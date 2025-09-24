Ακρίβεια: Στα ύψη τα φασόλια – Έφτασαν 14,5 ευρώ στα σούπερ μάρκετ
Μεγάλο πρόβλημα παραμένει η αύξηση των τιμών από το χωράφι στο ράφι. Το ζήτημα της ακρίβειας είναι σημαντικό για τα νοικοκυριά καθώς οι μεσάζοντες αποκομίζουν υψηλά κέρδη και οι καταναλωτές επιβαρύνονται με μεγάλα κόστη.
Ενδεικτικές είναι οι τιμές σε όσπρια που παρουσίασε το Mega:
Τιμή παραγωγού στη Φλώρινα
- Φασόλια πλακέ 5€ /κιλό
- Φασόλια ελέφαντες 5,50€ /κιλό
- Φασόλια ελληνικά, τιμή λιανικής σε σούπερ μάρκετ 14,52€/κιλό (+190%)
Γίγαντες, τιμή στη λαϊκή αγορά
- 2024: 8€ / κιλό
- 2025: 10€ /κιλό
