Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Πότε και πώς θα γίνει η καταβολή – Τι λένε αρμόδιες πηγές στο Newsbomb

Σε τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία καταβολής του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, με τους δικαιούχους να αναμένουν την ενίσχυση που θα ανακουφίσει σημαντικά τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsbomb.gr, τα απαραίτητα κονδύλια έχουν ήδη εκταμιευθεί από το υπουργείο Παιδείας, ενώ η συλλογή των δικαιολογητικών βρίσκεται σε εξέλιξη σε κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα ξεχωριστά.

Η διαδικασία πληρωμής δεν θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε όλα τα ιδρύματα, καθώς το χρονοδιάγραμμα καθορίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες κάθε ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ. Όπως αναφέρουν πηγές του Newsbomb.gr, η καταβολή των ποσών αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο και να ολοκληρωθεί έως το τέλος Δεκεμβρίου.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που όπως πληροφορείται το Newsbomb.gr φέτος έχουν κατατεθεί περίπου 6.500 αιτήσεις για το επίδομα, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πληρωθεί περίπου 1.000 δικαιούχοι. Το ΑΠΘ, όπως κάθε χρόνο, στοχεύει να ολοκληρώσει τις πληρωμές στο σύνολο των δικαιούχων πριν την εκπνοή του έτους, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη εξόφληση.

Σε ό,τι αφορά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο οι συνολικές αιτήσεις στεγαστικού επιδόματος ανέρχονται 3.287, έχουν καταβληθεί ήδη 6.675.500 ευρώ και είναι σε εκκρεμότητα επιπλέον 1.000 αιτήσεις.

Πάντως για τις ακριβείς ημερομηνίες πληρωμής οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερώνονται από τις σχετικές ανακοινώσεις των ιδρυμάτων τους

Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα αποτελεί σημαντική «ανάσα» για τους φοιτητές που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους, ειδικά σε μια περίοδο που οι τιμές των ενοικίων στις φοιτητικές περιοχές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και το κύμα ακρίβειας συνεχίζεται.

Τα ποσά που θα λάβουν οι φοιτητές διαμορφώνονται με βάση το αν διαμένουν μόνοι ή με άλλους συμφοιτητές, αλλά και την περιοχή στην οποία βρίσκεται το εκπαιδευτικό τους ίδρυμα. Συγκεκριμένα:

- 1.500 ευρώ θα λάβει φοιτητής που διαμένει μόνος του σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, χωρίς συγκατοίκηση.

- 2.000 ευρώ δικαιούνται όσοι σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης και μένουν μόνοι τους, καθώς και όσοι συγκατοικούν με άλλον φοιτητή σε Αθήνα ή Θεσσαλονίκη.

- 2.500 ευρώ θα λάβουν οι φοιτητές που σπουδάζουν εκτός Αττικής ή Θεσσαλονίκης και συγκατοικούν με άλλον φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία.