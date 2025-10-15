«Χρυσάφι» τα κάστανα: Πώς «φουσκώνει» η τιμή τους από το χωράφι μέχρι το μανάβικο

Η τιμή από τον παραγωγό μέχρι να φτάσει στον μανάβη, τριπλασιάζεται

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

«Χρυσάφι» τα κάστανα: Πώς «φουσκώνει» η τιμή τους από το χωράφι μέχρι το μανάβικο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με σημαντικές αυξήσεις συνοδεύεται η διαδρομή των κάστανων από το χωράφι έως το ράφι ενός μανάβικου.

Καθώς τα κάστανα περνούν από τα χέρια των παραγωγών στους εμπόρους και στη συνέχεια στους λιανοπωλητές, το κόστος ανεβαίνει αισθητά, γεγονός που επιβαρύνει οικονομικά τους καταναλωτές, ενώ οι παραγωγοί βλέπουν τα έσοδά τους να μειώνονται.

Η ζήτηση για κάστανα κορυφώνεται ιδιαίτερα την εορταστική περίοδο, ασκώντας περαιτέρω πίεση στις τιμές. Αυτή η εξέλιξη έχει δημιουργήσει προβληματισμό στους καταναλωτές, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν τρόπους να αγοράσουν ποιοτικά κάστανα σε προσιτές τιμές.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Mega, η τιμή από τον παραγωγό μέχρι να φτάσει στον μανάβη, τριπλασιάζεται.

Ο Χρήστος Ζολώτας, καστανοπαραγωγός, Πρόεδρος πολιτιστικού συλλόγου άνω Κερασόβου μίλησε στο Mega αναφορικά με την τιμή του κάστανου.

«Γίνεται μία διαλογή στο κάστανο. Τα χαμηλότερης ποιότητας πάνε για άλευρα και τέτοια και ζαχαροπλαστική και η πρώτη ποιότητα πάει στην αγορά για φαγητό. στην λιανική έχει 3,5 ευρώ. Μέσο όσο ο παραγωγός πουλάει 2,5-3,5 ευρώ ανάλογα την χρονιά. Η χρονιά φέτος ήταν πολύ καλή σε ποιότητα προϊόντος αλλά λίγο κακή στο μέγεθος του προϊόντος», τόνισε μεταξύ άλλων.

Πώς «φουσκώνει» η τιμή τους στη διαδρομή προς τον καταναλωτή

Η τιμή παραγωγού ξεκινά από 0,50€ και φτάνει έως τα 3,50€ (ανάλογα το μέγεθος/ποιότητα)

Στα σούπερ μάρκετ η τιμή κυμαίνεται από 6,89€ έως 7,99€. Αντίστοιχα τα βρασμένα βιολογικά κάστανα εισαγωγής κυμαίνονται από 19,90€ – 21€ / κιλό

Στο μανάβικο της γειτονιάς η τιμή του κάστανου κυμαίνεται μεταξύ 8,99€ και 11,49€ ενώ στη λαϊκή 6€ με 7€.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:13ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πήγε στο σχολείο με αεροβόλο – Άμεση διαγραφή για 3 μαθητές

21:00ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν: Η αναμέτρηση στο «Telekom Center Athens»

21:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Χρυσάφι» τα κάστανα: Πώς «φουσκώνει» η τιμή τους από το χωράφι μέχρι το μανάβικο

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Kατέρρευσε κτήριο - Δείτε φωτογραφίες

20:44ΚΑΙΡΟΣ

Τα δύο πρόσωπα του καιρού: Έρχονται και βροχές και Άγιο-δημητριάτικο καλοκαιράκι

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: «Πράσινο φως» για Eurofighter στην Τουρκία - Ο όρος για την Ελλάδα

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Τροιζηνία: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση καλλιέργειας και διακίνησης κάνναβης – 7 συλλήψεις και 3 πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Σοκάρουν οι μαρτυρίες των ομήρων - «Του πρόσφεραν περισσότερο φαγητό μόνο αν ασπαζόταν το Ισλάμ»

20:27ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων του τουρνουά της Αθήνας

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: ΕΔΕ για το περιστατικό ξυλοδαρμού του 11χρονου από άλλους μαθητές σε δημοτικό σχολείο

20:13LIFESTYLE

Ντόρα Κουτροκόη για Γιώργο Παπαδάκη: «Δεν ξέρω αν θα τον αντέξουν οι παρουσιαστές στο αυτί τους»

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αποκάλυψη Newsbomb - Ραντεβού των συλληφθέντων μια μέρα πριν τους πιάσουν

20:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ακυρώσεις σε βίζες εξαιτίας σχολίων στα social media για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

20:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές για δηλώσεις Καραμανλή: Επίκαιρες οι επισημάνσεις για τη δικαιοσύνη

19:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Ένοπλη ληστεία σε κατάστημα κινητών τηλεφώνων με λεία άνω των 50.000 ευρώ

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη ύψους 2,2 εκατ. ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω εννέα εταιρειών - Δείτε βίντεο

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ένοπλη επίθεση στην μέση του δρόμου - Νεκροί ο δράστης και ένας περαστικός - Βίντεο

19:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στη φυλακή 57χρονος που πρότεινε στην ανήλικη φίλη της κόρης του γνωριμία με άνδρα 19 χρόνια μεγαλύτερό της

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνεται η βία στον Ισημερινό: Βόμβες εξερράγησαν σε γέφυρες και εμπορικό κέντρο - Βίντεο

19:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη - Κυβερνητικές πηγές: Δεν θα σβήσουμε τα ονόματα των νεκρών της τραγωδίας από το Σύνταγμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

20:44ΚΑΙΡΟΣ

Τα δύο πρόσωπα του καιρού: Έρχονται και βροχές και Άγιο-δημητριάτικο καλοκαιράκι

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Αποκάλυψη Newsbomb - Ραντεβού των συλληφθέντων μια μέρα πριν τους πιάσουν

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: «Ο ανιψιός ανεχόταν τον επιστάτη», λέει φίλος του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχει ραντεβού ούτε για δείγμα το επόμενο τρίμηνο! - Αναλυτικός χάρτης

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Τα τελευταία λόγια της ηθοποιού - «Τώρα ας φύγω»

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: «Πράσινο φως» για Eurofighter στην Τουρκία - Ο όρος για την Ελλάδα

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ένοπλη επίθεση στην μέση του δρόμου - Νεκροί ο δράστης και ένας περαστικός - Βίντεο

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Κακαβιά: Συνελήφθη Αλβανός που επιχείρησε να εξέλθει από τη χώρα με 13.200 ευρώ αδήλωτα

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Οι 8 κυρίαρχες χώρες στον κόσμο - Όχι με στρατό ή τεχνολογία, αλλά με τεράστια αποθέματα χρυσού

11:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ιταλία: 29χρονη δολοφονήθηκε βάναυσα από τον 52χρονο πρώην σύντροφό της στο σπίτι της - Η αστυνομία βρισκόταν έξω από την πόρτα

07:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων - Η «Ισλανδική Ύφεση» φέρνει ανατροπή τη νέα εβδομάδα

07:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές - Πώς θα πηγαίνουν οι μαθητές

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Παγκόσμια Ημέρα Λευκού Μπαστουνιού: «Κινδυνεύουμε καθημερινά εξαιτίας των προβλημάτων στις πόλεις», λέει στο Newsbomb άτομο με οπτική αναπηρία

19:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη - Κυβερνητικές πηγές: Δεν θα σβήσουμε τα ονόματα των νεκρών της τραγωδίας από το Σύνταγμα

18:57ΚΟΣΜΟΣ

Spike NLOS: Πρεμιέρα για το νέο οπλικό σύστημα στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης - Τι εντoπίστηκε στην Εθνική Οδό - Βίντεο

09:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός; Συνεχόμενα κύματα κακοκαιρίας - Ποια μέρα θα είναι η πιο δύσκολη

14:05ΚΟΣΜΟΣ

Οδηγός αγώνων κατηγορείται ότι βίασε νοσοκόμα μέσα στο σπίτι του Μίκαελ Σουμάχερ

19:03ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είδε και δεν ήταν κοντά στο παιδί» λέει ο δικηγόρος του θείου της 3χρονης Matilda που πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ