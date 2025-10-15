«Χρυσάφι» τα κάστανα: Πώς «φουσκώνει» η τιμή τους από το χωράφι μέχρι το μανάβικο

Με σημαντικές αυξήσεις συνοδεύεται η διαδρομή των κάστανων από το χωράφι έως το ράφι ενός μανάβικου.

Καθώς τα κάστανα περνούν από τα χέρια των παραγωγών στους εμπόρους και στη συνέχεια στους λιανοπωλητές, το κόστος ανεβαίνει αισθητά, γεγονός που επιβαρύνει οικονομικά τους καταναλωτές, ενώ οι παραγωγοί βλέπουν τα έσοδά τους να μειώνονται.

Η ζήτηση για κάστανα κορυφώνεται ιδιαίτερα την εορταστική περίοδο, ασκώντας περαιτέρω πίεση στις τιμές. Αυτή η εξέλιξη έχει δημιουργήσει προβληματισμό στους καταναλωτές, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν τρόπους να αγοράσουν ποιοτικά κάστανα σε προσιτές τιμές.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Mega, η τιμή από τον παραγωγό μέχρι να φτάσει στον μανάβη, τριπλασιάζεται.

Ο Χρήστος Ζολώτας, καστανοπαραγωγός, Πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου άνω Κερασόβου μίλησε στο Mega αναφορικά με την τιμή του κάστανου.

«Γίνεται μία διαλογή στο κάστανο. Τα χαμηλότερης ποιότητας πάνε για άλευρα και τέτοια και ζαχαροπλαστική και η πρώτη ποιότητα πάει στην αγορά για φαγητό. στην λιανική έχει 3,5 ευρώ. Μέσο όσο ο παραγωγός πουλάει 2,5-3,5 ευρώ ανάλογα την χρονιά. Η χρονιά φέτος ήταν πολύ καλή σε ποιότητα προϊόντος αλλά λίγο κακή στο μέγεθος του προϊόντος», τόνισε μεταξύ άλλων.

Πώς «φουσκώνει» η τιμή τους στη διαδρομή προς τον καταναλωτή

Η τιμή παραγωγού ξεκινά από 0,50€ και φτάνει έως τα 3,50€ (ανάλογα το μέγεθος/ποιότητα)

Στα σούπερ μάρκετ η τιμή κυμαίνεται από 6,89€ έως 7,99€. Αντίστοιχα τα βρασμένα βιολογικά κάστανα εισαγωγής κυμαίνονται από 19,90€ – 21€ / κιλό

Στο μανάβικο της γειτονιάς η τιμή του κάστανου κυμαίνεται μεταξύ 8,99€ και 11,49€ ενώ στη λαϊκή 6€ με 7€.

Διαβάστε επίσης