματα

Πρώτο παράδειγμα για ελεύθερους επαγγελματίες- πολύτεκνους: Με εισόδημα 20.000 ευρώ και μηνιαίο μισθό 1.200, θα πλήρωνε φόρο 3.100 ευρώ, τώρα θα έχει μηδενικό φόρο.

Δεύτερο παράδειγμα: Ελεύθερος επαγγελματίας πολύτεκνος με 15.000 ευρώ εισόδημα και μισθό 920 ευρώ το μήνα, θα πλήρωνε 2.000 ευρώ φόρο, ο οποίος μηδενίζεται.

Οι αξιωματούχοι του υπουργείου προσθέτου ότι σημαντικό επιπλέον μέτρο που αφορά σε όλες τις οικογένειες και σε όλους τους πολίτες είναι και η μείωση του συντελεστή φορολόγησης των ενοικίων, με την εισαγωγή ενδιάμεσου συντελεστή 25% για έσοδα ενοικίων από 12.000- 24.000 ευρώ από το 2026. Αντίστοιχα ωφελημένοι θα είναι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες από τη μείωση του ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά, πολύτεκνοι και μη. Ο ΦΠΑ μειώνεται κατά 30% σε ακριτικά νησιά του Αιγαίου με έως 20.000 κατοίκους.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με στοιχεία της ΑΣΠΕ: 57.000 οικογένειες έχουν 165.000 παιδιά εξαρτώμενα ως την ηλικία των 25 ετών. 27.000 οικογένειες έχουν πάνω από 4 τέκνα. 5 οικογένειες έχουν 12 τέκνα. Μόνο μία οικογένεια έχει 14 τέκνα.

