Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Νωρίτερα οι πληρωμές στους συνταξιούχους λόγω 28ης Οκτωβρίου

Ανακοινώθηκαν οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων του Νοεμβρίου 2025 για τους συνταξιούχους όλων των Ταμείων.

Newsbomb

Πληρωμές - Συντάξεις
Δείτε τις ημερομηνίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι επικουρικές συντάξεις μηνός Νοεμβρίου 2025 να πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.

Συντάξεις Νοεμβρίου - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Νοεμβρίου 2025 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025.

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025

Συντάξεις Νοεμβρίου - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Νοεμβρίου 2025 θα διενεργηθούν για σχεδόν 1.700.000 μισθωτούς την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025.

Συγκεκριμένα:

  • Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
  • Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2024

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας, δηλαδή την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου και τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου (όχι Τρίτη λόγω 28ης Οκτωβρίου).

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: Με τα... κιάλια βλέπουν τα φρέσκα ψάρια οι καταναλωτές - Αυξήσεις έως 30% στις τιμές

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με ανοιχτά χαρτιά σήμερα στη Βουλή ο Μητσοτάκης για τα εθνικά θέματα

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η Χαμάς και η αιματηρή εκκαθάριση των φατριών - Ο αγώνας για το «μονοπώλιο της βίας» στη Λωρίδα - Σκληρά βίντεο

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θέλει 5% για αμυντικές δαπάνες: Ποιες χώρες του ΝΑΤΟ επενδύουν τα περισσότερα για όπλα

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για Άγνωστο Στρατιώτη: Δεν σβήνουμε τα ονόματα, αλλά βάζουμε τέλος στις διαμαρτυρίες στο ιερό μνημείο

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Οι φίλοι της διπλανής πόρτας που βρέθηκαν στο «σκοτάδι» – Η φιλία, τα όνειρα και η διαδρομή προς το έγκλημα

05:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Νωρίτερα οι πληρωμές στους συνταξιούχους λόγω 28ης Οκτωβρίου

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχές μέχρι την Κυριακή – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 16 Οκτωβρίου

04:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

04:06ΚΟΣΜΟΣ

Μισισίπι: Εκτελέσθηκε ο 38ος θανατοποινίτης στις ΗΠΑ για το 2025

03:42ΕΛΛΑΔΑ

Ανεστάλη η διήμερη απεργία στις λαϊκές αγορές

03:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρόστιμα και λουκέτα από την ΑΑΔΕ σε 42 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων για φοροδιαφυγή

02:52ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαδούρο απαντά στον Τραμπ: «Όχι στα πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA»

02:26WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS 2025: Πλησιάζει η Γη και μεγαλώνει το μυστήριο – Άφωνοι οι επιστήμονες από τις νέες παρατηρήσεις

02:00ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Κ/2024: Πρόσκληση για διενέργεια υγειονομικών εξετάσεων για τη Δημοτική Αστυνομία (ΤΕ)

01:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Morgan Stanley και Bank of America «έσωσαν» τη συνεδρίαση στη Wall Street

01:14ΚΟΣΜΟΣ

Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία στη Γάζα – Το Ισραήλ προετοιμάζει σχέδιο για την ολοκληρωτική ήττα της Χαμάς

00:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ έδωσε «πράσινο φως» στη CIA για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

07:04LIFESTYLE

Το μεγαλύτερο μυστήριο στην παγκόσμια μουσική λύθηκε: Αυτοί είναι οι Daft Punk χωρίς τις μάσκες

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Οι φίλοι της διπλανής πόρτας που βρέθηκαν στο «σκοτάδι» – Η φιλία, τα όνειρα και η διαδρομή προς το έγκλημα

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Δωρεάν διόδια: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι - Τα απαραίτητα δικαιολογητικά

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η Χαμάς και η αιματηρή εκκαθάριση των φατριών - Ο αγώνας για το «μονοπώλιο της βίας» στη Λωρίδα - Σκληρά βίντεο

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Σε αυτές τις περιοχές δεν υπάρχει ραντεβού ούτε για δείγμα το επόμενο τρίμηνο! - Αναλυτικός χάρτης

09:42ΚΟΣΜΟΣ

Ένα νέο ηφαιστειακό νησί αναδύθηκε από τον ωκεανό προκαλώντας δέος στους επιστήμονες

02:26WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS 2025: Πλησιάζει η Γη και μεγαλώνει το μυστήριο – Άφωνοι οι επιστήμονες από τις νέες παρατηρήσεις

05:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2025: Νωρίτερα οι πληρωμές στους συνταξιούχους λόγω 28ης Οκτωβρίου

22:09ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Το σενάριο των «τεσσάρων προσώπων» που εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ. - Βλέπουν «δίκτυο υποστήριξης» των 22χρονων

07:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Αλλάζουν τα πάντα με τις εκδρομές - Πώς θα πηγαίνουν οι μαθητές

22:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απίστευτη δήλωση βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για τριτοκοσμικούς και... ψημένους στον ήλιο εργάτες

22:56ΕΛΛΑΔΑ

Ένας νεκρός από πυροβολισμό μετά από συμπλοκή στους Ευζώνους Κιλκίς

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβέρνηση για Άγνωστο Στρατιώτη: Δεν σβήνουμε τα ονόματα, αλλά βάζουμε τέλος στις διαμαρτυρίες στο ιερό μνημείο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: «Πράσινο φως» για Eurofighter στην Τουρκία - Ο όρος για την Ελλάδα

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Άννα Κυριακού: Τα τελευταία λόγια της ηθοποιού - «Τώρα ας φύγω»

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες από το απόθεμα χρυσού της Ιταλίας - Το τρίτο μεγαλύτερο στον κόσμο

07:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων - Η «Ισλανδική Ύφεση» φέρνει ανατροπή τη νέα εβδομάδα

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Κακαβιά: Συνελήφθη Αλβανός που επιχείρησε να εξέλθει από τη χώρα με 13.200 ευρώ αδήλωτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ