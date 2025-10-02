Νέες θέσεις εργασίας: Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.000 ανέργους άνω των 50 ετών

Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης, με τη δημιουργία 5.000 νέων θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, για ανέργους άνω των 50 ετών, προωθεί το υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) το πρόγραμμα που εκκινεί φέτος και ολοκληρώνεται το 2028, θα έχει ποσοστό επιχορήγησης που θα κυμαίνεται από 50% έως 80% ανάλογα με την κατηγορία του ωφελούμενου. Σύμφωνα με την απόφαση που υπέγραψε η αρμόδια Υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να είναι εργοδότες, που δραστηριοποιούνται σε όλη την Επικράτεια.

Με δεδομένη το ηλικιακό όριο των 50 ετών και άνω, όταν πρόκειται για ανέργους άνδρες, το ποσοστό της επιχορήγησης είναι 50% με μηνιαίο ποσό να φτάνει στα 628 ευρώ. Για άνεργες γυναίκες η επιχορήγηση ανέρχεται σε 60% και αντίστοιχα το μηνιαίο ποσό έως τα 816,40 ευρώ. Όταν πρόκειται για μακροχρόνια ανέργους, με χρονικό διάστημα ανεργίας μεγαλύτερο των 36 μηνών, τότε η επιχορήγηση φτάνει στο 80% και το μηνιαίο ποσό στα 1.004,80 ευρώ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους ωφελούμενους θεωρείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ.

Η κ. Κεραμέως δήλωσε ότι, «με την ενίσχυση απασχόλησης 5.000 ανέργων συμβάλλουμε ενεργά στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που αναζητούν έμπειρο προσωπικό, αίροντας παράλληλα κάθε φαινόμενο ηλικιακού αποκλεισμού και διασφαλίζοντας ίση πρόσβαση στην αγορά εργασίας χωρίς διακρίσεις».

Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων

Μόλις χθες, Τετάρτη 1 Οκτωβρίου ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών στον ιδιωτικό τομέα για χρονικό διάστημα 18 μηνών.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω:

της πλατφόρμας e-services της ΔΥΠΑ (dypa.gov.gr) ή

του gov.gr, στον σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholeseprosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Μετά την υποβολή της αίτησης, οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα προτείνουν στην επιχείρηση υποψηφίους με τα απαιτούμενα προσόντα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 73.476.000 ευρώ, καλυπτόμενος από πόρους της ΔΥΠΑ.