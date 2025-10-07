Χρηματιστήριο: Στο «κλαμπ» των αναπτυγμένων αγορών από τον οίκο FTSE Russell

Στο «κλαμπ» των αναπτυγμένων αγορών επιστρέφει το Χρηματιστήριο Αθηνών από τον Σεπτέμβριο του 2026.

Ο οίκος δεικτών FTSE Russell ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις για την απόκτηση καθεστώτος Αναπτυγμένης Aγοράς στο πλαίσιο της ταξινόμησης χωρών του δείκτη FTSE Equity Country Classification.

Είναι ο πρώτος οίκος που αναβαθμίσει την εγχώρια κεφαλαιαγορά, βάζοντας τέλος στο 12ετές ταξίδι στις Αναπτυσσόμενες Αγορές (είχε υποβαθμιστεί το 2013 ως απόρροια της βαθιάς οικονομικής κρίσης).

Η απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αναφέρει ότι το ελληνικό χρηματιστήριο επιστρέφει και επισήμως στις ώριμες αγορές από τον Σεπτέμβριο του 2026, έχοντας εκπληρώσει το σύνολο των προαπαιτούμενων κριτηρίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του διεθνούς οίκου δεικτών FTSE Russell

«Η Ελλάδα επί του παρόντος ταξινομείται ως Αναβαθμισμένη Αναδυόμενη Αγορά (Advanced Emerging Market) και προστέθηκε στη Λίστα Παρακολούθησης (Watch List) από τον Σεπτέμβριο του 2024, για πιθανή αναταξινόμησή της από “Αναδυόμενη” σε “Ανεπτυγμένη Αγορά (Developed Market)”.

Η Ελλάδα πληροί τα ακόλουθα κριτήρια για να αποκτήσει το καθεστώς Ανεπτυγμένης Αγοράς, σύμφωνα με το πλαίσιο FTSE Equity Country Classification:

  • τα είκοσι δύο κριτήρια Ποιότητας Αγορών (FTSE Quality of Markets criteria),
  • τις ελάχιστες απαιτήσεις επενδύσιμης κεφαλαιοποίησης και αριθμού εισηγμένων τίτλων, βάσει στοιχείων της 31ης Δεκεμβρίου 2024 και της 30ής Ιουνίου 2025,
  • Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (GNI) κατά κεφαλήν, με βάση τη Μέθοδο Άτλας, στην κατηγορία «Υψηλό (High)», και
  • Αξιολόγηση Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Worthiness) σε βαθμίδα “Investment Grade”, όπως έχει αποδοθεί από τους τρεις κύριους οίκους αξιολόγησης, με «Θετική» ή «Σταθερή» προοπτική.

Κατά συνέπεια, έπειτα από τις εισηγήσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ταξινόμησης Αγορών Μετοχών (FTSE Equity Country Classification Advisory Committee) και του FTSE Russell Policy Advisory Board, το FTSE Russell Index Governance Board επιβεβαιώνει —και έχει την ευχαρίστηση να ανακοινώσει— την αναταξινόμηση της Ελλάδας από Αναβαθμισμένη Αναδυόμενη σε Ανεπτυγμένη Αγορά, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την έναρξη της συνεδρίασης της Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου 2026».

Ο κ. Γιάννος Κοντόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, δήλωσε σχετικά:

«Η επανακατάταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις Ανεπτυγμένες Αγορές από τον οίκο FTSE Russell είναι ένα σημαντικότατο ορόσημο για εμάς. Επιβεβαιώνει την επιτυχή στρατηγική μας για τη διαρκή αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών μας, και φέρνει το ελληνικό Χρηματιστήριο στην ίδια κατηγορία με τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια του κόσμου.

Η κίνηση αυτή αναμένεται επίσης να διευρύνει σημαντικά τη δεξαμενή των διεθνών επενδυτών που θα μπορούν πλέον να επενδύσουν στην ελληνική αγορά, προσελκύοντας σημαντικές εισροές κεφαλαίων που παρακολουθούν τους παγκόσμιους δείκτες Ανεπτυγμένων Αγορών. Είναι μια εξέλιξη που δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και χρηματοδότησης για τις εισηγμένες εταιρείες».

