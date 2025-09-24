Τριπλή ενίσχυση για 150.000 ένστολους και διπλή για 660.000 δημοσίους υπαλλήλους

Σε ένα 1 δισεκατομμύριο ευρώ αποτιμά η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το συνολικό όφελος που θα έχουν το 2026 περίπου 660.000 υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου από την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τα μέτρα μόνιμου χαρακτήρα που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας προχθές στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra Channel επισήμανε, συγκεκριμένα, ότι «το 2026, οι δημόσιοι υπάλληλοι (σ.σ. και οι δημόσιοι λειτουργοί) θα δουν συνολικά επιπλέον 1 δισ. ευρώ στους λογαριασμούς τους».

Όπως προκύπτει από τα όσα διευκρίνισε ο υπουργός, το παραπάνω όφελος θα προέλθει από:

-τις αυξήσεις αποδοχών σε Ένοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας, οι οποίες θα ισχύσουν από την 1η Οκτωβρίου 2025 και θα προκαλέσουν κόστος 240 εκατ. ευρώ στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026

-τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τους δημόσιους υπαλλήλους και λειτουργούς με ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ, συνολικού κόστους 400 εκατ. ευρώ το 2026, λόγω μείωσης συντελεστών κρατικής φορολογίας εισοδήματος επί των αποδοχών του 2026

-την αύξηση στον κατώτατο μισθό από την 1η-1-2026 που με τη σειρά της θα οδηγήσει, από την ίδια ημερομηνία, σε αύξηση όλων των βασικών μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών και θα έχει συνολικό δημοσιονομικό κόστος 360 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικοί πίνακες:

Με πληροφορίες από την εφημερίδα "Ελεύθερος Τύπος"